https://ukraina.ru/20230915/1049429589.html
"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ
"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру
"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ
Военнослужащие ВСУ отправили пленных российских солдат проверять минное поле, сообщили 15 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник
2023-09-15T10:33
2023-09-15T10:33
2023-09-15T10:33
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Видео происходящего показал источник агентства.На ролике видно, как несколько бойцов ВСУ под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей. Это сопровождается словами: "Вот они пошли – "освободители" и "Хорошо идут".Согласно источнику, одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону. В конце видео прогремел взрыв в той стороне, куда шел солдат.
https://ukraina.ru/20230912/1049361736.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, всу, пленные, военнопленные, мины
Новости, Украина, Россия, СВО, ВСУ, пленные, военнопленные, мины
"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ
Военнослужащие ВСУ отправили пленных российских солдат проверять минное поле, сообщили 15 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник