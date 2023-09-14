Катер ВСУ уничтожен в Чёрном море - 14.09.2023 Украина.ру
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Катер ВСУ уничтожен в Чёрном море
Катер ВСУ уничтожен в Чёрном море - 14.09.2023 Украина.ру
Катер ВСУ уничтожен в Чёрном море
Морской авиацией Черноморского флота был в акватории Чёрного моря 14 сентября был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России
2023-09-14T17:46
2023-09-14T17:46
новости
украина
морские беспилотники
британия
вмс украины
всу
терроризм
вкс
сво
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В официальном сообщении не уточняются подробности. Также осталась неизвестной миссия безэкипажного катера ВСУ.Ранее страны НАТО поставили на Украину боевые морские беспилотники. Их использовали для террористических атак – в том числе и в отношении гражданских лиц, а также для нападений на Черноморский флот России.Так, ночь на 17 июля украинскими беспилотными катерами британского производства был атакован Крымский мост. В ночь на 5 августа украинские террористы с помощью беспилотных катеров со взрывчаткой атаковали российский танкер "Сиг" (SIG).Армия России наносила удары по местам дислокации украинских морских беспилотников, в частности - в Одессе. Заместитель главного редактора журнала "Воин России" капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру рассказал о методах и способах борьбы с украинскими военными беспилотными катерами. "Понятно, что Запад дает Украине деньги на эти катера. Разведданные тоже идут с Запада. И космическая разведка, и американские стратегические беспилотники, и пилотируемая авиация. Мне кажется, что идут они из района Одессы. Маловероятно, что даже из Очакова.Это говорит, что нам надо бить в эти районы еще, и еще, и еще. А в идеале нам надо освобождать и Очаков, и Николаев, и Одессу. Потому что оттуда исходит и продолжает исходить реальная угроза для нашего флота", - объяснил эксперт.
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новости, украина, морские беспилотники, британия, вмс украины, всу, терроризм, вкс, сво, крым, черноморский регион, черное море, черноморский флот, черноморский флот вмф россии
Новости, Украина, морские беспилотники, Британия, ВМС Украины, ВСУ, терроризм, ВКС, СВО, Крым, Черноморский регион, Черное море, Черноморский флот, Черноморский флот ВМФ России

Катер ВСУ уничтожен в Чёрном море

17:46 14.09.2023
 
© СБУ
© СБУ
Читать в
Морской авиацией Черноморского флота был в акватории Чёрного моря 14 сентября был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России
В официальном сообщении не уточняются подробности. Также осталась неизвестной миссия безэкипажного катера ВСУ.
Ранее страны НАТО поставили на Украину боевые морские беспилотники. Их использовали для террористических атак – в том числе и в отношении гражданских лиц, а также для нападений на Черноморский флот России.
Так, ночь на 17 июля украинскими беспилотными катерами британского производства был атакован Крымский мост. В ночь на 5 августа украинские террористы с помощью беспилотных катеров со взрывчаткой атаковали российский танкер "Сиг" (SIG).
Армия России наносила удары по местам дислокации украинских морских беспилотников, в частности - в Одессе. Заместитель главного редактора журнала "Воин России" капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру рассказал о методах и способах борьбы с украинскими военными беспилотными катерами.
"Понятно, что Запад дает Украине деньги на эти катера. Разведданные тоже идут с Запада. И космическая разведка, и американские стратегические беспилотники, и пилотируемая авиация. Мне кажется, что идут они из района Одессы. Маловероятно, что даже из Очакова.
Это говорит, что нам надо бить в эти районы еще, и еще, и еще. А в идеале нам надо освобождать и Очаков, и Николаев, и Одессу. Потому что оттуда исходит и продолжает исходить реальная угроза для нашего флота", - объяснил эксперт.
Василий Дандыкин интервью
1 августа, 14:25
Василий Дандыкин: Черноморский флот устроит украино-британскому десанту на Крым новый "остров Змеиный"Для полного контроля России над Черноморским побережьем сперва нужно разминировать весь район от Николаева до Одессы. Кроме того, у Украины остались береговые ракетные войска
 
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