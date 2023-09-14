https://ukraina.ru/20230914/1049407852.html

Спикер ВСУ трансгендер анонсировал/а расправу над русскими журналистами, они отреагировали

Спикер ВСУ трансгендер анонсировал/а расправу над русскими журналистами, они отреагировали - 14.09.2023 Украина.ру

Спикер ВСУ трансгендер анонсировал/а расправу над русскими журналистами, они отреагировали

Англоязычный спикер ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло 14 сентября заявил, что будет убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения". На это высказывание отреагировали и власти РФ и российские журналисты

2023-09-14T13:51

2023-09-14T13:51

2023-09-14T13:51

новости

украина

спикер

всу

трансгендер

русские

журналисты

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'На следующей неделе зубы российских чертей заскрежещут еще сильнее, а их бешеные уста изойдут пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплатится за свои преступления. Все российские военные преступники-пропагандисты будут настигнуты и свершится правосудие, ибо нас — на Украине — ведут на эту миссию вера в Бога, свобода и полное освобождение', - заявил(а) официальный спикер ВСУ Эштон-Чирилло.После этих слов глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ, отметив, что высказывание Чирилло попадает под статью 119 Уголовного кодекса "Угроза убийством", а также имеет признаки приготовления к теракту (ст. 205 УК).Прокомментировали угрозы в свой адрес и сами российские журналисты. Так, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал воспринимать угрозы Эштон-Чирилло всерьез, поскольку теракты в отношении журналистов и лидеров мнений из России "мы не раз уже видели"."Даже не знаю, что тут круче - заявление в стилистике низкобюджетного боевика, снятого в какой-нибудь гаражной студии, или открытая угроза террористическими актами от официального лица (хотя тут скорее [пятая точка]) государства", - написал Александр Коц."Белый парик Эштон-Чирилло и свистящая фляга объединились в очередном стендап-выступлении", - отметил телеведущий Руслан Осташко."[Пятую точку] свою выследи, как говорится", - добавил поэт Александр Пелевин.Эштон-Чирилло был назначен на должность официального спикера ВСУ в начале августа. И уже в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он заявил, что русские - "не люди".Спикеру ВСУ 46-лет, транс-переход он совершил в 2019 году. Имеет звание младшего сержанта.

https://ukraina.ru/20230808/1048550592.html

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новости, украина, спикер, всу, трансгендер, русские, журналисты