https://ukraina.ru/20230914/1049408037.html

Украинские военные обстреляли маршрутку с людьми в Донецке

Украинские военные обстреляли маршрутку с людьми в Донецке - 14.09.2023 Украина.ру

Украинские военные обстреляли маршрутку с людьми в Донецке

Маршрутный автобус повредило в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 14 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале

2023-09-14T13:51

2023-09-14T13:51

2023-09-14T14:55

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Телеграм-канал Readovka опубликовал кадры, на которых видно, как выглядит транспортное средство: все окна выбиты, а пол и сидения усеяны осколками.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ранее сообщило, что украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по данному району.Также представительство писало об обстреле Кировского района города в результате которого ранения получила женщина."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 сентября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Шопена, 15, в результате разрыва кассетного суббоеприпаса ранена женщина 1961 года рождения", - уточнили в телеграм-канале представительства.

https://ukraina.ru/20230913/1049375738.html

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новости, донецк, обстрелы, военные, маршрутка