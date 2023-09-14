https://ukraina.ru/20230914/1049421500.html

Минфин США расширил антироссийские санкции

Минфин США расширил антироссийские санкции - 14.09.2023 Украина.ру

Минфин США расширил антироссийские санкции

Более 20 граждан и десятки предприятий России внесены в расширенный санкционный список Минфина США. Документ опубликован на сайте министерства 14 сентября.

2023-09-14T23:17

2023-09-14T23:17

2023-09-14T23:17

новости

сша

санкции

антироссийские санкции

минфин

сво

украина

владимир путин

александр онищенко

автопром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101898/83/1018988379_0:246:3175:2032_1920x0_80_0_0_2fff49acdec3f9daa48b0e4045d6faed.jpg

Среди юрлиц в обновлённом антироссийском санкционном списке теперь известные производители автомобилей и автокомпонентов - "Соллерс", "Москвич", "Автодор", АвтоВАЗ и другие. Санкции расширены также за счёт российских банков.Предсказуемо под ограничительные меры США попали предприятия российского ВПК. Под санкциями оказались и никак не связанные с Минобороны РФ производители алмазов и тракторов.Санкции США в отношении физлиц теперь могут познать российские предприниматели Искандер Махмудов и его сын Джахангир, Андрей Бокарев и Игорь Алтушкин. В этом же списке из 24 персон Александр Онищенко и четыре представителя фамилии Окроян.Минфин США в специальном пресс-релизе пояснил расширение санкций стремлением подорвать способность России проводить СВО на Украине. Министр финансов Джанет Йеллен отметила неустанную работу по "лишению Путина оборудования, технологий и услуг" для СВО.В этом же релизе разъяснено, за что под санкции попала семья Окроянов. "Гражданин России Мкртич Окроевич Окроян (Мкртич) — главный конструктор корабля "Союз", член совета директоров Балашихи. Жена Мкртича – Алла Федоровна Бабан (Бабан). Дети Мкртича - Анна Мкртичевна Окроян (Анна) и Андраник Мкртичович Окроян (Андраник) - члены совета директоров "Союза" вместе с братом Мкртича - Арутюном Окроевичем Окрояном (Арутюн)", - сказано в разъяснениях."Мкртич был внесен в список в соответствии с E.О 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров компаний "Союз" и "Балашиха", а также за работу или работу в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации", - пояснили в Минфине США.Из документа также следует, что дети российского гражданина подвергнуты санкциям только за то, что они его дети.

https://ukraina.ru/20230914/1049413321.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, санкции, антироссийские санкции, минфин, сво, украина, владимир путин, александр онищенко, автопром, автомобили, автоваз