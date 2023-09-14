Возможно, Зеленский сядет за один стол с Лавровым. Что говорили об Украине в мире 14 сентября - 14.09.2023 Украина.ру
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Возможно, Зеленский сядет за один стол с Лавровым. Что говорили об Украине в мире 14 сентября
Возможно, Зеленский сядет за один стол с Лавровым. Что говорили об Украине в мире 14 сентября - 14.09.2023 Украина.ру
Возможно, Зеленский сядет за один стол с Лавровым. Что говорили об Украине в мире 14 сентября
Украина.ру, 14.09.2023
2023-09-14T18:50
2023-09-14T18:50
эксклюзив
зарубежье
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
россия
оон
генассамблея оон
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Захватывающее противостояние на полях ООНДипломатические источники издания Politico сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский намерен прилететь в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, в прошлом году ему единственному из глав государств разрешили прислать записанное видеообращение."Если на следующей неделе состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России — редкий вариант противостояния", - говорится в статье.19 сентября стартует неделя высокого уровня в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, российскую делегацию возглавит руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров."Театральность такого заседания Совета Безопасности может оказаться захватывающей, особенно если на нём появится российский представитель, скорее всего, министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломаты на таких встречах обычно сохраняют спокойствие, но напряжение может быть сильным, а слова резкими", - добавляет Politico.Примет ли участие в этом специальном заседании Совета Безопасности ООН по Украине президент США Джо Байден, неизвестно.В ходе поездки Зеленский хочет убедить колеблющиеся государства поддержать Украину и выступить против России."Однако всё меньше стран готовы пойти дальше риторики и наказать Россию. Многие из тех, к кому Зеленский намерен обратиться как в общем порядке, так и на двусторонних встречах на полях ООН, имеют связи с Россией в области экономики и безопасности. Не говоря уже о Китае, который встал на сторону Москвы в войне. Некоторые также видят, что в упадке находятся Америка и Европа", - отмечает Politico.Об урегулировании украинского конфликта на ближайший год можно забыть"Толчком к настоящим переговорам о мире на Украине может стать смена руководства в США. Думаю, что позиция Байдена не изменится, его окружение не способно на компромиссы, поэтому только новый лидер сможет создать возможность для начала переговоров", - уверен основатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.До президентских выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года, власти США будут делать всё возможное для того, чтобы украинский кризис продолжался, сказал нидерландский эксперт в интервью РИА Новости, и только после выборов появится возможность урегулировать конфликт на Украине, если до того момента не произойдёт существенная эскалация."Путин и Байден не уважают друг друга. Между ними существует большое недоверие, а когда между двумя крупными игроками есть такое недоверие, то всегда сохраняется риск реальной войны", - предупредил Якоб де Йонге.
https://ukraina.ru/20230912/1049344641.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, зарубежье, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, россия, оон, генассамблея оон
Эксклюзив, Зарубежье, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, ООН, Генассамблея ООН

Возможно, Зеленский сядет за один стол с Лавровым. Что говорили об Украине в мире 14 сентября

18:50 14.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
Выступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Захватывающее противостояние на полях ООН
Дипломатические источники издания Politico сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский намерен прилететь в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, в прошлом году ему единственному из глав государств разрешили прислать записанное видеообращение.
"Если на следующей неделе состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России — редкий вариант противостояния", - говорится в статье.
19 сентября стартует неделя высокого уровня в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, российскую делегацию возглавит руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"Театральность такого заседания Совета Безопасности может оказаться захватывающей, особенно если на нём появится российский представитель, скорее всего, министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломаты на таких встречах обычно сохраняют спокойствие, но напряжение может быть сильным, а слова резкими", - добавляет Politico.
Примет ли участие в этом специальном заседании Совета Безопасности ООН по Украине президент США Джо Байден, неизвестно.
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В ходе поездки Зеленский хочет убедить колеблющиеся государства поддержать Украину и выступить против России.
"Однако всё меньше стран готовы пойти дальше риторики и наказать Россию. Многие из тех, к кому Зеленский намерен обратиться как в общем порядке, так и на двусторонних встречах на полях ООН, имеют связи с Россией в области экономики и безопасности. Не говоря уже о Китае, который встал на сторону Москвы в войне. Некоторые также видят, что в упадке находятся Америка и Европа", - отмечает Politico.
Об урегулировании украинского конфликта на ближайший год можно забыть
"Толчком к настоящим переговорам о мире на Украине может стать смена руководства в США. Думаю, что позиция Байдена не изменится, его окружение не способно на компромиссы, поэтому только новый лидер сможет создать возможность для начала переговоров", - уверен основатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.
До президентских выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года, власти США будут делать всё возможное для того, чтобы украинский кризис продолжался, сказал нидерландский эксперт в интервью РИА Новости, и только после выборов появится возможность урегулировать конфликт на Украине, если до того момента не произойдёт существенная эскалация.
"Путин и Байден не уважают друг друга. Между ними существует большое недоверие, а когда между двумя крупными игроками есть такое недоверие, то всегда сохраняется риск реальной войны", - предупредил Якоб де Йонге.
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ЭксклюзивЗарубежьеСШАУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияООНГенассамблея ООН
 
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