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На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих

На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих - 14.09.2023 Украина.ру

На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих

Тяжёлые потери в живой силе и технике не останавливают Зеленского от продолжения давно проваленного "весеннего контрнаступления"

2023-09-14T22:20

2023-09-14T22:20

2023-09-14T22:20

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Три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области закончились провалом. Как сообщила 14 сентября пресс-служба Минобороны России, штурмы были отбиты силами российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.На Запорожском направлении в итоге было уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Британии, М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30."На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - уточнил представитель российской войсковой группировки "Днепр".

https://ukraina.ru/20230914/1049398570.html

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новости, сво, военнослужащие, потери всу, запорожская область, запорожское направление, херсонское направление, минобороны рф