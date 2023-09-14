Politico: Лавров и Зеленский могут сесть за один стол на следующей неделе - 14.09.2023 Украина.ру
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Politico: Лавров и Зеленский могут сесть за один стол на следующей неделе
Politico: Лавров и Зеленский могут сесть за один стол на следующей неделе - 14.09.2023 Украина.ру
Politico: Лавров и Зеленский могут сесть за один стол на следующей неделе
Глава МИД России Сергей Лавров и Владимир Зеленский могут оказаться за одним столом на заседании Совета безопасности ООН на следующей неделе. Об этом 14 сентября написало американское издание Politico
2023-09-14T17:48
2023-09-14T17:48
новости
сергей лавров
владимир зеленский
politico
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В статье утверждается, что украинский президент планирует присутствовать на этом мероприятии лично, чтобы "использовать обаяние для убеждения ряда колеблющихся стран"."Назовите это "специальной дипломатической операцией Владимира Зеленского"", - пишет Politico.Однако эти усилия, уточняют американские журналисты, столкнутся с серьезными проблемами. Во-первый, потому что многие страны Глобального Юга "не хотят злить любую мировую державу". А во-вторых, на заседании Совета безопасности ООН, с большой долей вероятности, будет присутствовать Лавров.
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новости, сергей лавров, владимир зеленский, politico
Новости, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Politico

Politico: Лавров и Зеленский могут сесть за один стол на следующей неделе

17:48 14.09.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Глава МИД России Сергей Лавров и Владимир Зеленский могут оказаться за одним столом на заседании Совета безопасности ООН на следующей неделе. Об этом 14 сентября написало американское издание Politico
В статье утверждается, что украинский президент планирует присутствовать на этом мероприятии лично, чтобы "использовать обаяние для убеждения ряда колеблющихся стран".
"Назовите это "специальной дипломатической операцией Владимира Зеленского"", - пишет Politico.
Однако эти усилия, уточняют американские журналисты, столкнутся с серьезными проблемами. Во-первый, потому что многие страны Глобального Юга "не хотят злить любую мировую державу". А во-вторых, на заседании Совета безопасности ООН, с большой долей вероятности, будет присутствовать Лавров.
"Театральность ситуации в том, что на заседании Совета Безопасности появится российский представитель, скорее всего, министр иностранных дел Сергей Лавров. Лавров - опытный дипломат, и он, скорее всего, проведет свои собственные встречи с лидерами стран Глобального Юга", - уточняется в публикации Politico.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
17:33
"Привыкайте": Мадуро предложил новый международный языкЖурналист из Гонконга, приехавший на пресс-конференцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, попытался, как и раньше, задать ему вопрос на английском языке. Однако венесуэльский лидер отказался работать в таком формате. Соответствующее видео 14 сентября опубликовали местные телеканалы
 
НовостиСергей ЛавровВладимир ЗеленскийPolitico
 
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