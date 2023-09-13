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За встречей Путина и Ким Чен Ына следят по всему миру

За встречей Путина и Ким Чен Ына следят по всему миру - 13.09.2023 Украина.ру

За встречей Путина и Ким Чен Ына следят по всему миру

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказались на первых полосах мировых изданий

2023-09-13T12:19

2023-09-13T12:19

2023-09-13T12:19

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. На следующий день, 13 сентября, лидер КНДР встретился с Владимиром Путиным.Главы государств побывали на космодроме "Восточный", осмотрели ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса "Ангара", строительство стартового комплекса "Ангары" и стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2".Всемирно известные средства массовой информации активно освещают встречу российского и северокорейского лидеров. Фотографии Путина и Ким Чен Ына размещены на первых полосах СМИ.Американское издание New York Times, телеканалы CNN и ABC News ведут текстовые трансляции о встрече. А заголовки о встрече размещены на первых полосах.Британский телеканал Sky News и газета Guardian, итальянская газета La Repubblica также ведут текстовые трансляции о встрече лидеров РФ и КНДР.Французские газеты Parisien и Figaro также публикуют информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына на главных страницах своих электронных версий.Японский телеканал HNK ведет трансляцию встречи на главной странице сайта. Также там разместили интервью с представителем правительства, где заявляется, что власти Японии очень внимательно следят за развитием событий.Немецкие издания DasBild и Die Welt освещают встречу лидеров.Арабские издания также пишут о встрече, в частности телеканалы Al-Jazeera и Al-Arabiya, а также газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".

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