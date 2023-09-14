На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049419365.html
На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ - 14.09.2023 Украина.ру
На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ
ВСУ понесли потери в живой силе и технике
2023-09-14T21:57
2023-09-14T21:58
новости
сво
минобороны рф
минобороны украины
всу
потери всу
краснолиманское направление
лнр
днр
лднр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049194969_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e62269631ef024039e2097adf196c097.jpg
Подразделениями российской группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России."Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр".Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил о потерях ВСУ в ходе СВО. Ссылаясь на данные украинских сотовых операторов и выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга на заседании Европарламента, Гагин сказал, что "цифра в около полумиллиона украинцев, погибших во время этого конфликта будучи военнослужащими, я думаю, что она близка к истине".Минобороны Украины засекретило данные о потерях ВСУ. О потерях украинской стороны в ходе СВО порядка 350-400 тысяч человек летом 2023 года писали издания США, Евросоюза и покинувшей его Британии.
https://ukraina.ru/20230914/1049417448.html
краснолиманское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049194969_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d7eac6520166cc97168b24698ec50ade.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, минобороны рф, минобороны украины, всу, потери всу, краснолиманское направление, лнр, днр, лднр
Новости, СВО, Минобороны РФ, Минобороны Украины, ВСУ, потери ВСУ, Краснолиманское направление, ЛНР, ДНР, ЛДНР

На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ

21:57 14.09.2023 (обновлено: 21:58 14.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета орудия "Гиацинт-С" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчета орудия Гиацинт-С ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ понесли потери в живой силе и технике
Подразделениями российской группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
"Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр".
Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил о потерях ВСУ в ходе СВО. Ссылаясь на данные украинских сотовых операторов и выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга на заседании Европарламента, Гагин сказал, что "цифра в около полумиллиона украинцев, погибших во время этого конфликта будучи военнослужащими, я думаю, что она близка к истине".
Минобороны Украины засекретило данные о потерях ВСУ. О потерях украинской стороны в ходе СВО порядка 350-400 тысяч человек летом 2023 года писали издания США, Евросоюза и покинувшей его Британии.
18:32
Ремонт Крымского моста, удар по С-300. Итоги 14 сентября на УкраинеПо левой части Крымского моста, повреждённой при осуществлённом украинскими спецслужбами теракте, открылось движение. СМИ сообщили о потере комплекса С-300 в Крыму
 
НовостиСВОМинобороны РФМинобороны УкраиныВСУпотери ВСУКраснолиманское направлениеЛНРДНРЛДНР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:47Сергей Михеев: КНДР может стать для России и Китая боеголовкой на нашей общей гиперзвуковой ракете
23:17Минфин США расширил антироссийские санкции
22:37На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и ранеными
22:20На Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 170 военнослужащих
22:15Угроза или пиар? Эксперты о заявлении официального спикера ВСУ трансгендера Эштон-Чирилло
22:09На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих
21:57На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ
21:57На Купянском направлении потери ВСУ составили до 130 человек
21:16Новобранцы ВСУ сдались в первом же бою
20:54Путин провёл совещание с членами Совбеза России
19:37Британия поставила Украине большегрузные БПЛА
19:06Куба не возражает против участия своих граждан в СВО
18:50Возможно, Зеленский сядет за один стол с Лавровым. Что говорили об Украине в мире 14 сентября
18:32Ремонт Крымского моста, удар по С-300. Итоги 14 сентября на Украине
18:10Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взяли
18:07Отмена юмора в Казахстане: сорван тур команды КВН "Камызяки"
18:00"Вечер накануне Ивана Купала": дебют Юрия Ильенко
17:59"Боеголовка на нашей общей ракете": Михеев об альянсе России, Китая и Северной Кореи
17:48Politico: Лавров и Зеленский могут сесть за один стол на следующей неделе
17:46Катер ВСУ уничтожен в Чёрном море
Лента новостейМолния