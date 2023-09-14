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Катер ВСУ уничтожен в Чёрном море

Катер ВСУ уничтожен в Чёрном море - 14.09.2023 Украина.ру

Катер ВСУ уничтожен в Чёрном море

Морской авиацией Черноморского флота был в акватории Чёрного моря 14 сентября был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России

2023-09-14T17:46

2023-09-14T17:46

2023-09-14T17:46

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В официальном сообщении не уточняются подробности. Также осталась неизвестной миссия безэкипажного катера ВСУ.Ранее страны НАТО поставили на Украину боевые морские беспилотники. Их использовали для террористических атак – в том числе и в отношении гражданских лиц, а также для нападений на Черноморский флот России.Так, ночь на 17 июля украинскими беспилотными катерами британского производства был атакован Крымский мост. В ночь на 5 августа украинские террористы с помощью беспилотных катеров со взрывчаткой атаковали российский танкер "Сиг" (SIG).Армия России наносила удары по местам дислокации украинских морских беспилотников, в частности - в Одессе. Заместитель главного редактора журнала "Воин России" капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру рассказал о методах и способах борьбы с украинскими военными беспилотными катерами. "Понятно, что Запад дает Украине деньги на эти катера. Разведданные тоже идут с Запада. И космическая разведка, и американские стратегические беспилотники, и пилотируемая авиация. Мне кажется, что идут они из района Одессы. Маловероятно, что даже из Очакова.Это говорит, что нам надо бить в эти районы еще, и еще, и еще. А в идеале нам надо освобождать и Очаков, и Николаев, и Одессу. Потому что оттуда исходит и продолжает исходить реальная угроза для нашего флота", - объяснил эксперт.

https://ukraina.ru/20230801/1048402059.html

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новости, украина, морские беспилотники, британия, вмс украины, всу, терроризм, вкс, сво, крым, черноморский регион, черное море, черноморский флот, черноморский флот вмф россии