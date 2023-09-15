Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп
08:56 15.09.2023 (обновлено: 09:04 15.09.2023)
Правительство Украины в пятницу утвердит бюджет на 2024 год, он станет рекордным в истории страны по части расходов. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"Цифры будут чуть позже, но это будет бюджет, утвержденный с самыми большими расходами в истории Украины", - заверил он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что приоритетом в бюджете Украины на 2024 год станут расходы на оборону, на нее планируется потратить не менее 43 миллиардов долларов.
Вчера, 12:23Без "гробовых". Почему бюджет Украины не вытянет выплаты семьям погибших Украинское контрнаступление продолжает разбиваться о российские линии обороны, на минных полях ежедневно остаются лежать сотни мобилизованных украинских мужчин, а вместе с ростом числа погибших растет и проблема выплат их семьям