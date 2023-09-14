Украл полмиллиарда, полечил украинцев, сбежал: в Киеве "арестовали" экс-министра здравоохранения - 14.09.2023 Украина.ру
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Украл полмиллиарда, полечил украинцев, сбежал: в Киеве "арестовали" экс-министра здравоохранения
Украл полмиллиарда, полечил украинцев, сбежал: в Киеве "арестовали" экс-министра здравоохранения - 14.09.2023 Украина.ру
Украл полмиллиарда, полечил украинцев, сбежал: в Киеве "арестовали" экс-министра здравоохранения
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) по инициативе ЕС арестовал бывшего министра здравоохранения страны Максима Степанова, обвиняемого в коррупции. Правда сделать это удалось только на бумаге. Об этом 14 сентября сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)
2023-09-14T14:24
2023-09-14T14:24
новости
новости украины
министр
здравоохранение
максим степанов
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В июле в прессе появилась информация о том, что украинские чиновники устроили махинацию с закупкой материалов для госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина".Компания производила паспорта граждан Украины, ID-карты и водительские удостоверения и стала удобным рычагом для отмывания денег: фирма-прокладка покупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам, завышенным в 4-6 раз.Таким образом махинаторам удалось вывести "к себе в карман" более 450 миллионов гривен (более 1,1 млрд руб.). И одним из главных "авторов" и "исполнителей" этой схемы, по данным следствия, был именно Степанов, который на тот момент возглавлял "Полиграфический комбинат "Украина".Однако самое интересное в этой истории другое. Во-первых, коррупционная история с участием Степанова произошла в 2013-2016 годах, и уже после этого он спокойно руководил украинским министерством здравоохранения с 2020 по 2021 годы.Во-вторых, несмотря на заведенное против него уголовное дело уже в 2023-м Степанов спокойно покинул страну, поэтому арестовать его местным силовикам удалось только заочно.Единственный фигурант этого дела, который до сих пор находится на Украине - это руководитель департамента "Полиграфкомбината" Сергей Ферлия. Он находится под домашним арестом.
https://ukraina.ru/20230914/1049407852.html
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новости, новости украины, министр, здравоохранение, максим степанов
Новости, Новости Украины, министр, здравоохранение, Максим Степанов

Украл полмиллиарда, полечил украинцев, сбежал: в Киеве "арестовали" экс-министра здравоохранения

14:24 14.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Максим СтепановМаксим Степанов
Максим Степанов - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Максим Степанов
Читать в
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) по инициативе ЕС арестовал бывшего министра здравоохранения страны Максима Степанова, обвиняемого в коррупции. Правда сделать это удалось только на бумаге. Об этом 14 сентября сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)
В июле в прессе появилась информация о том, что украинские чиновники устроили махинацию с закупкой материалов для госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина".
Компания производила паспорта граждан Украины, ID-карты и водительские удостоверения и стала удобным рычагом для отмывания денег: фирма-прокладка покупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам, завышенным в 4-6 раз.
Таким образом махинаторам удалось вывести "к себе в карман" более 450 миллионов гривен (более 1,1 млрд руб.). И одним из главных "авторов" и "исполнителей" этой схемы, по данным следствия, был именно Степанов, который на тот момент возглавлял "Полиграфический комбинат "Украина".
Однако самое интересное в этой истории другое. Во-первых, коррупционная история с участием Степанова произошла в 2013-2016 годах, и уже после этого он спокойно руководил украинским министерством здравоохранения с 2020 по 2021 годы.
Во-вторых, несмотря на заведенное против него уголовное дело уже в 2023-м Степанов спокойно покинул страну, поэтому арестовать его местным силовикам удалось только заочно.
Единственный фигурант этого дела, который до сих пор находится на Украине - это руководитель департамента "Полиграфкомбината" Сергей Ферлия. Он находится под домашним арестом.
13:51
Спикер ВСУ трансгендер анонсировал/а расправу над русскими журналистами, они отреагировалиАнглоязычный спикер ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло 14 сентября заявил, что будет убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения". На это высказывание отреагировали и власти РФ и российские журналисты
 
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