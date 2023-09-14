https://ukraina.ru/20230914/1049418033.html

Британия поставила Украине большегрузные БПЛА

Британия поставила Украине большегрузные БПЛА - 14.09.2023 Украина.ру

Британия поставила Украине большегрузные БПЛА

Ранее Британия поставила для ВСУ летательные и морские беспилотники для атак на военные и гражданские объекты России

2023-09-14T19:37

2023-09-14T19:37

2023-09-14T19:37

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Поставленные Британией тяжёлые автоматизированные дроны Malloy Aeronautics позволят ВСУ транспортировать большие объёмы военных грузов – в том числе оружие и взрывчатку. Сообщение об этом распространило в соцсетях Минобороны Британии.Ранее британское правительство уже отправляло на Украину БПЛА производства Malloy Aeronautics. Фирма известна инновационными разработками и недешёвыми, но качественными продуктами.На этот раз в партию британской военной помощи вошли самые мощные аппараты этой фирмы модели T400. Они способны перевозить до 180 кг на расстояние более 70 км со скоростью 35 м/с.Такие аппараты оснащены восемью роторами с таким же количеством пропеллеров в четырёх точках. Они способны самостоятельно взлетать и приземляться после выполнения маршрута, который возможно запрограммировать.БПЛА из нынешней партии британской военной помощи ВСУ способны выполнять различные миссии в сложных погодных условиях. Чиновники британского военного министерства уверены, что эти "сверхсовременные дроны могут обеспечить критически важную поддержку операций".Россия производит большое количество беспилотных аппаратов разных типов и видов. Наиболее известным российским ударным БПЛА является "Ланцет".Украина пытается наладить серийное производство беспилотников, не уступающих российским и западным образцам. Однако наибольшего успеха на поле боя добиваются именно западные образцы, а украинские стартапы более известны как мошеннические схемы.

https://ukraina.ru/20230901/1049093929.html

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новости, бпла, британия, украина, военная помощь, беспилотники, "ланцет", всу