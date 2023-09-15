https://ukraina.ru/20230915/1049429589.html

"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ

"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру

"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ

Военнослужащие ВСУ отправили пленных российских солдат проверять минное поле, сообщили 15 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник

2023-09-15T10:33

2023-09-15T10:33

2023-09-15T10:33

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Видео происходящего показал источник агентства.На ролике видно, как несколько бойцов ВСУ под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей. Это сопровождается словами: "Вот они пошли – "освободители" и "Хорошо идут".Согласно источнику, одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону. В конце видео прогремел взрыв в той стороне, куда шел солдат.

https://ukraina.ru/20230912/1049361736.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво, всу, пленные, военнопленные, мины