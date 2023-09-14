На Купянском направлении потери ВСУ составили до 130 человек - 14.09.2023 Украина.ру
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На Купянском направлении потери ВСУ составили до 130 человек
На Купянском направлении потери ВСУ составили до 130 человек - 14.09.2023 Украина.ру
На Купянском направлении потери ВСУ составили до 130 человек
Потери ВСУ растут изо дня в день
2023-09-14T21:57
2023-09-14T21:57
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украина
сво
потери всу
штурм
купянское направление
минобороны рф
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Потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 130-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.Военнослужащие российской группировки "Запад" на Купянском направлении отразили атаку 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Атака украинской штурмовой группы отражена активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районах населенных пунктов Берестовое и Тихое Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - сообщил начальника пресс-центра российской группировки "Запад".
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новости, украина, сво, потери всу, штурм, купянское направление, минобороны рф
Новости, Украина, СВО, потери ВСУ, штурм, Купянское направление, Минобороны РФ

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 130 человек

21:57 14.09.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Потери ВСУ растут изо дня в день
Потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 130-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие российской группировки "Запад" на Купянском направлении отразили атаку 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Атака украинской штурмовой группы отражена активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии.
"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районах населенных пунктов Берестовое и Тихое Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - сообщил начальника пресс-центра российской группировки "Запад".
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