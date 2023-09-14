https://ukraina.ru/20230914/1049417448.html

Ремонт Крымского моста, удар по С-300. Итоги 14 сентября на Украине

Ремонт Крымского моста, удар по С-300. Итоги 14 сентября на Украине - 14.09.2023 Украина.ру

Ремонт Крымского моста, удар по С-300. Итоги 14 сентября на Украине

По левой части Крымского моста, повреждённой при осуществлённом украинскими спецслужбами теракте, открылось движение. СМИ сообщили о потере комплекса С-300 в Крыму

2023-09-14T18:32

2023-09-14T18:32

2023-09-14T18:32

хроники

эксклюзив

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Открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в июле в результате теракта, сообщил вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин в своём телеграм-канале."Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней!" — отметил он.По словам Хуснуллина, участок открыли с опережением сроков."Этого не получилось бы без слаженной работы опытных строителей. Благодарю каждого за огромные усилия и героический труд. Большая команда специалистов совершила настоящий подвиг, проявив высокий уровень профессионализма! Трудились в круглосуточном режиме, невзирая на погодные условия. К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей", - отметил ХуснуллинВместе с этим предстоит восстановить второй пролет, добавил вице-премьер."Перед нами ещё остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября", - указал он.Украинские военные 17 июля атаковали Крымский мост двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, её родители погибли.На время ремонта движение автотранспорта запустили в реверсивном режиме по правой полосе.На ремонт Крымского моста отреагировали в России."Отличная новость: открыто движение по левой части Крымского моста. Работы удалось завершить за 59 дней круглосуточного труда специалистов. Это на день раньше заявленного срока. Остановки движения по мосту и связанные с этим неудобства в последнее время в основном были именно по причине ремонтных работ. В данном случае можно сказать, что полученный результат полностью перекрывает издержки и неприятности последних недель. Впереди предстоит замена второго пролета, ждём открытия первого ноября, а может и немного раньше", - отметил бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Российский военкор Александр Коц сравнил скорость восстановления инфраструктуры в России и на Украине."Недавно под Киевом с большой помпой был открыт восстановленный мост через речку Ирпень. Подавалось это как большое событие, достижение, феерия духа! На картинку глянул, а там мостик-то. И целый год чинили. А мы за этот год дважды восстановили Крымский мост прямо в море. Дважды, кажется, Чонгарский. Про дороги и путепроводы в ЛНР вообще молчу. В общем, слава российским дорожникам и мостостроителям!" - написал Коц в своём телеграм-канале.В то же время, остаётся опасность новых атак и терактов на мосту со стороны Украины.Уничтожение С-300Ряд российских источников подтвердили украинскую информацию об уничтожении российского ЗРК С-300 в Крыму."Спутниковые снимки пораженного ЗРК С-300 в районе Евпатории. Потеряна одна пусковая установка. Южнее видны подпали горевшей травы", - отметил военный эксперт Борис Рожин, опубликовав соответствующие спутниковые снимки.Проект "Рыбарь" рассказал о механизме атаки."Утром 14 сентября украинские формирования осуществили очередную атаку на полуостров Крым. Сначала из окрестностей Одессы были запущены 11 беспилотников самолетного типа (впервые за долгое время для этой цели использованы не "Мугины"). Дроны были сбиты расчетами 31 дивизии ВВС и ПВО в районе 05:30 утра над Евпаторией. Примерно в 05:50 ВСУ ударили по окрестностям Уютного противокорабельной ракетой Р-360 "Нептун", в результате чего была поражена пусковая установка ЗРК С-300 (в Сети уже появились соответствующие кадры)", - отмечалось в телеграм-канале проекта.Авторы указали, что ВСУ снова использовали ту же тактику, что и несколько недель назад."После налёта БЛА были определены позиции ЗРК С-300 — по нему почти сразу отработали из "Нептуна". Сначала ВСУ выждали израсходования боекомплекта, а затем ударили по ЗРК. Также за последние двое суток ВСУ несколько раз атаковали отряд боевых кораблей (ОБК) Черноморского флота в составе "Василия Быкова" и "Сергея Котова". Всего было отмечено 12 безэкипажных катеров: шесть вчера и сегодня еще шесть. 13 сентября три дрона были поражены стрелковым оружием с корабелй. Ещё три поразили вертолетами морской авиации с аэродрома Кача и борта "Василия Быкова". Этой ночью пять были уничтожены на подходе к ОБК, а один смог подобраться к "Быкову" и зацепить борт (степень повреждений некритична). Как мы вчера и говорили, отсутствие реакции на всё более агрессивные действия коллективного Запада руками Украины чревато большими последствиями. Удары будут повторяться в ближайшие дни, а травоядные ответы — это не решение", - отмечалось в публикации.Политолог и историк Лев Вершинин предположил, что атаки Украины ужесточатся и для них будут использовать аэродромы западных государств."Рискну предположить, что такие сюрпризы скоро станут рутиной, а Крым станет фронтовой зоной. Также рискну предположить, что владельцы Украины, оценивая высокое качество ПВО ВС РФ, будут наращивать поставки, и скоро в небе появятся западные самолёты, базирующиеся на гарантированных от ответных ударов аэродромах НАТО", - отметил Вершинин.Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" со своей стороны указал на агентурные возможности Украины на полуострове, а также на помощь западной разведки и предоставленную Западом помощь."В отношении очередной атаки на Крым надо иметь в виду следующее. Противник, разумеется, тоже учится, и том числе это касается тех его специалистов, что сидят в относительной безопасности вдалеке от линии фронта, и планируют операции. Удар со вскрытием позиций ПВО и последующей атакой против самих систем уже применялся ВСУ, и там, где у них есть возможности использовать эту тактику, они будут её использовать. Эти возможности складываются, во-первых, из наличия сил и средств, во-вторых – из возможностей разведки, и эти возможности украинцам продолжает щедро предоставлять НАТО, обеспечивая его данными со спутников, беспилотников, самолётов. А конкретно в Крыму, к сожалению, украинцы сохраняют обширные возможности агентурной разведки – количество "ждунов" довольно велико", - написал он.По его словам, не стоит сбрасывать со счетов и авиацию НАТО."К сожалению, приходится констатировать, что НАТОвская авиация продолжает себя свободно чувствовать над Черным морем – и мартовский инцидент с американским БПЛА Reaper не дал долгосрочного эффекта. Но для такого эффекта педагогическое воздействие на оппонента должно быть регулярным – иначе противник так и будет продолжать планировать операции исходя из неуязвимости своей разведки. А это не так, Чёрное море – зона боевых действий, и там могут происходить разные неожиданности. С военными летательными аппаратами уж точно", - отмечалось в публикации.При этом сами украинцы утверждают, что при атаке используют и западные вооружения, в т.ч. и британские ракеты Storm Shadow.

https://ukraina.ru/20230914/1049406025.html

https://ukraina.ru/20230914/1049399143.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив