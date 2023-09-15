"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру
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"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ
"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру
"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ
Военнослужащие ВСУ отправили пленных российских солдат проверять минное поле, сообщили 15 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник
2023-09-15T10:33
2023-09-15T10:33
новости
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всу
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военнопленные
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Видео происходящего показал источник агентства.На ролике видно, как несколько бойцов ВСУ под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей. Это сопровождается словами: "Вот они пошли – "освободители" и "Хорошо идут".Согласно источнику, одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону. В конце видео прогремел взрыв в той стороне, куда шел солдат.
https://ukraina.ru/20230912/1049361736.html
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новости, украина, россия, сво, всу, пленные, военнопленные, мины
Новости, Украина, Россия, СВО, ВСУ, пленные, военнопленные, мины

"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ

10:33 15.09.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Военнослужащие ВСУ отправили пленных российских солдат проверять минное поле, сообщили 15 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник
Видео происходящего показал источник агентства.

"Видео (на котором запечатлено, как отправляют на мины наших солдат — Ред.) было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем вэсэушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен", — пишет приводит агентство слова своего собеседника.

На ролике видно, как несколько бойцов ВСУ под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей. Это сопровождается словами: "Вот они пошли – "освободители" и "Хорошо идут".
Согласно источнику, одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону. В конце видео прогремел взрыв в той стороне, куда шел солдат.
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