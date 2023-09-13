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Памятник Кириллу Стремоусову появится в Симферополе

Памятник Кириллу Стремоусову появится в Симферополе - 13.09.2023 Украина.ру

Памятник Кириллу Стремоусову появится в Симферополе

В Симферополе появится памятник погибшему заместителю губернатора Херсоноской области Кириллу Стремоусову. Об этом 13 сентября сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич

2023-09-13T18:20

2023-09-13T18:20

2023-09-13T18:35

новости

кирилл стремоусов

александр малькевич

памятник

симферополь

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"Ранее я анонсировал, что скоро в память о Кирилле появится памятник в Симферополе. Активной работой по его созданию занимается известнейший российский скульптор Андрей Ковальчук. а монументе Кирилл изображён в том френче, в котором был в июле прошлого года на форуме "Мы вместе с Россией" в Херсонском государственном педагогическом университете", — цитирует слова Малькевича "Лента новостей Крыма".Член Общественной палаты РФ также рассказал, что в память о Стремоусове он снимает большой документальный фильм, который будет готов к концу года.Кирилл Стремоусов попал в ДТП в районе города Геническ Херсонской области 9 ноября 2022 года и скончался от последствия травм, полученных в результате аварии.

https://ukraina.ru/20230907/1049247811.html

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новости, кирилл стремоусов, александр малькевич, памятник, симферополь