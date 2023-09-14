https://ukraina.ru/20230914/1049416987.html
"Боеголовка на нашей общей ракете": Михеев об альянсе России, Китая и Северной Кореи
"Боеголовка на нашей общей ракете": Михеев об альянсе России, Китая и Северной Кореи - 14.09.2023 Украина.ру
"Боеголовка на нашей общей ракете": Михеев об альянсе России, Китая и Северной Кореи
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру рассказал о главных заявлениях и итогах ВЭФ-2023, развитии отношений между Россией и Северной Кореей, а также о... Украина.ру, 14.09.2023
2023-09-14T17:59
2023-09-14T17:59
2023-09-14T17:59
сергей михеев
россия
северная корея
армения
азербайджан
ес
прибалтика
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру рассказал о главных заявлениях и итогах ВЭФ-2023, развитии отношений между Россией и Северной Кореей, а также о попытках поджечь контуры России, включая Армяно-Азербайджанский конфликт и мелкие нападки со стороны Прибалтики: 0:51 – Главные итоги Восточного экономического форума; 4:54 – Улучшение отношений между Россией и КНДР; 12:05 – Армяно-Азербайджанское противостояние и сближение Армении и США; 16:31 – Запреты для россиян со стороны ЕС;
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей михеев, россия, северная корея, армения, азербайджан, ес, прибалтика, видео
Сергей Михеев, Россия, Северная Корея, Армения, Азербайджан, ЕС, Прибалтика
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру рассказал о главных заявлениях и итогах ВЭФ-2023, развитии отношений между Россией и Северной Кореей, а также о попытках поджечь контуры России, включая Армяно-Азербайджанский конфликт и мелкие нападки со стороны Прибалтики:
0:51 – Главные итоги Восточного экономического форума;
4:54 – Улучшение отношений между Россией и КНДР;
12:05 – Армяно-Азербайджанское противостояние и сближение Армении и США;
16:31 – Запреты для россиян со стороны ЕС;