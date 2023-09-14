https://ukraina.ru/20230914/1049417900.html

Куба не возражает против участия своих граждан в СВО

Куба не возражает против участия своих граждан в СВО - 14.09.2023 Украина.ру

Куба не возражает против участия своих граждан в СВО

Кубинское руководство против участия "нехороших людей" в рекрутинге на СВО

2023-09-14T19:06

2023-09-14T19:06

2023-09-14T19:06

куба

новости

сво

украина

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дипломатия

публичная дипломатия

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Задержанные на Кубе участники сети вербовки желающих повоевать на Украине занимались нелегальной деятельностью. Эти "жулики и бандиты" являются гражданами Кубы и нарушали закон. При этом кубинское руководство не против участия своих граждан в СВО, заявил 14 сентября в интервью РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья."Речь идёт о нехороших людях, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги, хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью", - сообщил дипломат.Он подчеркнул: "Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем".В начале сентября МВД Кубы сообщило о задержании 17 своих граждан, причастных к сети, вербовавшей кубинцев на участие в конфликте на территории Украины. Начальник главного следственного управления полковник Сесар Родригес Родригес сообщил, что среди задержанных было трое организаторов. МВД социалистической республики сообщало, что привлекавшая кубинцев вербовочная сеть действовала в том числе из России. Российские издания сообщали о проблемах, возникших у кубинских добровольцев, которые выразили желание принять участие в СВО и внести свой вклад в демилитаризацию и денацификацию Украины.

https://ukraina.ru/20230906/1049221438.html

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