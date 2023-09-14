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На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ - 14.09.2023 Украина.ру
На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ
ВСУ понесли потери в живой силе и технике
2023-09-14T21:57
2023-09-14T21:57
2023-09-14T21:58
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Подразделениями российской группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России."Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр".Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил о потерях ВСУ в ходе СВО. Ссылаясь на данные украинских сотовых операторов и выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга на заседании Европарламента, Гагин сказал, что "цифра в около полумиллиона украинцев, погибших во время этого конфликта будучи военнослужащими, я думаю, что она близка к истине".Минобороны Украины засекретило данные о потерях ВСУ. О потерях украинской стороны в ходе СВО порядка 350-400 тысяч человек летом 2023 года писали издания США, Евросоюза и покинувшей его Британии.
https://ukraina.ru/20230914/1049417448.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сво, минобороны рф, минобороны украины, всу, потери всу, краснолиманское направление, лнр, днр, лднр
Новости, СВО, Минобороны РФ, Минобороны Украины, ВСУ, потери ВСУ, Краснолиманское направление, ЛНР, ДНР, ЛДНР
На Краснолиманском направлении Армия России отбила атаки ВСУ
21:57 14.09.2023 (обновлено: 21:58 14.09.2023)
ВСУ понесли потери в живой силе и технике
Подразделениями российской группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
"Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр".
Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил о потерях ВСУ в ходе СВО. Ссылаясь на данные украинских сотовых операторов и выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга на заседании Европарламента, Гагин сказал, что "цифра в около полумиллиона украинцев, погибших во время этого конфликта будучи военнослужащими, я думаю, что она близка к истине".
Минобороны Украины засекретило данные о потерях ВСУ. О потерях украинской стороны в ходе СВО порядка 350-400 тысяч человек летом 2023 года писали издания США, Евросоюза и покинувшей его Британии.