https://ukraina.ru/20230914/1049412731.html

Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео

Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео - 14.09.2023 Украина.ру

Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео

Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал удары и попытки ударов ВСУ по... Украина.ру, 14.09.2023

2023-09-14T15:38

2023-09-14T15:38

2023-09-14T15:38

веселовский

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россия

украина

сво

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севастополь

евпатория

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storm shadow

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Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал удары и попытки ударов ВСУ по полуострову, рассказал о цене, которую Украина платит за шоу и "перемоги" собственным населением, а также объяснил, как Молдавии придётся показательно ответить за русофобию: 0:50 – Удары по Крыму: реакция крымчан; 5:20 – Цена украинского шоу; 8:41 – Новый виток мобилизации на Украине; 14:24 – Обострение русофобии в Молдавии?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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