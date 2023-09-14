Отмена юмора в Казахстане: сорван тур команды КВН "Камызяки" - 14.09.2023 Украина.ру
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Отмена юмора в Казахстане: сорван тур команды КВН "Камызяки"
Отмена юмора в Казахстане: сорван тур команды КВН "Камызяки" - 14.09.2023 Украина.ру
Отмена юмора в Казахстане: сорван тур команды КВН "Камызяки"
В Казахстане был отменен тур российской команды КВН "Камызяки", на днях вернувшейся с гастролей в Донбассе. Организатор тура команды сообщила на официальном сайте, что выступления комиков в Алма-Ате, Астане и Шымкенте не состоятся из-за негативной реакции общественности
2023-09-14T18:07
2023-09-14T18:07
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В частности, организатор запланированного на октябрь тура Ольга Ли сообщила в соцсети: "Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки" команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки".Организаторы заблокировали продажу билетов на тур команды КВН "Камызяки" с 13 сентября. Официальные лица не комментируют инцидент.Накануне комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили Донбасс. Там они выступили перед местными жителями. В ходе состоявшегося 8 сентября концерта у мемориала Саур-Могила участники команды "Камызяки" поддержали жителей ДНР и их защитников.Отмена юмора в Казахстане вызвала большой энтузиазм у украинских СМИ. О сорванном туре команды КВН "Камызяки" сообщает ряд популярных на Украине изданий. К публикациям прикреплены скриншоты комментариев с одной позиции - негативной.
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новости, казахстан, новости казахстана, квн, донбасс, днр, юмор, юмористы, отмена, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, украина, информационная война, одкб, еаэс, снг, гуманитарная политика, культура, скандал, астана, алма-ата
Новости, Казахстан, новости Казахстана, КВН, Донбасс, ДНР, юмор, юмористы, отмена, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, Украина, информационная война, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, гуманитарная политика, культура, скандал, Астана, Алма-Ата

Отмена юмора в Казахстане: сорван тур команды КВН "Камызяки"

18:07 14.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил 1/8 финала высшей лиги КВН
Президент РФ В. Путин посетил 1/8 финала высшей лиги КВН - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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В Казахстане был отменен тур российской команды КВН "Камызяки", на днях вернувшейся с гастролей в Донбассе. Организатор тура команды сообщила на официальном сайте, что выступления комиков в Алма-Ате, Астане и Шымкенте не состоятся из-за негативной реакции общественности
В частности, организатор запланированного на октябрь тура Ольга Ли сообщила в соцсети:
"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки" команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки".
Организаторы заблокировали продажу билетов на тур команды КВН "Камызяки" с 13 сентября. Официальные лица не комментируют инцидент.
Накануне комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили Донбасс. Там они выступили перед местными жителями. В ходе состоявшегося 8 сентября концерта у мемориала Саур-Могила участники команды "Камызяки" поддержали жителей ДНР и их защитников.
Отмена юмора в Казахстане вызвала большой энтузиазм у украинских СМИ. О сорванном туре команды КВН "Камызяки" сообщает ряд популярных на Украине изданий. К публикациям прикреплены скриншоты комментариев с одной позиции - негативной.
СВО коллаж 6
26 февраля, 08:41Культура
"Агенты Путина": нелепая отмена русской культуры и противостоящий ей здравый смыслС начала спецоперации на Украине в мире не утихают споры о том, "виноваты" ли российские деятели культуры – живые и мертвые – в "агрессии против Украины". Набирающая в последние годы обороты так называемая "культура отмены" вышла на принципиально новый уровень.
 
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