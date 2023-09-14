https://ukraina.ru/20230914/1049420201.html
На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих
На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих - 14.09.2023 Украина.ру
На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих
Тяжёлые потери в живой силе и технике не останавливают Зеленского от продолжения давно проваленного "весеннего контрнаступления"
2023-09-14T22:20
2023-09-14T22:20
2023-09-14T22:20
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Три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области закончились провалом. Как сообщила 14 сентября пресс-служба Минобороны России, штурмы были отбиты силами российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.На Запорожском направлении в итоге было уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Британии, М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30."На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - уточнил представитель российской войсковой группировки "Днепр".
https://ukraina.ru/20230914/1049398570.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, военнослужащие, потери всу, запорожская область, запорожское направление, херсонское направление, минобороны рф
Новости, СВО, Военнослужащие, потери ВСУ, Запорожская область, Запорожское направление, Херсонское направление, Минобороны РФ
На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих
Тяжёлые потери в живой силе и технике не останавливают Зеленского от продолжения давно проваленного "весеннего контрнаступления"
Три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области закончились провалом. Как сообщила 14 сентября пресс-служба Минобороны России, штурмы были отбиты силами российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.
На Запорожском направлении в итоге было уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Британии, М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
"На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - уточнил представитель российской войсковой группировки "Днепр".