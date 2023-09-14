Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049412731.html
Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео
Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео - 14.09.2023 Украина.ру
Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал удары и попытки ударов ВСУ по... Украина.ру, 14.09.2023
2023-09-14T15:38
2023-09-14T15:38
веселовский
видео
россия
украина
сво
крым
севастополь
евпатория
ракеты
storm shadow
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049412534_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e0297ab589b69b7b6da7cd6d9412088.jpg
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал удары и попытки ударов ВСУ по полуострову, рассказал о цене, которую Украина платит за шоу и "перемоги" собственным населением, а также объяснил, как Молдавии придётся показательно ответить за русофобию: 0:50 – Удары по Крыму: реакция крымчан; 5:20 – Цена украинского шоу; 8:41 – Новый виток мобилизации на Украине; 14:24 – Обострение русофобии в Молдавии?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049412534_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1558e6f0240296de98935103ecc336ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
веселовский, видео, россия, украина, сво, крым, севастополь, евпатория, ракеты, storm shadow , бпла, мобилизация, обстрелы, молдавия, румыния, приднестровье, владимир путин, владимир зеленский, видео
Веселовский, Видео, Россия, Украина, СВО, Крым, Севастополь, Евпатория, ракеты, Storm Shadow , БПЛА, мобилизация, обстрелы, Молдавия, Румыния, Приднестровье, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео

15:38 14.09.2023
 
Читать в
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал удары и попытки ударов ВСУ по полуострову, рассказал о цене, которую Украина платит за шоу и "перемоги" собственным населением, а также объяснил, как Молдавии придётся показательно ответить за русофобию:
0:50 – Удары по Крыму: реакция крымчан;
5:20 – Цена украинского шоу;
8:41 – Новый виток мобилизации на Украине;
14:24 – Обострение русофобии в Молдавии?
 
ВеселовскийВидеоРоссияУкраинаСВОКрымСевастопольЕвпаторияракетыStorm ShadowБПЛАмобилизацияобстрелыМолдавияРумынияПриднестровьеВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14"100 погибших на 100 метров": польский наемник ВСУ пожаловался на смрад на позициях и отсутствие выплат
17:12Финляндия вводит в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией
16:57"Великая приватизация". На Украине хотят приватизировать заводы в ДНР
16:54Стреляют, обрабатывают раны и летают на дронах. Чему учат старшеклассников во Львове
16:52В Киеве открыт полевой офис Международного уголовного суда
16:03"15 миллиардов долларов в карманах": СБУ задержала экс-адвоката, который назвал Зеленского коррупционером
15:59Российские БПЛА не несут угрозы НАТО
15:52Борис Джонсон решил припугнуть Трампа ради Украины
15:49Украинские СМИ: Киевской и Харьковской области предстоит тяжелая зима
15:46Кураторам американского шпиона из посольства США в Москве указали на выход
15:38Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео
15:36Арестович* и возможное восстановление ОПЗЖ
15:18Василий Дандыкин: Пока "Сергей Котов" расправляется с "Миколами", "Посейдон" не дает США спокойно жить
15:15Глава МИД Эстонии призвал конфисковать все автомобили с российскими номерами
15:15Британский журналист обвинил Илона Маска в массовом убийстве украинцев
15:03Российские военные уничтожили украинский вертолет и десятки дронов — МО РФ
14:53Польский министр считает украинское зерно угрозой для всего Евросоюза
14:32Неоколонизация климатом. Запад предлагает Африке отказаться от индустриализации и независимости
14:24Украл полмиллиарда, полечил украинцев, сбежал: в Киеве "арестовали" экс-министра здравоохранения
14:24"Бесовщина": украинский депутат продвигает законопроект, грозящий "религиозным хаосом"
Лента новостейМолния