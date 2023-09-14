На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих - 14.09.2023 Украина.ру
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На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих - 14.09.2023 Украина.ру
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих
Минобороны Украины отправило на штурм теробороновцев
2023-09-14T22:09
2023-09-14T22:09
новости
украина
запорожская область
запорожское направление
всу
потери всу
тероборона
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Атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область) потерпела неудачу. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.Подразделения российской группировки войск "Восток" отразили атаки на Южно-Донецком направлении "слаженными действиями при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем", сообщил начальник пресс-центра группировки."Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - уточнил представитель российской войсковой группировки.По данным Минобороны России, всего с начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12982 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20230914/1049414547.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, запорожская область, запорожское направление, всу, потери всу, тероборона
Новости, Украина, Запорожская область, Запорожское направление, ВСУ, потери ВСУ, тероборона

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих

22:09 14.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Минобороны Украины отправило на штурм теробороновцев
Атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область) потерпела неудачу. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
Подразделения российской группировки войск "Восток" отразили атаки на Южно-Донецком направлении "слаженными действиями при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем", сообщил начальник пресс-центра группировки.
"Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - уточнил представитель российской войсковой группировки.
По данным Минобороны России, всего с начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12982 единицы специальной военной автомобильной техники.
ВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
17:14
"100 погибших на 100 метров": польский наемник ВСУ пожаловался на смрад на позициях и отсутствие выплатПольский наемник Петр Миткевич, воюющий на стороне ВСУ, рассказал местному порталу Onet о том, с чем ему приходится сталкиваться на фронте. Соответствующая статья была опубликована 14 сентября
 
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