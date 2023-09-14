Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взяли - 14.09.2023 Украина.ру
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Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взяли
Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взяли - 14.09.2023 Украина.ру
Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взяли
Замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала 14 сентября пост в своём телеграм-канале, отметив, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, но спустя время исправила, написав, что ситуация там очень тяжёлая
2023-09-14T18:10
2023-09-14T18:10
новости
украина
анна маляр
минобороны украины
пост
днр
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"И у нас хорошие новости. Андреевка наша", - написала сперва Маляр.После замминистра обороны Украины отредактировала свой пост. Теперь о "взятии Авдеевки" там речи не идёт, однако новости для Маляр по-прежнему остались позитивными.Спустя полтора часа Маляр решила ещё раз оправдаться и уточнить информацию о якобы освобождении Андреевки."Я не выкладываю такую информацию без координации и утверждения с военными", написала она, списав всё на "коммуникационный сбой".По её новой информации, в Андреевки есть определенный успех и идут тяжелые бои.
https://ukraina.ru/20230905/1049173702.html
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Новости, Украина, Анна Маляр, Минобороны Украины, пост, ДНР

Маляр передумала и исправила свой пост, Андреевку ВСУ всё-таки не взяли

18:10 14.09.2023
 
© detector.mediaАнна Маляр
Анна Маляр
© detector.media
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Замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала 14 сентября пост в своём телеграм-канале, отметив, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, но спустя время исправила, написав, что ситуация там очень тяжёлая
"И у нас хорошие новости. Андреевка наша", - написала сперва Маляр.
После замминистра обороны Украины отредактировала свой пост. Теперь о "взятии Авдеевки" там речи не идёт, однако новости для Маляр по-прежнему остались позитивными.

"И у нас хорошие новости. Андреевка – ситуация очень сложная и переменчивая, держим кулачки за наших."

Спустя полтора часа Маляр решила ещё раз оправдаться и уточнить информацию о якобы освобождении Андреевки.
"Я не выкладываю такую информацию без координации и утверждения с военными", написала она, списав всё на "коммуникационный сбой".
По её новой информации, в Андреевки есть определенный успех и идут тяжелые бои.
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