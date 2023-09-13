https://ukraina.ru/20230913/1049380054.html

Эксперты: ВСУ вероятно ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow, но есть нюанс

Эксперты: ВСУ вероятно ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow, но есть нюанс - 13.09.2023 Украина.ру

Эксперты: ВСУ вероятно ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow, но есть нюанс

В ночь на 13 сентября ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Севастополе предположительно крылатыми ракетами Storm Shadow, заявил доктор военных наук Константин Сивков. Его слова приводит РИА Новости

2023-09-13T12:45

2023-09-13T12:45

2023-09-13T12:45

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константин сивков

су-24

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В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим атаковал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами нанесли удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.Системой ПВО сбито 7 ракет. В результате ударов повреждены два судна, находящиеся на ремонте. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пострадали 24 человека.Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что для подобной атаки требуется минимум пять боевых самолётов типа Су-24.Весной 2023 году Британия, а летом и Франция поставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP. Они использовались для ударов по территории Российской Федерации и армии России. США и ФРГ пока воздерживаются от поставок своих дальнобойных ракет на Украину.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования для запуска с истребителей. Это совместная разработка французской корпорации Matra и английской British Aerospace. Стоимость одной боевой единицы - около двух млн фунтов стерлингов.Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал ранее, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску.Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте

https://ukraina.ru/20230829/1048999532.html

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новости, россия, севастополь, удар, ракетный удар, всу, завод, алексей леонков, константин сивков, су-24, storm shadow , scalp