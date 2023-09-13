Представителя Молдавии вызвали в МИД из-за депортации руководителя Sputnik
© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель "Sputnik Молдова" Виталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Временного поверенного в делах Молдавии в России вызвали в МИД РФ из-за депортации руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Информацию об этом 13 сентября обнародовала официальный представитель ведомства Мария Захарова
"Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД в связи с депортацией руководителя "Sputnik Молдова", - сказала она.
На ситуацию отреагировал и глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, заявив, что это прямое нападение на права журналиста и свободу слова в Молдавии.
"Это серьезно ухудшает репутацию политического режима Майи Санду", - подчеркнул он, добавив, что Санду, "пытаясь угодить западным хозяевам", позорит и унижает свою страну.
Утром 13 сентября руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова депортировали из Молдавии. По словам журналиста, по месту его проживания в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые погрузили его в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации. При этом, отметил Денисов, ему даже не дали возможности собрать вещи и забрать домашних животных.
Интересно, что постановление о депортации руководителю "Sputnik Молдова" было выписано еще 8 сентября, но вручили его только сегодня, когда пятидневный срок обжалования уже истек.
"Предположительно, имеет намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы", – так звучит официальная формулировка властей Молдавии.
В конце февраля прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС будет запрещено вещание телеканала RT. Одновременно была заблокирована работа агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") и его "дочек".
После этого некоторых сотрудников Sputnik начали объявлять нежелательными персонами. Так, в январе власти Польши внесли в список персон нон грата журналиста агентства Виктора Безеку, а спецслужбы Латвии параллельно задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Его обвинили в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России.
В конце февраля прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС будет запрещено вещание телеканала RT. Одновременно была заблокирована работа агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") и его "дочек".
После этого некоторых сотрудников Sputnik начали объявлять нежелательными персонами. Так, в январе власти Польши внесли в список персон нон грата журналиста агентства Виктора Безеку, а спецслужбы Латвии параллельно задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Его обвинили в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России.