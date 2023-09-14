https://ukraina.ru/20230914/1049420312.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными - 14.09.2023 Украина.ру

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными

Минобороны Украины скрывает потери и упражняется в угрозах журналистам

2023-09-14T22:37

2023-09-14T22:37

2023-09-14T22:37

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потери всу

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На Донецком направлении подразделения российской группировки "Юг" отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ. Бои шли в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское (ДНР), сообщил 14 сентября начальник пресс-центра российской группировки.Армия России в этих боях нанесла ВСУ поражение с применением авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. В итоге потери защитников режима Зеленского за сутки составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артсистемы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30."Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - добавил начальник пресс-центра российской группировки.

https://ukraina.ru/20230914/1049407852.html

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новости, минобороны рф, минобороны украины, донецкая народная республика, потери всу, всу