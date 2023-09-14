https://ukraina.ru/20230914/1049420002.html

Угроза или пиар? Эксперты о заявлении официального спикера ВСУ трансгендера Эштон-Чирилло

Угроза или пиар? Эксперты о заявлении официального спикера ВСУ трансгендера Эштон-Чирилло - 14.09.2023 Украина.ру

Угроза или пиар? Эксперты о заявлении официального спикера ВСУ трансгендера Эштон-Чирилло

Официальный представитель сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сара Эштон-Чирилло заявил, что на следующей неделе будет убит "любимый кремлевский пропагандист". Ни имени, ни способа совершения этого преступления спикер ВСУ не назвал.

2023-09-14T22:15

2023-09-14T22:15

2023-09-14T22:15

эксклюзив

всу

украина

терроризм

журналисты

россия

спецоперация

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"На следующей неделе зубы российских чертей заскрежещут еще сильнее, а их бешеные уста изойдут пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплатится за свои преступления. Все российские военные преступники-пропагандисты будут настигнуты и свершится правосудие, ибо нас — на Украине — ведут на эту миссию вера в Бога, свобода и полное освобождение", - заявил(а) официальный спикер ВСУ Эштон-Чирилло.Кроме того, сам Сара Эштон-Чирилло заявил, что иногда в своих каналах делает подобные заявления для того, чтобы привлечь внимание России.Вступив в должность официального спикера ВСУ в начале августа этого года Эштон-Чирилло начал свою карьеру со слов, что русские - "не люди". На этот раз странное существо (бывшая женщина, ставшая мужчиной и занявшая после этого пост официального спикера ВСУ) перешло от шовинистических заявлений к прямым террористическим угрозам.Эта агрессия вызвана полным изменением сознания, утверждает член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Он психически неадекватный человек. Любой трансгендер в той или иной степени психически неадекватен. У него проявляется это в довольно тяжелой форме, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.В свою очередь политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, отвечая на вопросы издания Украина.ру, объяснил агрессию Чирилло результативной работой российских журналистов, которые достаточно эффективно воздействуют на украинское население. Безпалько отметил, что Сара Эштон-Чирилло просто забыла принять "аминазин" или какие-то другие успокоительные таблетки и теперь в помутненном сознании трасгендера возникают уродливые образы.На вопрос стоит ли по его мнению России принимать какие-либо меры и реагировать на заявление Эштон-Чирилло, Богдан Безпалько посоветовал подробно рассказать всем, что из себя представляет это существо, что он призывает убивать всех русских, что это воплощение той самой Украины, о которой так мечтали украинские националисты.Но не стоит исключать, что в нынешних реалиях могут быть совершены диверсии и теракты в результате заявлений официального спикера ВСУ, предостерегает Безпалько. По его мнению, в основном эти теракты работают на публику."Главной целью заявления является не столько реальное желание нанести урон, сколько взбодрить своих сторонников демонстрируя мифические “успехи” на пропагандистском фронте", - утверждает Безпалько.И все же, политолог предупредил, что любые угрозы со стороны украинской власти и военных стоит воспринимать серьезно."В широком смысле, мы давно уже понимаем, что российские журналисты находятся под прицелом всевозможных радикально-террористических сил. Достаточно вспомнить покушения на Захара Прилепина, Ростислава Журавлева, Дарью Дугину. Были угрозы и в адрес Маргариты Симоньян. Об этом необходимо помнить все время", - предостерег Безпалько.Теракты со стороны Украины против российских журналистов являются частью государственной политики Украины, считает Сергей Марков."Мы должны требовать, чтобы все западные страны осудили это заявление. Против нас ведут войну не конвенциональными методами, которые организовываются спецслужбами Украины под предводительством западных стран", - заключил Марков, комментируя террористическое заявление официального представителя ВСУ изданию Украина.ру.Однако, по мнению политолога Андрея Суздальцева, которое он высказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру, российским журналистам не стоит беспокоиться, так как Чирилло находится на Украине, а там каждый день начинается с угроз в сторону России, российского народа и заканчивается этим же. Суздальцев отметил, что заявление и угрозы Чирилло хоть и носят персональный характер, но отражают суть государственной политики Украины: большинство украинцев мечтают об уничтожении русских."Этот человек не является бойцом информационного фронта, он - уголовник", - подытожил Суздальцев.

https://ukraina.ru/20230914/1049407852.html

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эксклюзив, всу, украина, терроризм, журналисты, россия, спецоперация