Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп - 15.09.2023 Украина.ру
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Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп
Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп - 15.09.2023 Украина.ру
Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп
Правительство Украины в пятницу утвердит бюджет на 2024 год, он станет рекордным в истории страны по части расходов. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2023-09-15T08:56
2023-09-15T09:04
бюджет
украина
расходы
ярослав железняк
олеся железняк
новости
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"Цифры будут чуть позже, но это будет бюджет, утвержденный с самыми большими расходами в истории Украины", - заверил он.Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что приоритетом в бюджете Украины на 2024 год станут расходы на оборону, на нее планируется потратить не менее 43 миллиардов долларов.
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бюджет, украина, расходы, ярослав железняк, олеся железняк, новости
бюджет, Украина, расходы, Ярослав Железняк, Олеся Железняк, Новости

Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп

08:56 15.09.2023 (обновлено: 09:04 15.09.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Читать в
Правительство Украины в пятницу утвердит бюджет на 2024 год, он станет рекордным в истории страны по части расходов. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"Цифры будут чуть позже, но это будет бюджет, утвержденный с самыми большими расходами в истории Украины", - заверил он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что приоритетом в бюджете Украины на 2024 год станут расходы на оборону, на нее планируется потратить не менее 43 миллиардов долларов.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Вчера, 12:23
Без "гробовых". Почему бюджет Украины не вытянет выплаты семьям погибших Украинское контрнаступление продолжает разбиваться о российские линии обороны, на минных полях ежедневно остаются лежать сотни мобилизованных украинских мужчин, а вместе с ростом числа погибших растет и проблема выплат их семьям
 
бюджетУкраинарасходыЯрослав ЖелезнякОлеся ЖелезнякНовости
 
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08:56Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп
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