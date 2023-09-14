В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда - 14.09.2023 Украина.ру
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В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда
В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда - 14.09.2023 Украина.ру
В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда
В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда (МУС). Об этом 14 сентября сообщили генпрокурор Украины Андрей Костин и прокурор МУС Карим Хан
2023-09-14T16:52
2023-09-14T16:52
новости
международный уголовный суд
украина
офис
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По мнению Костина, это "новая глава в сотрудничестве" Украины с МУС, благодаря которой "эффективность и оперативность реагирования на преступления" повысится.Костин также поблагодарил Карима Хана за "колоссальную работу", которую МУС осуществляет с его офисом для "привлечения к ответственности виновников международных преступлений".Полевой офис МУС на Украине станет крупнейшим представительством суда за пределами Гааги.В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, якобы из-за "незаконного вывоза детей" с Украины. МИД России назвал обвинения ложными.
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новости, международный уголовный суд, украина, офис
Новости, Международный уголовный суд, Украина, офис

В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда

16:52 14.09.2023
 
© icc-cpi.intМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге
© icc-cpi.int
Читать в
В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда (МУС). Об этом 14 сентября сообщили генпрокурор Украины Андрей Костин и прокурор МУС Карим Хан
По мнению Костина, это "новая глава в сотрудничестве" Украины с МУС, благодаря которой "эффективность и оперативность реагирования на преступления" повысится.
Костин также поблагодарил Карима Хана за "колоссальную работу", которую МУС осуществляет с его офисом для "привлечения к ответственности виновников международных преступлений".
Полевой офис МУС на Украине станет крупнейшим представительством суда за пределами Гааги.
В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, якобы из-за "незаконного вывоза детей" с Украины. МИД России назвал обвинения ложными.
Тарек Виллиам Сааб
24 июля, 19:08
Генеральный прокурор Венесуэлы: Международный уголовный суд - послушное орудие ЗападаМеждународный уголовный суд (МУС) потерял доверие задолго до того, как выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в опубликованном на днях интервью.
 
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