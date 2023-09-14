На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих - 14.09.2023 Украина.ру
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На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих
На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих - 14.09.2023 Украина.ру
На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих
Тяжёлые потери в живой силе и технике не останавливают Зеленского от продолжения давно проваленного "весеннего контрнаступления"
2023-09-14T22:20
2023-09-14T22:20
новости
сво
военнослужащие
потери всу
запорожская область
запорожское направление
херсонское направление
минобороны рф
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Три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области закончились провалом. Как сообщила 14 сентября пресс-служба Минобороны России, штурмы были отбиты силами российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.На Запорожском направлении в итоге было уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Британии, М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30."На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - уточнил представитель российской войсковой группировки "Днепр".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сво, военнослужащие, потери всу, запорожская область, запорожское направление, херсонское направление, минобороны рф
Новости, СВО, Военнослужащие, потери ВСУ, Запорожская область, Запорожское направление, Херсонское направление, Минобороны РФ

На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих

22:20 14.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Тяжёлые потери в живой силе и технике не останавливают Зеленского от продолжения давно проваленного "весеннего контрнаступления"
Три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области закончились провалом. Как сообщила 14 сентября пресс-служба Минобороны России, штурмы были отбиты силами российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.
На Запорожском направлении в итоге было уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Британии, М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
"На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - уточнил представитель российской войсковой группировки "Днепр".
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
10:13
"Накапливаются перед атакой": Спецназовец РФ раскрыл тактику ВСУ на Запорожском направленииНа участке у Работино и Вербового российские войска почти не используют бронетехнику для атак российских позиций и наступают преимущественно пехотными подразделениями. Об этом 14 сентября рассказал РИА Новости боец российского армейского спецназа "Осман с позывным "Фидель".
 
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