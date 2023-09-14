https://ukraina.ru/20230914/1049400820.html

Без "гробовых". Почему бюджет Украины не вытянет выплаты семьям погибших

Без "гробовых". Почему бюджет Украины не вытянет выплаты семьям погибших - 14.09.2023 Украина.ру

Без "гробовых". Почему бюджет Украины не вытянет выплаты семьям погибших

Украинское контрнаступление продолжает разбиваться о российские линии обороны, на минных полях ежедневно остаются лежать сотни мобилизованных украинских мужчин, а вместе с ростом числа погибших растет и проблема выплат их семьям

2023-09-14T12:23

2023-09-14T12:23

2023-09-14T13:45

украина

погибшие

бюджет

контрнаступление

выплаты

родственники

компенсации

всу

потери всу

алексей кущ

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Проблему выплат так называемых «гробовых» на Украине можно разбить на две части: сложность признания погибшего погибшим, после чего следуют длительные забеги вдов по инстанциям с огромной пачкой документов. Если этот этап пройден, далее следуют обычно судебные разбирательства между родственниками по вопросу, кому сколько причитается.Украинские суды завалены делами, когда свекрови судятся с невестками, а сестры погибшего — с его братьями. Одним из наиболее громких процессов последнего времени стал суд Алины Михайловой, гражданской жены погибшего под Артемовском лидера «Правого сектора»* Дмитрия Коцюбайло («Да Винчи»), против его матери. Они никак не могут поделить «гробовые» и квартиру в Киеве. Каждая сторона привлекает в качестве поддержки бывших сотоварищей Коцюбайло, из которого Зеленский посмертно сделал икону, наградив званием героя Украины.«В Украине подобных случаев много. Родственники погибших воинов массово идут доказывать родство с ними, чтобы претендовать и на выплату от государства, и на имущество павшего», — резюмирует это дело украинский журналист Виталий Тараненко.Украинцам обещали ранее выплаты по 15 миллионов гривен за погибшего близкого родственника в виде единоразовой компенсации. Однако в этом году оказалось, что государство не может выплатить причитающиеся деньги всем — их становится больше с каждым днем. В итоге Минобороны Украины в этом году решило реструктурировать выплаты.Сначала выплачивается родственникам лишь 20% суммы, а остальные выплаты распределяются на последующие 40 месяцев (3,5 года). Выплаты производятся в гривнах, поэтому за 3,5 года одна только инфляция существенно обесценит эти деньги. Свое решение реструктурировать выплаты украинские власти оправдывали ссылками не прецеденты в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который в некоторых случаях присуждал выплаты с оговоркой «в зависимости от финансовых возможностей». А финансовые возможности Украины выглядят достаточно бледно.После этих нововведений украинский адвокат Дмитрий Йовдий констатировал, что и ранее родственникам было сложно получить «гробовые», а теперь процесс растянется на годы. Он советует вдовам буквально наседать на военкомат и даже в этом случае, судя по его практике, назначение выплат не следует ожидать ранее 9 месяцев. Лишь в редких случаях, по его наблюдениям, всё происходит как положено.Сложнее обстоят дела у родственников тех, кто числится пропавшими без вести, а таких десятки тысяч. Тело военнослужащего ВСУ считается опознанным, если на нем были обнаружены документы или его опознал командир или сослуживцы. Однако после артиллерийского обстрела или прилета авиабомб по расположению опознавать зачастую уже нечего. И чем больше таких случаев, тем меньше финансовая нагрузка на украинское государство, как это ни цинично звучит.Однако и без них обязательства украинского государства по выплатам опознанным погибшим превосходят его возможности. Следовательно, возникает вопрос: откуда оно планирует брать эти средства, с учетом продолжающихся боевых действий, роста числа погибших и огромных долгов перед западными кредиторами.Украинский экономист Алексей Кущ на днях совершил нехитрые подсчеты. Если чисто гипотетически взять цифру в 100 000 погибших, то суммарные выплаты семьям погибших превышают сумму в 1,5 трлн грн., или 41 млрд долл. Власти Украины засекретили данные о реальном количестве погибших военнослужащих, но даже западные СМИ обычно говорят о более крупных потерях ВСУ.Тем не менее, даже если отталкиваться от цифры 100 000, то суммарные выплаты «гробовых» (пусть и отсроченных на 3,5 года) — это четверть ВВП Украины, как отмечает Алексей Кущ.«Это почти наш годовой сводный госбюджет или 25% от нынешнего ВВП. И это почти столько же, сколько нам обещает выплатить Евросоюз в ближайшие годы после войны - 50 млрд евро. Кроме того, данная сумма сопоставима с резервами НБУ (41 млрд долл.)», — подсчитал украинский экономист.Также, по его расчетам, даже если растянуть эти выплаты на пять лет, то получается по 300 миллиардов грн. в год, что превышает расходы на обслуживание госдолга, на образование и медицину. Следует также отметить, что помимо этих обязательств есть еще обязательства внешние — перед западными кредиторами.Тем не менее, как отмечает экономист, на Украине почему-то никого не волнует эта проблема. «Государству придется отдавать минимум пятую часть своих доходов на, как говорят в народе, "гробовые". Как побочка, это и влияние на инфляцию, курс гривны. Странно, что у нас почти не говорят о том, как государство сможет выплатить эту сумму. Замалчивание свидетельствует о том, что пока никто не знает, как эту проблему нужно решать», — пишет Алесей Кущ.Украинскому экономисту, который трезво оценивает состояние финансов и возможностей Украины, сложно представить, как государство собирается решать эту проблему. Он полагает, что для погашения этих долгов вдовам и женам погибших придется повышать военный сбор до 3–5% с направлением всех доходов на целевые выплаты. На эти же цели Украине придется направить все доходы от приватизации государственных предприятий, а попутно следует поднимать тему о списании хотя бы части внешнего долга. Иначе выплатить все причитающиеся «гробовые» просто невозможно, даже по консервативным оценкам в 100 000 погибших.Из этого можно сделать вывод, что в полной мере выплаты семьям погибших просто не будут производить со ссылкой опять же «на финансовые возможности», либо их опять реструктурируют, растянув на следующие пять-десять лет, пока инфляция сама собой не превратит их в копейки.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20230914/1049377359.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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