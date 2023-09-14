https://ukraina.ru/20230914/1049415586.html
"Привыкайте": Мадуро предложил новый международный язык
"Привыкайте": Мадуро предложил новый международный язык - 14.09.2023 Украина.ру
"Привыкайте": Мадуро предложил новый международный язык
Журналист из Гонконга, приехавший на пресс-конференцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, попытался, как и раньше, задать ему вопрос на английском языке. Однако венесуэльский лидер отказался работать в таком формате. Соответствующее видео 14 сентября опубликовали местные телеканалы
2023-09-14T17:33
2023-09-14T17:33
2023-09-14T17:33
новости
язык
николас мадуро
мир
венесуэла
английский язык
многополярный мир
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О том, что однополярный мир стремительно движется к многополярности сказано много. И главные слова на эту тему прозвучали уже от тех, кто этот новый мир формирует - России и Китая.Один из показателей разворота от Запада стал отказ от доллара как международной валюты. Следующим шагом, уверены эксперты, будет и отказ от английского языка как единственно возможного международного.Однако пока специалисты не берутся предсказывать, какой именно язык станет главным конкурентом английского. Считается, что это будет один из самых распространенных языков мира, а в этом списке, например, китайский, испанский, арабский и хинди. У пользователей сети свои версии."Китайский будет международным, начинайте учить. Привыкайте", "А может все же арабский?", "А никакой. Будет несколько областей влияния, каждая со своим языком. Поднимется роль русского и китайского. Но и роль английского ни куда не уйдёт. Все же крах штатов будет лишь временным. А вот европейские языки скорее всего уйдут в тень", "Если посмотреть как запад "носится" с Украиной, то похоже скоро международным языком станет украинская мова. Ее воспринимают как пуп Земли и сердце Евросоюза!", "Электронные переводчики разовьются настолько, что само понятие "международный язык" потеряет всякий смысл", - написали пользователи.
https://ukraina.ru/20230912/1049344641.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, язык, николас мадуро, мир, венесуэла, английский язык, многополярный мир
"Привыкайте": Мадуро предложил новый международный язык
Журналист из Гонконга, приехавший на пресс-конференцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, попытался, как и раньше, задать ему вопрос на английском языке. Однако венесуэльский лидер отказался работать в таком формате. Соответствующее видео 14 сентября опубликовали местные телеканалы
"Говорите по-китайски. У нас нет переводчика с английского. Это новый мир", - ответил Мадуро журналисту.
О том, что однополярный мир стремительно движется к многополярности сказано много. И главные слова на эту тему прозвучали уже от тех, кто этот новый мир формирует - России и Китая.
Один из показателей разворота от Запада стал отказ от доллара как международной валюты. Следующим шагом, уверены эксперты, будет и отказ от английского языка как единственно возможного международного.
Однако пока специалисты не берутся предсказывать, какой именно язык станет главным конкурентом английского. Считается, что это будет один из самых распространенных языков мира, а в этом списке, например, китайский, испанский, арабский и хинди. У пользователей сети свои версии.
"Китайский будет международным, начинайте учить. Привыкайте", "А может все же арабский?", "А никакой. Будет несколько областей влияния, каждая со своим языком. Поднимется роль русского и китайского. Но и роль английского ни куда не уйдёт. Все же крах штатов будет лишь временным. А вот европейские языки скорее всего уйдут в тень", "Если посмотреть как запад "носится" с Украиной, то похоже скоро международным языком станет украинская мова. Ее воспринимают как пуп Земли и сердце Евросоюза!", "Электронные переводчики разовьются настолько, что само понятие "международный язык" потеряет всякий смысл", - написали пользователи.