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В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда

В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда - 14.09.2023 Украина.ру

В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда

В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда (МУС). Об этом 14 сентября сообщили генпрокурор Украины Андрей Костин и прокурор МУС Карим Хан

2023-09-14T16:52

2023-09-14T16:52

2023-09-14T16:52

новости

международный уголовный суд

украина

офис

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По мнению Костина, это "новая глава в сотрудничестве" Украины с МУС, благодаря которой "эффективность и оперативность реагирования на преступления" повысится.Костин также поблагодарил Карима Хана за "колоссальную работу", которую МУС осуществляет с его офисом для "привлечения к ответственности виновников международных преступлений".Полевой офис МУС на Украине станет крупнейшим представительством суда за пределами Гааги.В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, якобы из-за "незаконного вывоза детей" с Украины. МИД России назвал обвинения ложными.

https://ukraina.ru/20230724/1048226059.html

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