"Вернулась в Москву, ее спасли наши доктора": Киркоров раскрыл тайну Пугачевой - 13.09.2023 Украина.ру
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"Вернулась в Москву, ее спасли наши доктора": Киркоров раскрыл тайну Пугачевой
"Вернулась в Москву, ее спасли наши доктора": Киркоров раскрыл тайну Пугачевой - 13.09.2023 Украина.ру
"Вернулась в Москву, ее спасли наши доктора": Киркоров раскрыл тайну Пугачевой
Российский певец Филипп Киркоров разоткровенничался в эфире последнего выпуска шоу "Малахов". Рассказывая о своей коллеге и бывшей жене Алле Пугачевой, он вспомнил историю, когда артистка чуть не умерла во время операции за границей, но вовремя приняла решение сменить врачей на отечественных
2023-09-13T14:33
2023-09-13T14:33
новости
алла пугачева
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После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами и холопами.Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.*-Иноагент.
https://ukraina.ru/20230913/1049376677.html
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новости, алла пугачева, киркоров, тайна, доктор, москва
Новости, Алла Пугачева, Киркоров, тайна, доктор, Москва

"Вернулась в Москву, ее спасли наши доктора": Киркоров раскрыл тайну Пугачевой

14:33 13.09.2023
 
© Открытые источникиГалкин, Пугачева, Киркоров
Галкин, Пугачева, Киркоров
© Открытые источники
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Российский певец Филипп Киркоров разоткровенничался в эфире последнего выпуска шоу "Малахов". Рассказывая о своей коллеге и бывшей жене Алле Пугачевой, он вспомнил историю, когда артистка чуть не умерла во время операции за границей, но вовремя приняла решение сменить врачей на отечественных
"Великая певица наша, легенда Алла Пугачева. Она подписала бумаги. Она поняла, что если останется там, то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора", - рассказал Киркоров, не уточнив время и страну, откуда артистка бежала, не долечившись.
После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами и холопами.
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*-Иноагент.
 
НовостиАлла ПугачеваКиркоровтайнадокторМосква
 
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