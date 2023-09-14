Еврокомиссар вязала носки, слушая речь фон дер Ляйнен в Европарламенте - фото
10:34 14.09.2023 (обновлено: 10:36 14.09.2023)
Во время ежегодного доклада о состоянии дел в ЕС от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала носки. Соответствующее видео 14 сентября в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
"Урсула фон дер Ляйен была настолько мучительной... со своей речью... что даже один из еврокомиссаров предпочла вязать, пока она говорила!" - написал Филиппо, отметив, что "эти люди, которым переплачивают", определяют жизни европейцев.
© Флориан Филиппо
© Флориан Филиппо
"Носки для ВСУ вязала окаянная", "Теплый чехол на Leopard", "Зима близко!", "Эта хоть делом занята...", "Говорят, если за выступление Урсулы успеть связать 222 петли, то желание сбудется", "женщина просто успокаивалась, потому что слушать такую ахинею от Урсулы - это перебор!, "Как будто перед теликом сидит, новости смотрит... ну или ужастик", "Совсем неплохо для Европы", "А Васька слушает, да ест", - отреагировали пользователи.
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