https://ukraina.ru/20230914/1049421500.html
Минфин США расширил антироссийские санкции
Минфин США расширил антироссийские санкции - 14.09.2023 Украина.ру
Минфин США расширил антироссийские санкции
Более 20 граждан и десятки предприятий России внесены в расширенный санкционный список Минфина США. Документ опубликован на сайте министерства 14 сентября.
2023-09-14T23:17
2023-09-14T23:17
2023-09-14T23:17
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Среди юрлиц в обновлённом антироссийском санкционном списке теперь известные производители автомобилей и автокомпонентов - "Соллерс", "Москвич", "Автодор", АвтоВАЗ и другие. Санкции расширены также за счёт российских банков.Предсказуемо под ограничительные меры США попали предприятия российского ВПК. Под санкциями оказались и никак не связанные с Минобороны РФ производители алмазов и тракторов.Санкции США в отношении физлиц теперь могут познать российские предприниматели Искандер Махмудов и его сын Джахангир, Андрей Бокарев и Игорь Алтушкин. В этом же списке из 24 персон Александр Онищенко и четыре представителя фамилии Окроян.Минфин США в специальном пресс-релизе пояснил расширение санкций стремлением подорвать способность России проводить СВО на Украине. Министр финансов Джанет Йеллен отметила неустанную работу по "лишению Путина оборудования, технологий и услуг" для СВО.В этом же релизе разъяснено, за что под санкции попала семья Окроянов. "Гражданин России Мкртич Окроевич Окроян (Мкртич) — главный конструктор корабля "Союз", член совета директоров Балашихи. Жена Мкртича – Алла Федоровна Бабан (Бабан). Дети Мкртича - Анна Мкртичевна Окроян (Анна) и Андраник Мкртичович Окроян (Андраник) - члены совета директоров "Союза" вместе с братом Мкртича - Арутюном Окроевичем Окрояном (Арутюн)", - сказано в разъяснениях."Мкртич был внесен в список в соответствии с E.О 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров компаний "Союз" и "Балашиха", а также за работу или работу в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации", - пояснили в Минфине США.Из документа также следует, что дети российского гражданина подвергнуты санкциям только за то, что они его дети.
https://ukraina.ru/20230914/1049413321.html
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новости, сша, санкции, антироссийские санкции, минфин, сво, украина, владимир путин, александр онищенко, автопром, автомобили, автоваз
Новости, США, санкции, антироссийские санкции, Минфин, СВО, Украина, Владимир Путин, Александр Онищенко, автопром, автомобили, АвтоВАЗ
Минфин США расширил антироссийские санкции
Более 20 граждан и десятки предприятий России внесены в расширенный санкционный список Минфина США. Документ опубликован на сайте министерства 14 сентября.
Среди юрлиц в обновлённом антироссийском санкционном списке
теперь известные производители автомобилей и автокомпонентов - "Соллерс", "Москвич", "Автодор", АвтоВАЗ и другие. Санкции расширены также за счёт российских банков.
Предсказуемо под ограничительные меры США попали предприятия российского ВПК. Под санкциями оказались и никак не связанные с Минобороны РФ производители алмазов и тракторов.
Санкции США в отношении физлиц теперь могут познать российские предприниматели Искандер Махмудов и его сын Джахангир, Андрей Бокарев и Игорь Алтушкин. В этом же списке из 24 персон Александр Онищенко и четыре представителя фамилии Окроян.
Минфин США в специальном пресс-релизе пояснил расширение санкций стремлением подорвать способность России проводить СВО на Украине. Министр финансов Джанет Йеллен отметила неустанную работу по "лишению Путина оборудования, технологий и услуг" для СВО.
В этом же релизе
разъяснено, за что под санкции попала семья Окроянов. "Гражданин России Мкртич Окроевич Окроян (Мкртич) — главный конструктор корабля "Союз", член совета директоров Балашихи. Жена Мкртича – Алла Федоровна Бабан (Бабан). Дети Мкртича - Анна Мкртичевна Окроян (Анна) и Андраник Мкртичович Окроян (Андраник) - члены совета директоров "Союза" вместе с братом Мкртича - Арутюном Окроевичем Окрояном (Арутюн)", - сказано в разъяснениях.
"Мкртич был внесен в список в соответствии с E.О 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров компаний "Союз" и "Балашиха", а также за работу или работу в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации", - пояснили в Минфине США.
Из документа также следует, что дети российского гражданина подвергнуты санкциям только за то, что они его дети.