Памятник Кириллу Стремоусову появится в Симферополе - 13.09.2023 Украина.ру
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Памятник Кириллу Стремоусову появится в Симферополе
Памятник Кириллу Стремоусову появится в Симферополе - 13.09.2023 Украина.ру
Памятник Кириллу Стремоусову появится в Симферополе
В Симферополе появится памятник погибшему заместителю губернатора Херсоноской области Кириллу Стремоусову. Об этом 13 сентября сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич
2023-09-13T18:20
2023-09-13T18:35
новости
кирилл стремоусов
александр малькевич
памятник
симферополь
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"Ранее я анонсировал, что скоро в память о Кирилле появится памятник в Симферополе. Активной работой по его созданию занимается известнейший российский скульптор Андрей Ковальчук. а монументе Кирилл изображён в том френче, в котором был в июле прошлого года на форуме "Мы вместе с Россией" в Херсонском государственном педагогическом университете", — цитирует слова Малькевича "Лента новостей Крыма".Член Общественной палаты РФ также рассказал, что в память о Стремоусове он снимает большой документальный фильм, который будет готов к концу года.Кирилл Стремоусов попал в ДТП в районе города Геническ Херсонской области 9 ноября 2022 года и скончался от последствия травм, полученных в результате аварии.
https://ukraina.ru/20230907/1049247811.html
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новости, кирилл стремоусов, александр малькевич, памятник, симферополь
Новости, Кирилл Стремоусов, Александр Малькевич, памятник, Симферополь

Памятник Кириллу Стремоусову появится в Симферополе

18:20 13.09.2023 (обновлено: 18:35 13.09.2023)
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
Читать в
В Симферополе появится памятник погибшему заместителю губернатора Херсоноской области Кириллу Стремоусову. Об этом 13 сентября сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич
"Ранее я анонсировал, что скоро в память о Кирилле появится памятник в Симферополе. Активной работой по его созданию занимается известнейший российский скульптор Андрей Ковальчук. а монументе Кирилл изображён в том френче, в котором был в июле прошлого года на форуме "Мы вместе с Россией" в Херсонском государственном педагогическом университете", — цитирует слова Малькевича "Лента новостей Крыма".
Член Общественной палаты РФ также рассказал, что в память о Стремоусове он снимает большой документальный фильм, который будет готов к концу года.
Кирилл Стремоусов попал в ДТП в районе города Геническ Херсонской области 9 ноября 2022 года и скончался от последствия травм, полученных в результате аварии.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 18:11
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