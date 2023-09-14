На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными - 14.09.2023 Украина.ру
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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными - 14.09.2023 Украина.ру
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными
Минобороны Украины скрывает потери и упражняется в угрозах журналистам
2023-09-14T22:37
2023-09-14T22:37
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На Донецком направлении подразделения российской группировки "Юг" отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ. Бои шли в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское (ДНР), сообщил 14 сентября начальник пресс-центра российской группировки.Армия России в этих боях нанесла ВСУ поражение с применением авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. В итоге потери защитников режима Зеленского за сутки составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артсистемы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30."Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - добавил начальник пресс-центра российской группировки.
https://ukraina.ru/20230914/1049407852.html
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новости, минобороны рф, минобороны украины, донецкая народная республика, потери всу, всу
Новости, Минобороны РФ, Минобороны Украины, Донецкая Народная Республика, потери ВСУ, ВСУ

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными

22:37 14.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Зеленский
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Зеленский
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Минобороны Украины скрывает потери и упражняется в угрозах журналистам
На Донецком направлении подразделения российской группировки "Юг" отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ. Бои шли в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское (ДНР), сообщил 14 сентября начальник пресс-центра российской группировки.
Армия России в этих боях нанесла ВСУ поражение с применением авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. В итоге потери защитников режима Зеленского за сутки составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артсистемы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30.
"Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - добавил начальник пресс-центра российской группировки.
13:51
Спикер ВСУ трансгендер анонсировал/а расправу над русскими журналистами, они отреагировалиАнглоязычный спикер ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло 14 сентября заявил, что будет убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения". На это высказывание отреагировали и власти РФ и российские журналисты

 
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