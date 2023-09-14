https://ukraina.ru/20230914/1049420424.html

Сергей Михеев: КНДР может стать для России и Китая боеголовкой на нашей общей гиперзвуковой ракете

Сергей Михеев: КНДР может стать для России и Китая боеголовкой на нашей общей гиперзвуковой ракете - 14.09.2023 Украина.ру

Сергей Михеев: КНДР может стать для России и Китая боеголовкой на нашей общей гиперзвуковой ракете

Введение в конфликт между Арменией и Азербайджаном нового игрока в виде США, эту ситуацию проще не сделает, оно сделает ее только сложнее. Ведь везде где американцы появляются, там рано или поздно начинается война, утверждает политолог Сергей Михеев.

2023-09-14T23:47

2023-09-14T23:47

2023-09-14T23:50

интервью

корея

китай

россия

ким чен ын

сша

армения

азербайджан

нагорный карабах

калининград

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Сергей Михайлович, три дня проходил Восточный экономический форум. На нем прозвучал целый рад заявлений президента Путина. Многие сетуют на то, что он был чрезмерно оптимистичен, излишний акцент делал на экономике Дальнего Востока. Многим хотелось бы больше услышать на тему СВО. Хотелось бы услышать ваше об итогах форума в целом?– Мне очень понравилось, что форум был оптимистичный, и я вообще считаю, что надо говорить о созидании, надо говорить о будущем, надо говорить об экономике, о строительстве и многом другом, потому что это мотивирует людей в том числе и на фронтах СВО.Если рассказывать людям, что сейчас все плохо, завтра будет еще хуже, а послезавтра мы кошмарно умрем, то это работа на врага.Многие этого не понимают, в том числе пользователи всяких информационных ресурсов, потому что они как наркоманы подсели на негативную информацию. Им хочется больше негатива, жести, крови, взрывов и всего остального.Мне кажется, очень многие, сами не понимая этого, погружаются в такой мрак. Здесь мудрое решение состоит в том, чтобы людей из мрака выводить. Мы как раз боремся за то, чтобы двигаться дальше.Мне наоборот тональность Восточного экономического форума понравилась потому, что развитие востока страны – это не разворот на восток, как некоторые считают – это возврат к самим себеНа самом деле Россия освоением восточных территорий занимается уже много столетий. Именно это движение на восток, сначала за Волгу, потом за Урал, потом на Тихий океан, обеспечивало России развитие несколько веков подряд.Это и ресурсы, и новые территории, и новые люди, и стратегическая глубина, которая позволила нам вынести не одну интервенцию, потому что было всегда, куда отступить и перебазировать производство, куда эвакуировать людей, откуда брать ресурсы.На самом деле вектор развития на восток – это вектор развития России много веков подряд. А в постсоветское время мы лет на двадцать, а то и больше окунулись в абсолютно морокуподобное поклонение Западу. Запад, Запад, Запад, только Европа, только Америка, евроклизмы, евроунитазы, евровагонка, евро-евро и прочее.Отказавшись от собственных северов, от собственного востока все это побросали, все это железо, оно ржавело и прочее.Поэтому сейчас как раз идет возврат к себе. К сожалению, это произошло не столько благодаря, сколько вопреки, но главное, что произошло и происходит.Я думаю, что акцент на экономику, акцент на развитие восточных территорий, акцент на развитие партнерства с восточными государствами – он совершенно правильный.Тем более, если раньше в прошлые века у нас тоже были торговые партнеры, но это были не первые единицы в мировой экономике, сейчас как раз на Востоке находятся те, кто этот облик экономики в значительной степени определяет. Это Китай, Индия, Юго-Восточная Азия и многие другие.Это мне очень понравилось. Дальше можно какие-то отдельные пункты обсуждать или нет, но в целом это итог правильный, и понятно, что касается внешней политики, вишенка на торте, правда это не совсем программа этого форума, но, тем не менее, конечно, встреча с Ким Чен Ыном, я думаю, это исторический разворот в сторону возрождения отношений России и Северной Кореи.– По поводу визита Ким Чен Ына. Как вы считаете, каковы перспективы альянса России, Китая и Северной Кореи, и перспективы отдельного сотрудничества между Россией и Северной Кореей? Что нам может дать эта страна, насколько через КНДР можно оказывать давление на те же США? При этом, представляет интерес заявление южнокорейского министра объединения Республики Корея Ким Ен Хо, который заявил, что КНДР и Россия могут заключить военное соглашение.– В первую очередь – геополитика, конечно же. Честно говоря, встреча с Ким Чен Ыном и шанс на серьезное улучшение отношений с Северной Кореей, для меня это вообще первая, действительно хорошая новость за полтора года, которые прошли с начала СВО.Неоднократно я говорил, что, к сожалению, американцы закатили нас в свой сценарий по конфликту на Украине, и мы продолжаем в значительной степени и сейчас в нем двигаться. В том смысле, что им совершенно все равно, сколько русских и украинцев погибнет на полях сражений.Им совершенно все равно, американцам, сколько городов и сел будет разрушено. Им вообще наплевать совершенно на это.Если мы не создаем для них проблемы – там, где им действительно это неудобно, то в общем, они могут делать на Украине всё, что угодно еще довольно долгое время. Железа у них много, денег у них много, и т.д.Встреча с Ким Чен Ыном и возможный шанс на выстраивание совершенно новой конфигурации – это, пожалуй, первая серьезная удачная попытка создать для американцев достаточно серьезные проблемы.Кстати говоря, американцы довольно быстро отреагировали, они выразили свою озабоченность, сказали, что озабоченность растет, они будут предпринимать какие-то шаги, на что я хотел бы сказал – это то, что нужно было.Как раз мы и делаем все это, чтобы у вас появилась озабоченность, и чтобы она росла, чтобы у вас потом постепенно испортился стул, анализы, вы перестали бы спать и прочее.Почему? Потому что во-первых, вырисовывается военно-политический треугольник Москва-Пекин-Пхеньян, и это совершенно очевидный ответ на американские проекты различных блоков на Тихом океане, направленных в первую очередь против Китая, но в общем-то и против России в том числе.Я думаю, что американцы пытаются делать вид, что типа ничего страшного не происходит, на самом деле это серьезный вызов, потому что тихоокеанское направление на самом деле являются ключевым для американцев, они сами это признают в своих стратегиях.– Тем более, недавно разместили новую базу на острове Гуам, новые ПВО, систему РЛС, что также обеспокоило Пекин и Пхеньян.– Американцы с одной стороны мудрецы, но с другой стороны чего они добились на Тихом океане.Было время, когда Россия очень нейтрально относилась ко всем усилиям американцев на Тихом океане, а теперь они добились того, что Россия является их потенциальным противником и на Тихом океане тоже, причем потенциальным противником вместе с Китаем, и теперь уже вместе с Северной Кореей.Если говорить о том, а что же это за треугольник такой может быть? Тут, к сожалению, у многих срабатывает штампованная западная картинка Северной Кореи, в которой Северная Корея – это страна голодранцев, которая за плошку риса молится на идеи Чучхе, и вообще ничего у них нету.Конечно, Северная Корея не рай, это понятно, но истина как обычно находится посередине между одной пропагандистской картинкой западной и другой пропагандистской картинкой, условно северокорейской.В реальности на самом деле северным корейцам удалось добиться серьезных успехов, в том числе в укреплении и модернизации своего военного потенциала, на сегодня это одна из самых крупных и хорошо вооруженных армий вот этого региона.Но самое главное даже не это. Самое главное то, что Ким Чен Ын может получить от России и Китая такие технологии, которые позволят ему доставать до Соединенных Штатов Америки, до их баз в Тихом океане, в Японии, и до самих Штатов.Это в первую очередь гиперзвук. Это возможные поставки помощи в оборудовании северокорейских подводных лодок ядерными установками, и многое другое.А что это означает для американцев? Американцы в контексте украинского конфликта любят поговорить о том, что Путин блефует, Россия блефует, да, у нее есть ядерное оружие, да, у нее есть гиперзвук, но она никогда этого не применит.А вот такой человек как Ким Чен Ын может и применить, если у него это появится. И у него рука не дрогнет.Американцы грозятся какими-то действиями, санкциями какими-то, или еще чем-то, а какие санкции могут ввести против Северной Кореи? Откровенно говоря – никаких.Потому что все санкции, которые они могли ввести, они давно ввели. Второе – северокорейцы не боятся тех санкций, которых например, боится наша или какая-то другая постсоветская элита. Заблокировать счета в банках, арестовать недвижимость, запретить пить кока-колу или показывать американские фильмы.В Северной Корее всего этого нету, поэтому они не боятся этих санкций, и поэтому в этом смысле конечно, Северная Корея может и для России и для Китая может стать боеголовкой на нашей общей гиперзвуковой ракете.Там, где Москва или Пекин проявляют сдержанность, там Пхеньян сдержанности проявлять не будет, а мы в случае чего скажем, а чего вы хотите, это Северная Корея.Поэтому я думаю, что американцы пока еще не поняли, точнее, не хотят показать, что они поняли, что им есть, чего бояться. Это, пожалуй, первый, действительно интересный шаг нашей страны, и я этому рад, потому что это создает потенциальную проблему для американцев.А дальше уже идут более такие приземленные вещи, например, действительно, Северную Корею можно использовать для интенсификации сотрудничества между Россией и Китаем как бы через Северную Корею, это касается и вооружений.У Северной Кореи действительно есть большие запасы снарядов советских калибров и мощности для их производства, и все, что с этим связано. Действительно есть возможности экономического сотрудничества, например, те же самые северокорейские трудовые мигранты, которых можно завозить под проект, и которые не будут создавать диаспоры, не будут пытаться здесь оседать и качать права, а которые просто приехали, построили и уехали.Здесь на самом деле это гораздо более технологично, чем многие другие мигранты с Закавказья и Средней Азии, которые начинают здесь выставлять какие-то свои права, а президенты и премьер-министры их государств делают вид, что они очень независимые, и что это Россия от них зависит, а не они от России.Поэтому я думаю, что перспектив сотрудничества с Северной Кореей довольно много, только надо уметь их использовать, и не надо здесь стесняться, надо вести себя достаточно дерзко, и я думаю что от этого будет толк.– Как раз о благодарности и не благодарности некоторых стран. Армения сближается с США, проводит совместные учения, премьер Армении Пашинян заявляет о том, что Россия не справилась со своей задачей в Нагорном Карабахе, что максимально удивительно, так как, как все задачи миротворческая миссия России выполнила. При этом, Азербайджан с Арменией близок к очередному конфликту. Дальше по контуру – ряд стран Евросоюза запрещает въезд автомобилей с российскими номерами, а чуть-чуть южнее руководителя "Спутник Молдовы" высылают из Молдавии. Получается, глобальные противоречия как раз на контуре Российской Федерации становятся все острее, и могут в скором времени вылиться в нечто большее. Насколько подобные опасения оправданы, насколько действительно сейчас попытаются разжечь ситуацию еще где-то на нашем контуре?– Ну, что касается Карабаха, со своими обязанностями в первую очередь не справился Никол Пашинян, а вовсе не Россия, не российские миротворцы, потому что именно на совести Пашиняна военное поражение армянской стороны в недавнем обострении Нагорно-Карабахского конфликта.Сейчас он пытается эти все проблемы перекладывать еще на кого-то. Это первое.Второе, что касается его сотрудничества с американцами, как показывает опыт, в том числе, постсоветского пространства, сближение с американцами никому счастья не приносило.Американцы не смогут для армян решить проблему Нагорного Карабаха. Американцы не смогут поставить на свое место условно говоря, Азербайджан с Турцией и т.д.Но американцы смогут испортить отношения между Ереваном и Москвой. Вот это они сделать смогут, это они и будут делать, накормив Ереван и Пашиняна обещаниями, что сейчас надо развить демократию, выполнить ряд условий, вступить с США в те или иные отношения, а потом обязательно, непременно они для Армении порешают все проблемы.Схема понятная, вопрос только в том, понимает это Пашинян или не понимает.Насколько я подозреваю, и, кстати, в Армении это мнение существует, что его изначально для всего этого и привели к власти когда-то. Потому что, что этот человек был связан с западными проектами, ни для кого не секрет, и он сам, и люди из его команды, и т.д.И пока все развивается как раз ровно по тем лекалам, которые предсказывались. Карабах сдают, а Армения сближается с американцами, европейцами и все, что с этим связано.Хотя, конечно, я признаю – положение достаточно сложное. Азербайджан не выполняет целый ряд условий, договоренностей, которые имели место быть, и назревает новое обострение военного конфликта.Учитывая тот факт, что Россия и с Азербайджаном и с Арменией пытается поддерживать нормальные отношения, а тут еще и Турция, и отношения с Эрдоганом, который стоит за Алиевым.Да, ситуация действительно сложная. Но еще раз повторю – введение сюда нового игрока в виде американцев, эту ситуацию проще не сделает, оно сделает ее только сложнее, и везде где американцы появляются, там рано или поздно начинается война.Что касается попытки поджечь и там, и там, и там, американцы эти попытки предпринимают регулярно, и Приднестровье их интересует как потенциальный возможный очаг, проблема для России, и Нагорный Карабах конечно же, и Южная Осетия с Абхазией, и все остальное.Они регулярно этим пытаются заниматься, что-то у них получается, что-то не получается. Но Карабах, я согласен, Карабах на сегодня – одна из самых взрывоопасных и самых потенциально опасных точек роста этой напряженности.Но надо искать решения. Еще раз повторяю – введение сюда американцев легче эту ситуацию никак не сделает. А попытка шантажировать Россию введением в эту игру американцев, тем более, проведением военных учений – она ничего вообще не изменит ровным счетом.На что Пашинян рассчитывает? На то, что американцы будут воевать с Азербайджаном за Карабах что ли? Этого не будет. Испортить они могут, поломать они могут, помочь и что-то построить они не в состоянии.– По поводу Евросоюза и требованиях Еврокомиссии, которые первыми кинулась выполнять Прибалтика, страны Балтии, как они себя называют. Тут же запретили российским автомобилям проезжать на территорию, ходят разговоры о неких конфискациях, автомобилей с российскими номерами. При этом возникают проблемы, для Калининграда, для которого транзит является критическим.Да, понятное дело, остаются железная дорога и море, но, тем не менее, насколько имеет смысл подобная блокада, ведь ответные шаги по Прибалтике довольно сильны, если они будут зеркальными.– Эта проблема скорее психологического характера, в общем-то это истерика со стороны Европы, они не знают, чем таким насолить. Давайте запретим им туалетную бумагу ввозить, и еще что-нибудь такое сделаем мелочное.Вообще это показывает масштаб личности пресловутых европейцев, которых мы довольно долго идеализировали и романтизировали. А на самом деле это мелкие вредные человечки, которые не знают, чтоб такое сделать, лишь бы нам нагадить.На самом деле эта проблема въезда на своих машинах актуальна для мизерного количества россиян. Кто там регулярно ездит в Европу на своих машинах? Это очень небольшое количество людей, ну очень небольшое.Есть русские, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, но и у них машины не с российскими номерами. Поэтому я бы не стал преувеличивать значимость этой проблемы, это оптяь же, скорее из области психологии, вредности и т.д.А то, что там первыми построились прибалты под это – это ожидаемо, а что им еще остается делать в том плане, что вредность так и прет из ушей. Конечно, к таким решениям они будут присоединяться первыми.

https://ukraina.ru/20210615/1031639459.html

https://ukraina.ru/20230913/1049369241.html

https://ukraina.ru/20230914/1049395304.html

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2023

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, корея, китай, россия, ким чен ын, сша, армения, азербайджан, нагорный карабах, калининград, зарубежье