На Купянском направлении потери ВСУ составили до 130 человек
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Потери ВСУ растут изо дня в день
Потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 130-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие российской группировки "Запад" на Купянском направлении отразили атаку 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Атака украинской штурмовой группы отражена активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии.
"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районах населенных пунктов Берестовое и Тихое Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - сообщил начальника пресс-центра российской группировки "Запад".