https://ukraina.ru/20230913/1049375738.html

"Мы на их ракеты насмотрелись": премьера "Барби" провалилась в Донецке

"Мы на их ракеты насмотрелись": премьера "Барби" провалилась в Донецке - 13.09.2023 Украина.ру

"Мы на их ракеты насмотрелись": премьера "Барби" провалилась в Донецке

Голливудский фильм "Барби" Греты Гервиг был привезен в столицу Донецкой Народной Республики из Китая и Казахстана, однако усилия эти оказались напрасными: местные жители не пожелали смотреть кино про куклу с идеальной внешностью. Об этом 13 сентября сообщил "Mash на Донбассе"

2023-09-13T12:01

2023-09-13T12:01

2023-09-13T12:01

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"Думаю, что это связано с воспитанием жителей Донбасса. Мы не такие, нас отрезало от американизма еще в 2014 году и у нас, слава богу, другие ценности. Поэтому людям и не очень интересно смотреть на американскую куклу. Мы на их ракеты насмотрелись", - прокомментировала провал фильма журналистка с Донбасса Елизавета Вечкасова.Ранее в российском Минкульте предлагали запретить показ "Барби" в России. В частности, замглавы ведомства Андрей Малышев заявлял, что картина не отвечает целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей России. Однако запрет на ленту так и не был наложен.Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг побил рекорд проката 2023 года, собрав $1,36 миллиарда. Больше всего средств картина получила за счет показов в кинотеатрах Великобритании, Австралии, Мексики, Германии и Франции.

https://ukraina.ru/20230913/1049376677.html

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новости, культура, фильм, прокат, провал, донецк