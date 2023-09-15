https://ukraina.ru/20230915/1049430542.html

"Принуждает к труду и поддерживает агрессию": Ким Чен Ына внесли на украинский "Миротворец"

"Принуждает к труду и поддерживает агрессию": Ким Чен Ына внесли на украинский "Миротворец" - 15.09.2023 Украина.ру

"Принуждает к труду и поддерживает агрессию": Ким Чен Ына внесли на украинский "Миротворец"

Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в список украинского расстрельного списка "Миротворец"

2023-09-15T10:50

2023-09-15T10:50

2023-09-15T10:50

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На "Миротворце" указано, что северокорейского лидера внесли за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".Помимо этого, администрация сайта назвала его "пособником российских военных преступлений" и якобы "соучастником преступлений российской власти против Украины".Отдельное внимание стоит уделить описанию руководителя КНДР. По версии сайта, он якобы нарушает права человека, в частности, "принуждает к труду".В 2021 года Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец", так как на сайте незаконно размещены "личные данные сотен людей". Однако сайт продолжает работать по сей день, недавно на него были внесены данные Папы Римского Франциска после слов Понтифика об историческом величии России.Накануне, 13 сентября, состоялась встреча северокорейского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына. Ким Чен Ын на встрече подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом. Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.

https://ukraina.ru/20230914/1049398089.html

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новости, кндр, украина, ким чен ын, миротворец, сайт