Памятник Кириллу Стремоусову появится в Симферополе
18:20 13.09.2023 (обновлено: 18:35 13.09.2023)
В Симферополе появится памятник погибшему заместителю губернатора Херсоноской области Кириллу Стремоусову. Об этом 13 сентября сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич
"Ранее я анонсировал, что скоро в память о Кирилле появится памятник в Симферополе. Активной работой по его созданию занимается известнейший российский скульптор Андрей Ковальчук. а монументе Кирилл изображён в том френче, в котором был в июле прошлого года на форуме "Мы вместе с Россией" в Херсонском государственном педагогическом университете", — цитирует слова Малькевича "Лента новостей Крыма".
Член Общественной палаты РФ также рассказал, что в память о Стремоусове он снимает большой документальный фильм, который будет готов к концу года.
Кирилл Стремоусов попал в ДТП в районе города Геническ Херсонской области 9 ноября 2022 года и скончался от последствия травм, полученных в результате аварии.
7 сентября, 18:11Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегациюПамятник вождю пролетариата Владимиру Ленину, установленный в центре крымской столицы, приятно удивил китайскую делегацию. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Хун Юань в пресс-центре РИА Новости Крым