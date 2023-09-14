https://ukraina.ru/20230914/1049412731.html
Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео
Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео - 14.09.2023 Украина.ру
Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал удары и попытки ударов ВСУ по... Украина.ру, 14.09.2023
2023-09-14T15:38
2023-09-14T15:38
2023-09-14T15:38
веселовский
видео
россия
украина
сво
крым
севастополь
евпатория
ракеты
storm shadow
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Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал удары и попытки ударов ВСУ по полуострову, рассказал о цене, которую Украина платит за шоу и "перемоги" собственным населением, а также объяснил, как Молдавии придётся показательно ответить за русофобию: 0:50 – Удары по Крыму: реакция крымчан; 5:20 – Цена украинского шоу; 8:41 – Новый виток мобилизации на Украине; 14:24 – Обострение русофобии в Молдавии?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Веселовский, Видео, Россия, Украина, СВО, Крым, Севастополь, Евпатория, ракеты, Storm Shadow , БПЛА, мобилизация, обстрелы, Молдавия, Румыния, Приднестровье, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Как Россия ответит Украине за удары по Крыму и чем для Молдавии закончится русофобия - Веселовский. Видео
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал удары и попытки ударов ВСУ по полуострову, рассказал о цене, которую Украина платит за шоу и "перемоги" собственным населением, а также объяснил, как Молдавии придётся показательно ответить за русофобию:
0:50 – Удары по Крыму: реакция крымчан;
5:20 – Цена украинского шоу;
8:41 – Новый виток мобилизации на Украине;
14:24 – Обострение русофобии в Молдавии?