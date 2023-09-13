https://ukraina.ru/20230913/1049384819.html

"Вернулась в Москву, ее спасли наши доктора": Киркоров раскрыл тайну Пугачевой

"Вернулась в Москву, ее спасли наши доктора": Киркоров раскрыл тайну Пугачевой - 13.09.2023 Украина.ру

"Вернулась в Москву, ее спасли наши доктора": Киркоров раскрыл тайну Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров разоткровенничался в эфире последнего выпуска шоу "Малахов". Рассказывая о своей коллеге и бывшей жене Алле Пугачевой, он вспомнил историю, когда артистка чуть не умерла во время операции за границей, но вовремя приняла решение сменить врачей на отечественных

2023-09-13T14:33

2023-09-13T14:33

2023-09-13T14:33

новости

алла пугачева

киркоров

тайна

доктор

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/24/1031462405_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b39cca0fcd6d08d97305f431d9f5d96a.jpg

После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами и холопами.Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, ранее работавшие в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.*-Иноагент.

https://ukraina.ru/20230913/1049376677.html

https://ukraina.ru/20230912/1049331888.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алла пугачева, киркоров, тайна, доктор, москва