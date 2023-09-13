https://ukraina.ru/20230913/1049374682.html
Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын
Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын - 13.09.2023 Украина.ру
Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын
Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР, сказал Ким Чен Ын на встрече с Путиным на космодроме Восточный. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-13T10:17
2023-09-13T10:17
2023-09-13T10:17
новости
россия
кндр
владимир путин
ким чен ын
встреча
визит
приоритет
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Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.
https://ukraina.ru/20230913/1049373509.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кндр, владимир путин, ким чен ын, встреча, визит, приоритет
Новости, Россия, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын, встреча, визит, приоритет
Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын
Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР, сказал Ким Чен Ын на встрече с Путиным на космодроме Восточный. Об этом сообщили журналисты РИА Новости