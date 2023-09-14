Куба не возражает против участия своих граждан в СВО - 14.09.2023 Украина.ру
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Куба не возражает против участия своих граждан в СВО
Куба не возражает против участия своих граждан в СВО - 14.09.2023 Украина.ру
Куба не возражает против участия своих граждан в СВО
Кубинское руководство против участия "нехороших людей" в рекрутинге на СВО
2023-09-14T19:06
2023-09-14T19:06
куба
новости
сво
украина
революционер
эрнесто че гевара
мид
дипломат
дипломатия
публичная дипломатия
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Задержанные на Кубе участники сети вербовки желающих повоевать на Украине занимались нелегальной деятельностью. Эти "жулики и бандиты" являются гражданами Кубы и нарушали закон. При этом кубинское руководство не против участия своих граждан в СВО, заявил 14 сентября в интервью РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья."Речь идёт о нехороших людях, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги, хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью", - сообщил дипломат.Он подчеркнул: "Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем".В начале сентября МВД Кубы сообщило о задержании 17 своих граждан, причастных к сети, вербовавшей кубинцев на участие в конфликте на территории Украины. Начальник главного следственного управления полковник Сесар Родригес Родригес сообщил, что среди задержанных было трое организаторов. МВД социалистической республики сообщало, что привлекавшая кубинцев вербовочная сеть действовала в том числе из России. Российские издания сообщали о проблемах, возникших у кубинских добровольцев, которые выразили желание принять участие в СВО и внести свой вклад в демилитаризацию и денацификацию Украины.
https://ukraina.ru/20230906/1049221438.html
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куба, новости, сво, украина, революционер, эрнесто че гевара, мид, дипломат, дипломатия, публичная дипломатия, россия, иностранные наемники, бизнес
Куба, Новости, СВО, Украина, революционер, Эрнесто Че Гевара, МИД, дипломат, дипломатия, публичная дипломатия, Россия, иностранные наемники, бизнес

Куба не возражает против участия своих граждан в СВО

19:06 14.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Герасимов / Перейти в фотобанкВиды Кубы
Виды Кубы - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Павел Герасимов
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Кубинское руководство против участия "нехороших людей" в рекрутинге на СВО
Задержанные на Кубе участники сети вербовки желающих повоевать на Украине занимались нелегальной деятельностью. Эти "жулики и бандиты" являются гражданами Кубы и нарушали закон. При этом кубинское руководство не против участия своих граждан в СВО, заявил 14 сентября в интервью РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.
"Речь идёт о нехороших людях, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги, хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью", - сообщил дипломат.
Он подчеркнул: "Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем".
В начале сентября МВД Кубы сообщило о задержании 17 своих граждан, причастных к сети, вербовавшей кубинцев на участие в конфликте на территории Украины. Начальник главного следственного управления полковник Сесар Родригес Родригес сообщил, что среди задержанных было трое организаторов.
МВД социалистической республики сообщало, что привлекавшая кубинцев вербовочная сеть действовала в том числе из России. Российские издания сообщали о проблемах, возникших у кубинских добровольцев, которые выразили желание принять участие в СВО и внести свой вклад в демилитаризацию и денацификацию Украины.
Перси Альварадо - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 20:11
"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФЗаявление МИД Кубы о действующей с территории России сети, вербующей кубинских граждан для участия в боевых действиях на Украине, следует рассматривать в контексте "медийного шоу" контрреволюционных СМИ из Майами. Об этом заявил в беседе с Украина.ру ветеран кубинских спецслужб, писатель и публицист Перси Альварадо
 
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