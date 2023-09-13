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За встречей Путина и Ким Чен Ына следят по всему миру
За встречей Путина и Ким Чен Ына следят по всему миру - 13.09.2023 Украина.ру
За встречей Путина и Ким Чен Ына следят по всему миру
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказались на первых полосах мировых изданий
2023-09-13T12:19
2023-09-13T12:19
2023-09-13T12:19
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. На следующий день, 13 сентября, лидер КНДР встретился с Владимиром Путиным.Главы государств побывали на космодроме "Восточный", осмотрели ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса "Ангара", строительство стартового комплекса "Ангары" и стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2".Всемирно известные средства массовой информации активно освещают встречу российского и северокорейского лидеров. Фотографии Путина и Ким Чен Ына размещены на первых полосах СМИ.Американское издание New York Times, телеканалы CNN и ABC News ведут текстовые трансляции о встрече. А заголовки о встрече размещены на первых полосах.Британский телеканал Sky News и газета Guardian, итальянская газета La Repubblica также ведут текстовые трансляции о встрече лидеров РФ и КНДР.Французские газеты Parisien и Figaro также публикуют информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына на главных страницах своих электронных версий.Японский телеканал HNK ведет трансляцию встречи на главной странице сайта. Также там разместили интервью с представителем правительства, где заявляется, что власти Японии очень внимательно следят за развитием событий.Немецкие издания DasBild и Die Welt освещают встречу лидеров.Арабские издания также пишут о встрече, в частности телеканалы Al-Jazeera и Al-Arabiya, а также газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, зарубежье, кндр, сми, ким чен ын, владимир путин, cnn, new york times, bild, le figaro, abc (телеканал), встреча
Новости, Россия, Зарубежье, КНДР, СМИ, Ким Чен Ын, Владимир Путин, CNN, New York Times, Bild, Le Figaro, ABC (телеканал), встреча
За встречей Путина и Ким Чен Ына следят по всему миру
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказались на первых полосах мировых изданий
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. На следующий день, 13 сентября, лидер КНДР встретился с Владимиром Путиным.
Главы государств побывали на космодроме "Восточный", осмотрели ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса "Ангара", строительство стартового комплекса "Ангары" и стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2".
Всемирно известные средства массовой информации активно освещают встречу российского и северокорейского лидеров. Фотографии Путина и Ким Чен Ына размещены на первых полосах СМИ.
Американское издание New York Times, телеканалы CNN и ABC News ведут текстовые трансляции о встрече. А заголовки о встрече размещены на первых полосах.
Британский телеканал Sky News и газета Guardian, итальянская газета La Repubblica также ведут текстовые трансляции о встрече лидеров РФ и КНДР.
Французские газеты Parisien и Figaro также публикуют информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына на главных страницах своих электронных версий.
Японский телеканал HNK ведет трансляцию встречи на главной странице сайта. Также там разместили интервью с представителем правительства, где заявляется, что власти Японии очень внимательно следят за развитием событий.
Немецкие издания DasBild и Die Welt освещают встречу лидеров.
Арабские издания также пишут о встрече, в частности телеканалы Al-Jazeera и Al-Arabiya, а также газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".