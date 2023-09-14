https://ukraina.ru/20230914/1049406577.html

"Стрелять в россиян": Шон Пенн хотел переплавить свой "Оскар" на пули

"Стрелять в россиян": Шон Пенн хотел переплавить свой "Оскар" на пули - 14.09.2023 Украина.ру

"Стрелять в россиян": Шон Пенн хотел переплавить свой "Оскар" на пули

Голливудский актер и продюсер Шон Пенн признался, что хотел переплавить свою статуэтку "Оскар" на пули, которыми бы "украинцы стреляли в россиян". Но позже решил просто подарить эту награду Владимиру Зеленскому. Такое заявление артист сделал 14 сентября в интервью Variety

2023-09-14T13:57

2023-09-14T13:57

2023-09-14T13:57

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В том же интервью Пенн высказался и об украинском президенте, которого он в очередной раз назвал своим другом и заявил, что "его (Зеленского. - Ред.) мозг полностью насыщен кислородом. Его глаза ясны и он теплый. Я знал, что либо ничего не почувствую, либо позволю себе полюбить его".За киношное амплуа Шона Пенна называют в Голливуде "плохишом". Он снялся в таких фильмах как "Игры разумов", "Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Игра без правил", "В диких условиях", "Быть Джоном Малковичем" и появлялся в двух эпизодах сериала "Друзья".С начала спецоперации Пенн уже несколько раз посетил Киев, где подарил Владимиру Зеленскому свой "Оскар" и пообещал снять "документалку про Майдан и войну".В феврале 2023 года Шон Пенн представил на Берлинском кинофестивале документальный фильм "Суперсила", который рассказывает о Зеленском. Название картины взято из сериала "Слуга народа".Примерно в то же время на родине Пенна обвинили в растратах и неэффективном управлении средствами, собранными американцами на нужды Украины. В частности, в фонде артиста CORE Response подтвердили, что деньги он тратил на на дорогие отели и на организацию шикарных приемов, а на Украину отправились всего один волонтер и два фотографа, которые "подтверждали" снимками активную работу фонда по оказанию гуманитарной помощи.В последний раз голливудский актер приезжал на Украину неделю назад. Он присутствовал на так называемом саммите первых леди и джентельменов, который организует жена Зеленского для супругов лидеров разных стран. Туда Пенн пришел в компании своей новой пассии - украинской актрисой Ольгой Коротяевой.В 2022 году власти РФ внесли Пенна в черный список и запретили ему въезд в страну. Это стало ответом на введенные против России санкции со стороны США.

https://ukraina.ru/20230220/1043720714.html

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