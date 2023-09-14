https://ukraina.ru/20230914/1049417113.html

Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взяли

Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взяли - 14.09.2023 Украина.ру

Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взяли

Замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала 14 сентября пост в своём телеграм-канале, отметив, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, но спустя время исправила, написав, что ситуация там очень тяжёлая

2023-09-14T18:10

2023-09-14T18:10

2023-09-14T18:10

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анна маляр

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"И у нас хорошие новости. Андреевка наша", - написала сперва Маляр.После замминистра обороны Украины отредактировала свой пост. Теперь о "взятии Авдеевки" там речи не идёт, однако новости для Маляр по-прежнему остались позитивными.Спустя полтора часа Маляр решила ещё раз оправдаться и уточнить информацию о якобы освобождении Андреевки."Я не выкладываю такую информацию без координации и утверждения с военными", написала она, списав всё на "коммуникационный сбой".По её новой информации, в Андреевки есть определенный успех и идут тяжелые бои.

https://ukraina.ru/20230905/1049173702.html

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новости, украина, анна маляр, минобороны украины, пост, днр