https://ukraina.ru/20230914/1049416710.html

Politico: Лавров и Зеленский могут сесть за один стол на следующей неделе

Politico: Лавров и Зеленский могут сесть за один стол на следующей неделе - 14.09.2023 Украина.ру

Politico: Лавров и Зеленский могут сесть за один стол на следующей неделе

Глава МИД России Сергей Лавров и Владимир Зеленский могут оказаться за одним столом на заседании Совета безопасности ООН на следующей неделе. Об этом 14 сентября написало американское издание Politico

2023-09-14T17:48

2023-09-14T17:48

2023-09-14T17:48

новости

сергей лавров

владимир зеленский

politico

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В статье утверждается, что украинский президент планирует присутствовать на этом мероприятии лично, чтобы "использовать обаяние для убеждения ряда колеблющихся стран"."Назовите это "специальной дипломатической операцией Владимира Зеленского"", - пишет Politico.Однако эти усилия, уточняют американские журналисты, столкнутся с серьезными проблемами. Во-первый, потому что многие страны Глобального Юга "не хотят злить любую мировую державу". А во-вторых, на заседании Совета безопасности ООН, с большой долей вероятности, будет присутствовать Лавров.

https://ukraina.ru/20230914/1049415586.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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новости, сергей лавров, владимир зеленский, politico