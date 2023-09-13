"Сохранять спокойствие!": Румыния строит бомбоубежища на границе с Украиной - СМИ - 13.09.2023 Украина.ру
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"Сохранять спокойствие!": Румыния строит бомбоубежища на границе с Украиной - СМИ
"Сохранять спокойствие!": Румыния строит бомбоубежища на границе с Украиной - СМИ - 13.09.2023 Украина.ру
"Сохранять спокойствие!": Румыния строит бомбоубежища на границе с Украиной - СМИ
Ситуация на границе с Украиной находится под контролем, но нужно подготовиться, чтобы не было никакой опасности, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Об этом пишет портал Digi24
2023-09-13T16:14
2023-09-13T16:14
новости
румыния
зарубежье
украина
государственная граница
граница
дроны
бомбоубежища
убежище
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Сотрудники Министерства обороны Румынии установили на границе с Украиной убежища. "Действительно, это выглядит не очень эстетично, это было быстрое вмешательство, потому что люди не чувствовали себя в безопасности", - сказал Чолаку.На вопрос, существует ли в настоящее время опасность для румын, премьер-министр ответил: "Насколько мы можем судить, ситуация находится под контролем. Поэтому мы должны готовиться, даже если опасности нет. Повторяю, я согласен, что эти убежища не очень привлекательны, но это была импровизация на очень ограниченный период времени".Госсекретарь МВД Румынии Раед Арафат заявил, что риски в приграничном районе "очень малы", но даже в этом случае власти должны вмешаться, чтобы защитить население.Также портал Digi24 сообщил о том, что жители румынский сел, граничащих с югом Одесской области, сегодня ночью получили уведомления об опасности во время ночной атаки российских дронов."Существует вероятность падения некоторых объектов из воздушного пространства. Сохранять спокойствие! Укрывайтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. При отсутствии укрытия оставайтесь дома, вдали от окон и наружных стен", - говорилось в сообщении.Агентство AFP также сообщало о том, что на границе с Украиной, в районе Плауру, Румыния строит бетонные бомбоубежища. Они предназначены для защиты жителей региона Плауру, где были обнаружены, предположительно, обломки российского дрона.4 сентября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировали и заявили, что сообщения о ночном ударе по портам Дуная — фейк, однако потом обнаружили обломки, предположительно, дронов. При этом отметили, что угрозы для страны не видят в этом.
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новости, румыния, зарубежье, украина, государственная граница, граница, дроны, бомбоубежища, убежище
Новости, Румыния, Зарубежье, Украина, государственная граница, граница, дроны, бомбоубежища, убежище

"Сохранять спокойствие!": Румыния строит бомбоубежища на границе с Украиной - СМИ

16:14 13.09.2023
 
© AFP2023 / MIHAI BARBU
- РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AFP2023 / MIHAI BARBU
Читать в
Ситуация на границе с Украиной находится под контролем, но нужно подготовиться, чтобы не было никакой опасности, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Об этом пишет портал Digi24
Сотрудники Министерства обороны Румынии установили на границе с Украиной убежища.
"Действительно, это выглядит не очень эстетично, это было быстрое вмешательство, потому что люди не чувствовали себя в безопасности", - сказал Чолаку.
На вопрос, существует ли в настоящее время опасность для румын, премьер-министр ответил: "Насколько мы можем судить, ситуация находится под контролем. Поэтому мы должны готовиться, даже если опасности нет. Повторяю, я согласен, что эти убежища не очень привлекательны, но это была импровизация на очень ограниченный период времени".
Госсекретарь МВД Румынии Раед Арафат заявил, что риски в приграничном районе "очень малы", но даже в этом случае власти должны вмешаться, чтобы защитить население.
"Даже если риск составляет 0,001%, нам все равно нужно подготовиться", добавил он.
Также портал Digi24 сообщил о том, что жители румынский сел, граничащих с югом Одесской области, сегодня ночью получили уведомления об опасности во время ночной атаки российских дронов.
"Существует вероятность падения некоторых объектов из воздушного пространства. Сохранять спокойствие! Укрывайтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. При отсутствии укрытия оставайтесь дома, вдали от окон и наружных стен", - говорилось в сообщении.
Агентство AFP также сообщало о том, что на границе с Украиной, в районе Плауру, Румыния строит бетонные бомбоубежища. Они предназначены для защиты жителей региона Плауру, где были обнаружены, предположительно, обломки российского дрона.
4 сентября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ночь на 4 сентября "во время массированной атаки в районе Измаильского порта" российские снаряды якобы упали и сдетонировали на территории Румынии.
В том же сообщении Николенко призвал Запад ускорить обеспечение Киева дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией для усиления защиты инфраструктуры Украины и сопредельных государств.
В Министерстве обороны Румынии оперативно отреагировали и заявили, что сообщения о ночном ударе по портам Дуная — фейк, однако потом обнаружили обломки, предположительно, дронов. При этом отметили, что угрозы для страны не видят в этом.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 16:59
"Обнаружили кусочки, которые могут быть дронами": В Министерстве обороны Румынии опровергли самих себяНа территории Румынии обнаружили предположительно куски дронов, сообщили журналисты румынского канала Antena 3 CNN
 
НовостиРумынияЗарубежьеУкраинагосударственная границаграницадроныбомбоубежищаубежище
 
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