https://ukraina.ru/20230914/1049408631.html

Во Львовской области демонтировали советский монумент "Скорбящая мать"

Во Львовской области демонтировали советский монумент "Скорбящая мать" - 14.09.2023 Украина.ру

Во Львовской области демонтировали советский монумент "Скорбящая мать"

В селе Верин Львовской области демонтировали советский монумент "Скорбящая мать". Об этом 14 сентября сообщил телеграм-канал "Деколонизация.Украина"

2023-09-14T13:58

2023-09-14T13:58

2023-09-14T13:58

новости

украина

львовская область

монумент

родина-мать

советский

декоммунизация

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Монумент "Скорбящая мать" располагался на кладбище в селе Верин Стрыйского района Львовской области. Телеграм-канал сообщил, что сегодня монумент был демонтирован.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.Во Львовской области активно сносят советские монументы. В июне снесли сразу три памятника героям Великой Отечественной войны - в селах Ремезовцы, Поляны и Жуков.Главный монумент "Родина-мать", который расположен в Киеве, тоже не смогли оставит в покое.Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе: вместе с постаментом - 102 метра. Изначально монумент представлял собой статую женщины, которая в одной руке держала меч, в другой - щит с гербом СССР.В июле этого года власти Украины решили заменить советскую символику на трезубец, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составила 28 миллионов гривен (72 млн. руб.).

https://ukraina.ru/20230822/1048859866.html

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новости, украина, львовская область, монумент, родина-мать, советский, декоммунизация