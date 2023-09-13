"Мы на их ракеты насмотрелись": премьера "Барби" провалилась в Донецке - 13.09.2023 Украина.ру
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"Мы на их ракеты насмотрелись": премьера "Барби" провалилась в Донецке
"Мы на их ракеты насмотрелись": премьера "Барби" провалилась в Донецке - 13.09.2023 Украина.ру
"Мы на их ракеты насмотрелись": премьера "Барби" провалилась в Донецке
Голливудский фильм "Барби" Греты Гервиг был привезен в столицу Донецкой Народной Республики из Китая и Казахстана, однако усилия эти оказались напрасными: местные жители не пожелали смотреть кино про куклу с идеальной внешностью. Об этом 13 сентября сообщил "Mash на Донбассе"
2023-09-13T12:01
2023-09-13T12:01
новости
культура
фильм
прокат
провал
донецк
культура
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"Думаю, что это связано с воспитанием жителей Донбасса. Мы не такие, нас отрезало от американизма еще в 2014 году и у нас, слава богу, другие ценности. Поэтому людям и не очень интересно смотреть на американскую куклу. Мы на их ракеты насмотрелись", - прокомментировала провал фильма журналистка с Донбасса Елизавета Вечкасова.Ранее в российском Минкульте предлагали запретить показ "Барби" в России. В частности, замглавы ведомства Андрей Малышев заявлял, что картина не отвечает целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей России. Однако запрет на ленту так и не был наложен.Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг побил рекорд проката 2023 года, собрав $1,36 миллиарда. Больше всего средств картина получила за счет показов в кинотеатрах Великобритании, Австралии, Мексики, Германии и Франции.
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новости, культура, фильм, прокат, провал, донецк
Новости, культура, фильм, прокат, провал, Донецк, Культура

"Мы на их ракеты насмотрелись": премьера "Барби" провалилась в Донецке

12:01 13.09.2023
 
© imdb.com
© imdb.com
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Голливудский фильм "Барби" Греты Гервиг был привезен в столицу Донецкой Народной Республики из Китая и Казахстана, однако усилия эти оказались напрасными: местные жители не пожелали смотреть кино про куклу с идеальной внешностью. Об этом 13 сентября сообщил "Mash на Донбассе"
"В донецкий кинотеатр "Звездочка" пришли два зрителя, в дом кино "Шевченко" — до 20", - говорится в сообщении канала.
"Думаю, что это связано с воспитанием жителей Донбасса. Мы не такие, нас отрезало от американизма еще в 2014 году и у нас, слава богу, другие ценности. Поэтому людям и не очень интересно смотреть на американскую куклу. Мы на их ракеты насмотрелись", - прокомментировала провал фильма журналистка с Донбасса Елизавета Вечкасова.
Ранее в российском Минкульте предлагали запретить показ "Барби" в России. В частности, замглавы ведомства Андрей Малышев заявлял, что картина не отвечает целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей России. Однако запрет на ленту так и не был наложен.
Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг побил рекорд проката 2023 года, собрав $1,36 миллиарда. Больше всего средств картина получила за счет показов в кинотеатрах Великобритании, Австралии, Мексики, Германии и Франции.
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