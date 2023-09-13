Представителя Молдавии вызвали в МИД из-за депортации руководителя Sputnik - 13.09.2023 Украина.ру
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Представителя Молдавии вызвали в МИД из-за депортации руководителя Sputnik
Представителя Молдавии вызвали в МИД из-за депортации руководителя Sputnik - 13.09.2023 Украина.ру
Представителя Молдавии вызвали в МИД из-за депортации руководителя Sputnik
Временного поверенного в делах Молдавии в России вызвали в МИД РФ из-за депортации руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Информацию об этом 13 сентября обнародовала официальный представитель ведомства Мария Захарова
2023-09-13T13:10
2023-09-13T13:10
новости
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На ситуацию отреагировал и глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, заявив, что это прямое нападение на права журналиста и свободу слова в Молдавии."Это серьезно ухудшает репутацию политического режима Майи Санду", - подчеркнул он, добавив, что Санду, "пытаясь угодить западным хозяевам", позорит и унижает свою страну.Утром 13 сентября руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова депортировали из Молдавии. По словам журналиста, по месту его проживания в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые погрузили его в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации. При этом, отметил Денисов, ему даже не дали возможности собрать вещи и забрать домашних животных.Интересно, что постановление о депортации руководителю "Sputnik Молдова" было выписано еще 8 сентября, но вручили его только сегодня, когда пятидневный срок обжалования уже истек."Предположительно, имеет намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы", – так звучит официальная формулировка властей Молдавии.В конце февраля прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС будет запрещено вещание телеканала RT. Одновременно была заблокирована работа агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") и его "дочек".После этого некоторых сотрудников Sputnik начали объявлять нежелательными персонами. Так, в январе власти Польши внесли в список персон нон грата журналиста агентства Виктора Безеку, а спецслужбы Латвии параллельно задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Его обвинили в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России.
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Новости, Sputnik, Молдавия, депортация, МИД РФ

Представителя Молдавии вызвали в МИД из-за депортации руководителя Sputnik

13:10 13.09.2023
 
© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель "Sputnik Молдова" Виталий Денисов
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Читать в
Временного поверенного в делах Молдавии в России вызвали в МИД РФ из-за депортации руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Информацию об этом 13 сентября обнародовала официальный представитель ведомства Мария Захарова
"Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД в связи с депортацией руководителя "Sputnik Молдова", - сказала она.
На ситуацию отреагировал и глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, заявив, что это прямое нападение на права журналиста и свободу слова в Молдавии.
"Это серьезно ухудшает репутацию политического режима Майи Санду", - подчеркнул он, добавив, что Санду, "пытаясь угодить западным хозяевам", позорит и унижает свою страну.
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
10:11
Даже не дали собрать вещи: руководитель "Sputnik Молдова" сообщил о своей депортацииИз Молдавии депортировали руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Об этом он сообщил коллегам из агентства "РИА Новости" 13 сентября
Утром 13 сентября руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова депортировали из Молдавии. По словам журналиста, по месту его проживания в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые погрузили его в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации. При этом, отметил Денисов, ему даже не дали возможности собрать вещи и забрать домашних животных.
Интересно, что постановление о депортации руководителю "Sputnik Молдова" было выписано еще 8 сентября, но вручили его только сегодня, когда пятидневный срок обжалования уже истек.
"Предположительно, имеет намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы", – так звучит официальная формулировка властей Молдавии.

В конце февраля прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС будет запрещено вещание телеканала RT. Одновременно была заблокирована работа агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") и его "дочек".

После этого некоторых сотрудников Sputnik начали объявлять нежелательными персонами. Так, в январе власти Польши внесли в список персон нон грата журналиста агентства Виктора Безеку, а спецслужбы Латвии параллельно задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Его обвинили в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России.
 
НовостиSputnikМолдавиядепортацияМИД РФ
 
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