https://ukraina.ru/20230914/1049419144.html
Новобранцы ВСУ сдались в первом же бою
Новобранцы ВСУ сдались в первом же бою - 14.09.2023 Украина.ру
Новобранцы ВСУ сдались в первом же бою
Украинские полководцы бросают в бой необученных мобилизованных
2023-09-14T21:16
2023-09-14T21:16
2023-09-14T21:16
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Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Палахай заявил, что его призвали на службу по мобилизации и без какой-либо подготовки отправили на передовую. Историю сдачи в плен его с группой товарищей опубликовало 14 сентября Минобороны России.По словам Палахая, его с другими новобранцами посадили в БТР, отвезли в неизвестное место и поставили задачу – окопаться в ближайшей лесополосе. На следующий день российские войска обстреляли их позиции из артиллерии."Командование на связь не выходило, помощи ждать было неоткуда. Оценив свои шансы на выживание, группа украинских военных единогласно решила сдаться", - сказано в публикации.Минобороны Украины тем временем рассказывает про высокий боевой дух военнослужащих, а глава СНБО Алексей Данилов, отправивший своих сыновей на Запад – о мифических очередях из желающих пойти на службу в ВСУ. При этом Владимир Зеленский упрашивает правительства ЕС отправить на Украину его сограждан - беженцев призывного возраста.
https://ukraina.ru/20230908/1049256678.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, мобилизация, минобороны рф, минобороны украины, военнопленные
Новости, Украина, СВО, мобилизация, Минобороны РФ, Минобороны Украины, военнопленные
Новобранцы ВСУ сдались в первом же бою
Украинские полководцы бросают в бой необученных мобилизованных
Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Палахай заявил, что его призвали на службу по мобилизации и без какой-либо подготовки отправили на передовую. Историю сдачи в плен его с группой товарищей опубликовало 14 сентября Минобороны России.
По словам Палахая, его с другими новобранцами посадили в БТР, отвезли в неизвестное место и поставили задачу – окопаться в ближайшей лесополосе. На следующий день российские войска обстреляли их позиции из артиллерии.
"Командование на связь не выходило, помощи ждать было неоткуда. Оценив свои шансы на выживание, группа украинских военных единогласно решила сдаться", - сказано в публикации.
Минобороны Украины тем временем рассказывает про высокий боевой дух военнослужащих, а глава СНБО Алексей Данилов, отправивший своих сыновей на Запад – о мифических очередях из желающих пойти на службу в ВСУ. При этом Владимир Зеленский упрашивает правительства ЕС отправить на Украину его сограждан - беженцев призывного возраста.