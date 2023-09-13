https://ukraina.ru/20230913/1049381796.html

Представителя Молдавии вызвали в МИД из-за депортации руководителя Sputnik

Представителя Молдавии вызвали в МИД из-за депортации руководителя Sputnik - 13.09.2023 Украина.ру

Представителя Молдавии вызвали в МИД из-за депортации руководителя Sputnik

Временного поверенного в делах Молдавии в России вызвали в МИД РФ из-за депортации руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Информацию об этом 13 сентября обнародовала официальный представитель ведомства Мария Захарова

2023-09-13T13:10

2023-09-13T13:10

2023-09-13T13:10

новости

sputnik

молдавия

депортация

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049373963_0:86:1357:849_1920x0_80_0_0_2ffac91b1277f7ba22926fa2ba14e34d.png

На ситуацию отреагировал и глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, заявив, что это прямое нападение на права журналиста и свободу слова в Молдавии."Это серьезно ухудшает репутацию политического режима Майи Санду", - подчеркнул он, добавив, что Санду, "пытаясь угодить западным хозяевам", позорит и унижает свою страну.Утром 13 сентября руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова депортировали из Молдавии. По словам журналиста, по месту его проживания в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые погрузили его в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации. При этом, отметил Денисов, ему даже не дали возможности собрать вещи и забрать домашних животных.Интересно, что постановление о депортации руководителю "Sputnik Молдова" было выписано еще 8 сентября, но вручили его только сегодня, когда пятидневный срок обжалования уже истек."Предположительно, имеет намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы", – так звучит официальная формулировка властей Молдавии.В конце февраля прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС будет запрещено вещание телеканала RT. Одновременно была заблокирована работа агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") и его "дочек".После этого некоторых сотрудников Sputnik начали объявлять нежелательными персонами. Так, в январе власти Польши внесли в список персон нон грата журналиста агентства Виктора Безеку, а спецслужбы Латвии параллельно задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Его обвинили в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России.

https://ukraina.ru/20230913/1049374498.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, sputnik, молдавия, депортация, мид рф