Новобранцы ВСУ сдались в первом же бою - 14.09.2023 Украина.ру
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Новобранцы ВСУ сдались в первом же бою
Новобранцы ВСУ сдались в первом же бою - 14.09.2023 Украина.ру
Новобранцы ВСУ сдались в первом же бою
Украинские полководцы бросают в бой необученных мобилизованных
2023-09-14T21:16
2023-09-14T21:16
новости
украина
сво
мобилизация
минобороны рф
минобороны украины
военнопленные
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Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Палахай заявил, что его призвали на службу по мобилизации и без какой-либо подготовки отправили на передовую. Историю сдачи в плен его с группой товарищей опубликовало 14 сентября Минобороны России.По словам Палахая, его с другими новобранцами посадили в БТР, отвезли в неизвестное место и поставили задачу – окопаться в ближайшей лесополосе. На следующий день российские войска обстреляли их позиции из артиллерии."Командование на связь не выходило, помощи ждать было неоткуда. Оценив свои шансы на выживание, группа украинских военных единогласно решила сдаться", - сказано в публикации.Минобороны Украины тем временем рассказывает про высокий боевой дух военнослужащих, а глава СНБО Алексей Данилов, отправивший своих сыновей на Запад – о мифических очередях из желающих пойти на службу в ВСУ. При этом Владимир Зеленский упрашивает правительства ЕС отправить на Украину его сограждан - беженцев призывного возраста.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сво, мобилизация, минобороны рф, минобороны украины, военнопленные
Новости, Украина, СВО, мобилизация, Минобороны РФ, Минобороны Украины, военнопленные

Новобранцы ВСУ сдались в первом же бою

21:16 14.09.2023
 
© Телеграм-канал Владимира РоговаПризыв мобилизация ВСУ Запорожье
Призыв мобилизация ВСУ Запорожье
© Телеграм-канал Владимира Рогова
Читать в
Украинские полководцы бросают в бой необученных мобилизованных
Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Палахай заявил, что его призвали на службу по мобилизации и без какой-либо подготовки отправили на передовую. Историю сдачи в плен его с группой товарищей опубликовало 14 сентября Минобороны России.
По словам Палахая, его с другими новобранцами посадили в БТР, отвезли в неизвестное место и поставили задачу – окопаться в ближайшей лесополосе. На следующий день российские войска обстреляли их позиции из артиллерии.
"Командование на связь не выходило, помощи ждать было неоткуда. Оценив свои шансы на выживание, группа украинских военных единогласно решила сдаться", - сказано в публикации.
Минобороны Украины тем временем рассказывает про высокий боевой дух военнослужащих, а глава СНБО Алексей Данилов, отправивший своих сыновей на Запад – о мифических очередях из желающих пойти на службу в ВСУ. При этом Владимир Зеленский упрашивает правительства ЕС отправить на Украину его сограждан - беженцев призывного возраста.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 12:18
Прячется за юбками. Зачем Зеленский мобилизует женщин-медиковВ среду, 7 сентября, представитель президента Зеленского в Верховной Раде Украины Федор Вениславский заявил, что с 1 октября из страны не будут выпускать не только мужчин, но и женщин, получивших медицинскую специальность
 
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Заголовок открываемого материала
21:16Новобранцы ВСУ сдались в первом же бою
20:54Путин провёл совещание с членами Совбеза России
19:37Британия поставила Украине большегрузные БПЛА
19:06Куба не возражает против участия своих граждан в СВО
18:50Возможно, Зеленский сядет за один стол с Лавровым. Что говорили об Украине в мире 14 сентября
18:32Ремонт Крымского моста, удар по С-300. Итоги 14 сентября на Украине
18:10Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взяли
18:07Отмена юмора в Казахстане: сорван тур команды КВН "Камызяки"
18:00"Вечер накануне Ивана Купала": дебют Юрия Ильенко
17:59"Боеголовка на нашей общей ракете": Михеев об альянсе России, Китая и Северной Кореи
17:48Politico: Лавров и Зеленский могут сесть за один стол на следующей неделе
17:46Катер ВСУ уничтожен в Чёрном море
17:38Левую часть Крымского моста открыли после июльского теракта – Хуснуллин
17:34В Северной Осетии осудили украинца, собиравшего данные о российских войсках
17:33"Привыкайте": Мадуро предложил новый международный язык
17:29Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУ
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