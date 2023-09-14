https://ukraina.ru/20230914/1049415586.html

"Привыкайте": Мадуро предложил новый международный язык

"Привыкайте": Мадуро предложил новый международный язык - 14.09.2023 Украина.ру

"Привыкайте": Мадуро предложил новый международный язык

Журналист из Гонконга, приехавший на пресс-конференцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, попытался, как и раньше, задать ему вопрос на английском языке. Однако венесуэльский лидер отказался работать в таком формате. Соответствующее видео 14 сентября опубликовали местные телеканалы

2023-09-14T17:33

2023-09-14T17:33

2023-09-14T17:33

новости

язык

николас мадуро

мир

венесуэла

английский язык

многополярный мир

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О том, что однополярный мир стремительно движется к многополярности сказано много. И главные слова на эту тему прозвучали уже от тех, кто этот новый мир формирует - России и Китая.Один из показателей разворота от Запада стал отказ от доллара как международной валюты. Следующим шагом, уверены эксперты, будет и отказ от английского языка как единственно возможного международного.Однако пока специалисты не берутся предсказывать, какой именно язык станет главным конкурентом английского. Считается, что это будет один из самых распространенных языков мира, а в этом списке, например, китайский, испанский, арабский и хинди. У пользователей сети свои версии."Китайский будет международным, начинайте учить. Привыкайте", "А может все же арабский?", "А никакой. Будет несколько областей влияния, каждая со своим языком. Поднимется роль русского и китайского. Но и роль английского ни куда не уйдёт. Все же крах штатов будет лишь временным. А вот европейские языки скорее всего уйдут в тень", "Если посмотреть как запад "носится" с Украиной, то похоже скоро международным языком станет украинская мова. Ее воспринимают как пуп Земли и сердце Евросоюза!", "Электронные переводчики разовьются настолько, что само понятие "международный язык" потеряет всякий смысл", - написали пользователи.

https://ukraina.ru/20230912/1049344641.html

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новости, язык, николас мадуро, мир, венесуэла, английский язык, многополярный мир