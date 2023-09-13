"Вернулась в Москву, ее спасли наши доктора": Киркоров раскрыл тайну Пугачевой
© Открытые источникиГалкин, Пугачева, Киркоров
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Российский певец Филипп Киркоров разоткровенничался в эфире последнего выпуска шоу "Малахов". Рассказывая о своей коллеге и бывшей жене Алле Пугачевой, он вспомнил историю, когда артистка чуть не умерла во время операции за границей, но вовремя приняла решение сменить врачей на отечественных
"Великая певица наша, легенда Алла Пугачева. Она подписала бумаги. Она поняла, что если останется там, то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора", - рассказал Киркоров, не уточнив время и страну, откуда артистка бежала, не долечившись.
После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами и холопами.
Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.
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*-Иноагент.