В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда
© icc-cpi.intМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге
© icc-cpi.int
В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда (МУС). Об этом 14 сентября сообщили генпрокурор Украины Андрей Костин и прокурор МУС Карим Хан
По мнению Костина, это "новая глава в сотрудничестве" Украины с МУС, благодаря которой "эффективность и оперативность реагирования на преступления" повысится.
Костин также поблагодарил Карима Хана за "колоссальную работу", которую МУС осуществляет с его офисом для "привлечения к ответственности виновников международных преступлений".
Полевой офис МУС на Украине станет крупнейшим представительством суда за пределами Гааги.
В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, якобы из-за "незаконного вывоза детей" с Украины. МИД России назвал обвинения ложными.
24 июля, 19:08Генеральный прокурор Венесуэлы: Международный уголовный суд - послушное орудие ЗападаМеждународный уголовный суд (МУС) потерял доверие задолго до того, как выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в опубликованном на днях интервью.