https://ukraina.ru/20230914/1049418033.html
Британия поставила Украине большегрузные БПЛА
Британия поставила Украине большегрузные БПЛА - 14.09.2023 Украина.ру
Британия поставила Украине большегрузные БПЛА
Ранее Британия поставила для ВСУ летательные и морские беспилотники для атак на военные и гражданские объекты России
2023-09-14T19:37
2023-09-14T19:37
2023-09-14T19:37
новости
бпла
британия
украина
военная помощь
беспилотники
"ланцет"
всу
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Поставленные Британией тяжёлые автоматизированные дроны Malloy Aeronautics позволят ВСУ транспортировать большие объёмы военных грузов – в том числе оружие и взрывчатку. Сообщение об этом распространило в соцсетях Минобороны Британии.Ранее британское правительство уже отправляло на Украину БПЛА производства Malloy Aeronautics. Фирма известна инновационными разработками и недешёвыми, но качественными продуктами.На этот раз в партию британской военной помощи вошли самые мощные аппараты этой фирмы модели T400. Они способны перевозить до 180 кг на расстояние более 70 км со скоростью 35 м/с.Такие аппараты оснащены восемью роторами с таким же количеством пропеллеров в четырёх точках. Они способны самостоятельно взлетать и приземляться после выполнения маршрута, который возможно запрограммировать.БПЛА из нынешней партии британской военной помощи ВСУ способны выполнять различные миссии в сложных погодных условиях. Чиновники британского военного министерства уверены, что эти "сверхсовременные дроны могут обеспечить критически важную поддержку операций".Россия производит большое количество беспилотных аппаратов разных типов и видов. Наиболее известным российским ударным БПЛА является "Ланцет".Украина пытается наладить серийное производство беспилотников, не уступающих российским и западным образцам. Однако наибольшего успеха на поле боя добиваются именно западные образцы, а украинские стартапы более известны как мошеннические схемы.
https://ukraina.ru/20230901/1049093929.html
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047673968_0:199:960:919_1920x0_80_0_0_e27585c1cf3448632e8f8391136d0124.jpg
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, британия, украина, военная помощь, беспилотники, "ланцет", всу
Новости, БПЛА, Британия, Украина, военная помощь, беспилотники, "Ланцет", ВСУ
Британия поставила Украине большегрузные БПЛА
Ранее Британия поставила для ВСУ летательные и морские беспилотники для атак на военные и гражданские объекты России
Поставленные Британией тяжёлые автоматизированные дроны Malloy Aeronautics позволят ВСУ транспортировать большие объёмы военных грузов – в том числе оружие и взрывчатку. Сообщение об этом распространило в соцсетях Минобороны Британии.
Ранее британское правительство уже отправляло на Украину БПЛА производства Malloy Aeronautics. Фирма известна инновационными разработками и недешёвыми, но качественными продуктами.
На этот раз в партию британской военной помощи вошли самые мощные аппараты этой фирмы модели T400. Они способны перевозить до 180 кг на расстояние более 70 км со скоростью 35 м/с.
Такие аппараты оснащены восемью роторами с таким же количеством пропеллеров в четырёх точках. Они способны самостоятельно взлетать и приземляться после выполнения маршрута, который возможно запрограммировать.
БПЛА из нынешней партии британской военной помощи ВСУ способны выполнять различные миссии в сложных погодных условиях. Чиновники британского военного министерства уверены, что эти "сверхсовременные дроны могут обеспечить критически важную поддержку операций".
Россия производит большое количество беспилотных аппаратов разных типов и видов. Наиболее известным российским ударным БПЛА является "Ланцет".
Украина пытается наладить серийное производство беспилотников, не уступающих российским и западным образцам. Однако наибольшего успеха на поле боя добиваются именно западные образцы, а украинские стартапы более известны как мошеннические схемы.