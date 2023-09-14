https://ukraina.ru/20230914/1049401437.html

Еврокомиссар вязала носки, слушая речь фон дер Ляйнен в Европарламенте - фото

Еврокомиссар вязала носки, слушая речь фон дер Ляйнен в Европарламенте - фото - 14.09.2023 Украина.ру

Еврокомиссар вязала носки, слушая речь фон дер Ляйнен в Европарламенте - фото

Во время ежегодного доклада о состоянии дел в ЕС от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала носки. Соответствующее видео 14 сентября в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо

2023-09-14T10:34

2023-09-14T10:34

2023-09-14T10:36

новости

урсула фон дер ляйен

речь

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/70/1033387086_0:109:2886:1732_1920x0_80_0_0_436fcf3fbcb7a22d98e9ab68a98c737b.jpg

"Носки для ВСУ вязала окаянная", "Теплый чехол на Leopard", "Зима близко!", "Эта хоть делом занята...", "Говорят, если за выступление Урсулы успеть связать 222 петли, то желание сбудется", "женщина просто успокаивалась, потому что слушать такую ахинею от Урсулы - это перебор!, "Как будто перед теликом сидит, новости смотрит... ну или ужастик", "Совсем неплохо для Европы", "А Васька слушает, да ест", - отреагировали пользователи.

https://ukraina.ru/20230914/1049399143.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, урсула фон дер ляйен, речь, европарламент