https://ukraina.ru/20230914/1049419888.html

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих - 14.09.2023 Украина.ру

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих

Минобороны Украины отправило на штурм теробороновцев

2023-09-14T22:09

2023-09-14T22:09

2023-09-14T22:09

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украина

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тероборона

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Атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область) потерпела неудачу. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.Подразделения российской группировки войск "Восток" отразили атаки на Южно-Донецком направлении "слаженными действиями при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем", сообщил начальник пресс-центра группировки."Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - уточнил представитель российской войсковой группировки.По данным Минобороны России, всего с начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12982 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20230914/1049414547.html

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новости, украина, запорожская область, запорожское направление, всу, потери всу, тероборона