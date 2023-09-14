Украинскую нацистку с "Радио Свобода"* унизил охранник из Харькова, она отомстила
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / kyiv.gp.gov.ua
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / kyiv.gp.gov.ua
На Украине произошел очередной языковой скандал. На этот раз журналистка "Радио Свобода"* Мария Уманская решила научить охранника местного супермаркета METRO любви украинскому языку. О том, что из этого вышло, она рассказала 14 сентября в своем Facebook**
На видео слышно, как недовольная журналистка требует от охранника за что-то извиниться перед своим мужем, однако сотрудник магазина отказывается, а затем и вовсе переходит на русский язык. Это еще больше возмутило Уманскую и она потребовала вести диалог "по закону".
"Ничего я не обязан, кастрюлю с головы сними", - ответил ей охранник.
Свое негодование Уманская "вылила" в Facebook**, однако пост очень быстро был заблокирован за оскорбления "в отношении определенного человека или группы людей на основании ее/их личных характеристик". Сторонники Уманской объяснили произошедшее "вмешательством россиян".
Между тем, журналистка не унялась и пообещала, что обратится в правоохранительные органы. В магазине METRO довольно быстро отреагировали на произошедшее, решив принять сторону покупательницы-нацистки. Охранник был уволен, а Уманской принесены извинения.
Подобные языковые скандалы давно стали привычным для Украины делом. В стране, пропагандирующей демократию и европейские ценности изъясняться на любом, кроме украинского и английского языков стало опасно для жизни.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента
**Соцсеть, запрещена РФ