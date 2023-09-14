https://ukraina.ru/20230914/1049418969.html

Путин провёл совещание с членами Совбеза России

Путин провёл совещание с членами Совбеза России - 14.09.2023 Украина.ру

Путин провёл совещание с членами Совбеза России

Президент России проинформировал Совбез о развитии отношений с КНДР, поддержавшей Москву в СВО

2023-09-14T20:54

2023-09-14T20:54

2023-09-14T20:54

новости

кндр

северная корея

ким чен ын

владимир путин

совбез

международные отношения

внешняя политика

военно-техническое сотрудничество

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049374214_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_af031db9f6546feb456f06d42fce79e1.jpg

Путин провёл совещание с членами Совбеза РоссииПрезидент России проинформировал Совбез о развитии отношений с КНДР, поддержавшей Москву в СВООперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России провёл 14 сентября президент Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждались, в частности, вопросы, касающиеся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья", - сказано в официальном сообщении.Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Президент подробно информировал Совбез о результатах состоявшихся накануне переговоров с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.В совещании участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Накануне, 13 сентября Владимир Путин дал официальный обед в честь прибывшего в Россию с официальным визитом северокорейского лидера Ким Чен Ына. Лидеры РФ и КНДР посетили космодром "Восточный", где руководитель Северной Кореи заявил: "Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией"."Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые противостоят России. И сейчас мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения Президента Путина, также решения Правительства России. Также я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", - сказал лидер КНДР.До этого, в июле Пехньян торжественно принимал российскую делегацию: министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном и руководством Минобороны КНДР возможность интенсификации двустороннего военно-технического сотрудничества. Теперь, в ходе сентябрьского визита, стороны расширили круг вопросов развития отношений, охвативших политику, экономику и культуру.Запад крайне нервно отреагировал на визит лидера КНДР в Россию. Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер 12 сентября заявил о недопустимости ущемления интересов своей страны в свете развития российско-корейского сотрудничества. "Мы будем наблюдать за происходящим и при необходимости без колебаний примем меры, чтобы призвать к ответу виновных", - сказал он.США всесторонне поддерживают режим Зеленского в СВО. КНДР заняла сторону России, и не только на словах.

https://ukraina.ru/20230914/1049398089.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, северная корея, ким чен ын, владимир путин, совбез, международные отношения, внешняя политика, военно-техническое сотрудничество, военная помощь, сво, геополитика