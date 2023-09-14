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На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ - 14.09.2023 Украина.ру

На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ

ВСУ понесли потери в живой силе и технике

2023-09-14T21:57

2023-09-14T21:57

2023-09-14T21:58

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Подразделениями российской группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России."Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр".Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил о потерях ВСУ в ходе СВО. Ссылаясь на данные украинских сотовых операторов и выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга на заседании Европарламента, Гагин сказал, что "цифра в около полумиллиона украинцев, погибших во время этого конфликта будучи военнослужащими, я думаю, что она близка к истине".Минобороны Украины засекретило данные о потерях ВСУ. О потерях украинской стороны в ходе СВО порядка 350-400 тысяч человек летом 2023 года писали издания США, Евросоюза и покинувшей его Британии.

https://ukraina.ru/20230914/1049417448.html

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новости, сво, минобороны рф, минобороны украины, всу, потери всу, краснолиманское направление, лнр, днр, лднр