https://ukraina.ru/20230915/1049424906.html

Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп

Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп - 15.09.2023 Украина.ру

Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп

Правительство Украины в пятницу утвердит бюджет на 2024 год, он станет рекордным в истории страны по части расходов. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

2023-09-15T08:56

2023-09-15T08:56

2023-09-15T09:04

бюджет

украина

расходы

ярослав железняк

олеся железняк

новости

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"Цифры будут чуть позже, но это будет бюджет, утвержденный с самыми большими расходами в истории Украины", - заверил он.Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что приоритетом в бюджете Украины на 2024 год станут расходы на оборону, на нее планируется потратить не менее 43 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20230914/1049400820.html

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бюджет, украина, расходы, ярослав железняк, олеся железняк, новости