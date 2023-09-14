https://ukraina.ru/20230914/1049420312.html
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными - 14.09.2023 Украина.ру
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными
Минобороны Украины скрывает потери и упражняется в угрозах журналистам
2023-09-14T22:37
2023-09-14T22:37
2023-09-14T22:37
новости
минобороны рф
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донецкая народная республика
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На Донецком направлении подразделения российской группировки "Юг" отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ. Бои шли в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское (ДНР), сообщил 14 сентября начальник пресс-центра российской группировки.Армия России в этих боях нанесла ВСУ поражение с применением авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. В итоге потери защитников режима Зеленского за сутки составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артсистемы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30."Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - добавил начальник пресс-центра российской группировки.
https://ukraina.ru/20230914/1049407852.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, минобороны украины, донецкая народная республика, потери всу, всу
Новости, Минобороны РФ, Минобороны Украины, Донецкая Народная Республика, потери ВСУ, ВСУ
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными
Минобороны Украины скрывает потери и упражняется в угрозах журналистам
На Донецком направлении подразделения российской группировки "Юг" отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ. Бои шли в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское (ДНР), сообщил 14 сентября начальник пресс-центра российской группировки.
Армия России в этих боях нанесла ВСУ поражение с применением авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. В итоге потери защитников режима Зеленского за сутки составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артсистемы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30.
"Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - добавил начальник пресс-центра российской группировки.