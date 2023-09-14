https://ukraina.ru/20230914/1049404551.html

The Economist опасается передачи российских космических технологий КНДР

The Economist опасается передачи российских космических технологий КНДР - 14.09.2023 Украина.ру

The Economist опасается передачи российских космических технологий КНДР

Союз между Россией и КНДР может изменить ход войны на Украине и обострить гонку ядерных вооружений в Азии. Об этом говорится в статье, опубликованной на страницах издания The Economist 14 сентября

2023-09-14T13:19

2023-09-14T13:19

2023-09-14T13:19

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По мнению авторов статьи, у Северной Кореи, "несмотря на ее бедность и изоляцию", внезапно появилось то, в чем Россия остро нуждается – артиллерийские снаряды.При этом в статье отмечается, что процент отказов северокорейских снарядов довольно высокий – в 2010 году при одном обстреле территории Южной Кореи, 20% снарядов не взорвались, но "для России это намного лучше, чем ничего". Также КНДР могла бы предложить российской стороне свои ракеты или гаубицы, полагает издание.Любая сделка по боеприпасам между Москвой и Пхеньяном в данный момент, когда украинское контрнаступление развивается "болезненно медленным темпом", могло бы создать проблемы для Украины и ее западных союзников, отмечается в статье."На данный момент Украина, по крайней мере, достигла паритета с Россией в артиллерийской войне, при этом обе стороны сталкиваются с ограниченными поставками. Но если бы Россия получила приток боеприпасов, она смогла бы более эффективно сдерживать украинские силы, еще больше замедляя их продвижение и увеличивая уровень истощения в предстоящие зимние месяцы", - полагает автор издания.В любом случае, Северная Корея захочет что-то взамен, считает The Economist. Учитывая визит руководителя КНДР Ким Чен Ына на космодром Восточный 12 сентября, можно предположить, что он потребует доступа к российским ракетным технологиям, которые могли бы увеличить дальность, надежность и гибкость северокорейских носителей ядерного оружия, пишет издание.Также Северная Корея может захотеть доступ к российским спутниковым технологиям и к подводным лодкам. Это в конечном итоге может изменить ядерный баланс в Азии, допускает автор публикации.The Economist советует не сосредотачиваться на ужесточении санкции в отношении России и КНДР, так как они не будут иметь большого эффекта, а увеличить поставки боеприпасов на Украину.Тем временем посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон проявляет двуличие при оценках итогов визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию."У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать", - говорится в распространенном комментарии Антонова.По словам российского дипломата, США создают военные коалиции в АТР, проводят крупномасштабные учения вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств и одновременно накачивают оружием Украину."Пора Вашингтону выбросить на свалку свою санкционную дубинку и задуматься о том, как выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности", - заявил посол.

https://ukraina.ru/20230914/1049398089.html

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