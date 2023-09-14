https://ukraina.ru/20230914/1049414394.html

Отмена юмора в Казахстане: сорван тур команды КВН "Камызяки"

Отмена юмора в Казахстане: сорван тур команды КВН "Камызяки" - 14.09.2023 Украина.ру

Отмена юмора в Казахстане: сорван тур команды КВН "Камызяки"

В Казахстане был отменен тур российской команды КВН "Камызяки", на днях вернувшейся с гастролей в Донбассе. Организатор тура команды сообщила на официальном сайте, что выступления комиков в Алма-Ате, Астане и Шымкенте не состоятся из-за негативной реакции общественности

2023-09-14T18:07

2023-09-14T18:07

2023-09-14T18:07

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В частности, организатор запланированного на октябрь тура Ольга Ли сообщила в соцсети: "Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки" команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки".Организаторы заблокировали продажу билетов на тур команды КВН "Камызяки" с 13 сентября. Официальные лица не комментируют инцидент.Накануне комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов посетили Донбасс. Там они выступили перед местными жителями. В ходе состоявшегося 8 сентября концерта у мемориала Саур-Могила участники команды "Камызяки" поддержали жителей ДНР и их защитников.Отмена юмора в Казахстане вызвала большой энтузиазм у украинских СМИ. О сорванном туре команды КВН "Камызяки" сообщает ряд популярных на Украине изданий. К публикациям прикреплены скриншоты комментариев с одной позиции - негативной.

https://ukraina.ru/20230226/1043823835.html

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