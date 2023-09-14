https://ukraina.ru/20230914/1049416987.html

"Боеголовка на нашей общей ракете": Михеев об альянсе России, Китая и Северной Кореи

"Боеголовка на нашей общей ракете": Михеев об альянсе России, Китая и Северной Кореи - 14.09.2023 Украина.ру

"Боеголовка на нашей общей ракете": Михеев об альянсе России, Китая и Северной Кореи

Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру рассказал о главных заявлениях и итогах ВЭФ-2023, развитии отношений между Россией и Северной Кореей, а также о... Украина.ру, 14.09.2023

2023-09-14T17:59

2023-09-14T17:59

2023-09-14T17:59

сергей михеев

россия

северная корея

армения

азербайджан

ес

прибалтика

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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру рассказал о главных заявлениях и итогах ВЭФ-2023, развитии отношений между Россией и Северной Кореей, а также о попытках поджечь контуры России, включая Армяно-Азербайджанский конфликт и мелкие нападки со стороны Прибалтики: 0:51 – Главные итоги Восточного экономического форума; 4:54 – Улучшение отношений между Россией и КНДР; 12:05 – Армяно-Азербайджанское противостояние и сближение Армении и США; 16:31 – Запреты для россиян со стороны ЕС;

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей михеев, россия, северная корея, армения, азербайджан, ес, прибалтика, видео