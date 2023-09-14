Украинские военные обстреляли маршрутку с людьми в Донецке - 14.09.2023 Украина.ру
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Украинские военные обстреляли маршрутку с людьми в Донецке
Украинские военные обстреляли маршрутку с людьми в Донецке - 14.09.2023 Украина.ру
Украинские военные обстреляли маршрутку с людьми в Донецке
Маршрутный автобус повредило в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 14 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
2023-09-14T13:51
2023-09-14T14:55
новости
донецк
обстрелы
военные
маршрутка
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Телеграм-канал Readovka опубликовал кадры, на которых видно, как выглядит транспортное средство: все окна выбиты, а пол и сидения усеяны осколками.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее сообщило, что украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по данному району.Также представительство писало об обстреле Кировского района города в результате которого ранения получила женщина."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 сентября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Шопена, 15, в результате разрыва кассетного суббоеприпаса ранена женщина 1961 года рождения", - уточнили в телеграм-канале представительства.
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новости, донецк, обстрелы, военные, маршрутка
Новости, Донецк, обстрелы, военные, маршрутка

Украинские военные обстреляли маршрутку с людьми в Донецке

13:51 14.09.2023 (обновлено: 14:55 14.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Маршрутный автобус повредило в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 14 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
"В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты №7 поврежден автобус 93-го маршрута. Ранены женщина и мужчина, анкетные данные которых уточняются", - написал мэр.
Телеграм-канал Readovka опубликовал кадры, на которых видно, как выглядит транспортное средство: все окна выбиты, а пол и сидения усеяны осколками.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее сообщило, что украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по данному району.
Также представительство писало об обстреле Кировского района города в результате которого ранения получила женщина.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 сентября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Шопена, 15, в результате разрыва кассетного суббоеприпаса ранена женщина 1961 года рождения", - уточнили в телеграм-канале представительства.
Вчера, 12:01Культура
"Мы на их ракеты насмотрелись": премьера "Барби" провалилась в ДонецкеГолливудский фильм "Барби" Греты Гервиг был привезен в столицу Донецкой Народной Республики из Китая и Казахстана, однако усилия эти оказались напрасными: местные жители не пожелали смотреть кино про куклу с идеальной внешностью. Об этом 13 сентября сообщил "Mash на Донбассе"
 
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