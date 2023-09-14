https://ukraina.ru/20230914/1049407461.html

Василий Дандыкин: Пока "Сергей Котов" расправляется с "Миколами", "Посейдон" не дает США спокойно жить

Василий Дандыкин: Пока "Сергей Котов" расправляется с "Миколами", "Посейдон" не дает США спокойно жить - 14.09.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин: Пока "Сергей Котов" расправляется с "Миколами", "Посейдон" не дает США спокойно жить

Из атак Украины морскими беспилотниками по Новороссийску и Крымскому мосту были сделаны выводы. Они нападают, но совершенствуется и наша оборона. Мы же их... Украина.ру, 14.09.2023

2023-09-14T15:18

2023-09-14T15:18

2023-09-14T16:19

интервью

всу

черное море

одесса

крымский мост

морские беспилотники

посейдон

россия

сша

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Из атак Украины морскими беспилотниками по Новороссийску и Крымскому мосту были сделаны выводы. Они нападают, но совершенствуется и наша оборона. Мы же их уничтожаем. На всякое действие всегда находится противодействие, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В Минобороны РФ сообщили, что патрульный корабль «Сергей Котов» рано утром 14 сентября уничтожил в акватории Черного моря пять безэкипажных катеров ВСУ. А днем ранее российские военные ликвидировали три таких беспилотника противника.— Василий Алексеевич, сколько мы всего перебили таких безэкипажных катеров, сколько их еще осталось у противника? Почему мы с этой напастью до конца не можем справиться?— Такие безэкипажные катера могли бы стать эффективным оружием, но у противника не получается реализовать их потенциал. Единственный его успех — это два дрона, которые взорвались под Крымским мостом. Все остальные беспилотники уничтожались силами Черноморского флота. Тот же «Сергей Котов» их уже второй раз уничтожает, если не третий.Эти наши патрульные корабли используются очень эффективно. Некоторые эксперты критиковали их за якобы слабое вооружение, но они уничтожают эти катера и бортовым оружием, и с помощью собственных вертолетов. Морская авиация тоже штуки три их уничтожила.У этих дронов-камикадзе только название украинское — «Микола-3». А все внутренности британские или американские. Мы наносили удары по местам их производства. Что-то мы уничтожили, но такую локальную сборку обнаружить непросто.Мне кажется, что противник накапливает запасы этих катеров, а через какое-то время наносит удары. А сегодня — продолжение той атаки, которую враг устроил на Крым. Были и налеты воздушных беспилотников, и ракет StormShadow (похоже, оставшаяся авиация действовала). К сожалению, три из них долетели.А безэкипажными катерами Украина конкретно пытается бить по нашим патрульным кораблям, которые находятся возле газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Их могли бы и турки охранять, но пока их охраняем мы. Это единственная их надежда.Понятно, что Запад дает Украине деньги на эти катера. Разведданные тоже идут с Запада. И космическая разведка, и американские стратегические беспилотники, и пилотируемая авиация. Мне кажется, что идут они из района Одессы. Маловероятно, что даже из Очакова.Это говорит, что нам надо бить в эти районы еще, и еще, и еще. А в идеале нам надо освобождать и Очаков, и Николаев, и Одессу. Потому что оттуда исходит и продолжает исходить реальная угроза для нашего флота.— Какова примерная стоимость этих безэкипажных катеров?— Собирают их под присмотром иностранцев. Стоит один такой катер до сотни тысяч долларов. Те же ракеты StormShadow явно дороже.— Насколько тяжело их произвести? Нужны ли для этого серьезные мощности? Или хватит обыкновенного гаража?— Их могли собрать в каком-нибудь заброшенном цеху или в небольшом помещении. Есть корпус, есть начинка. Катера могут отличаться модификацией, но в целом они примерно одинаковые.Кстати, в прошлом году наша РЭБ хорошо поработала, и один такой беспилотник даже достался нам. Он притулился где-то в районе Севастополя. А сейчас мы их просто уничтожаем.Почему до Украины не доходит, что это занятие бесперспективное? Потому что не свое. Поэтому такие атаки будут. Но я надеюсь, что рано или поздно все эти нападения силами трех-пяти катеров прекратятся.— Какова максимальная мощность боезаряда у одного такого катера?— Несколько сотен килограммов. Он может нанести повреждения крупному кораблю. Пробоину судно точно получит. Да, опоры Крымского моста катера не повредили, но полотно было сдвинуто. Возможно, что там применялся усиленный вариант. Но в целом боезаряд одного такого катера сравним с боезарядом торпеды.— Почему противник атакует наши корабли силами трех-пяти беспилотников? Почему не пошлет все сразу?— Противник полагает, что у нас не хватит сил поразить их все из оружия. Но мы их обнаруживаем на приличной дальности (за километры) радиолокационными средствами. В крайнем случае сигнальщики работают. Плюс у них есть ограничения по волнению моря. В шторм они просто зароются. А дальше наводятся наши артиллерийские системы и крупнокалиберные пулеметы, и они идут на дно.— Есть ли у нас такие аналогичные проекты?— Должны быть. Мы не занимались этим в массовом порядке, как и воздушными беспилотниками. Но ситуация с этим выправляется. Если мы собираемся в два раза увеличить выпуск воздушных дронов, то и морскими займемся.Самый наш выдающийся подводный дрон — это «Посейдон», который запускается с подводной лодки. Нигде в мире такого нет. Но и мелюзгу надо не забывать.Другое дело, что на Украине этими дронами нам некого топить. Последний их десантный корабль «Юрий Олефиренко» был уничтожен в Одессе. Что нам уничтожать-то?— Вы сказали, что в целом такая тактика москитного флота и мелких укусов ничего противнику не даст. Почему?— Это даже не москитный флот. Из этих атак по Новороссийску и Крымскому мосту были сделаны выводы. Они нападают, но совершенствуется и наша оборона. Мы же их уничтожаем. На всякое действие всегда находится противодействие. У нас за время СВО серьезно поменялись взгляды и на технику, и на тактику ведения боевых действий. Когда приходит беда, мы быстрее работаем.

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

https://ukraina.ru/20230913/1049374927.html

https://ukraina.ru/20230912/1049339224.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, черное море, одесса, крымский мост, морские беспилотники, посейдон, россия, сша