https://ukraina.ru/20230913/1049374682.html

Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын

Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын - 13.09.2023 Украина.ру

Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын

Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР, сказал Ким Чен Ын на встрече с Путиным на космодроме Восточный. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-13T10:17

2023-09-13T10:17

2023-09-13T10:17

новости

россия

кндр

владимир путин

ким чен ын

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визит

приоритет

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Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.

https://ukraina.ru/20230913/1049373509.html

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2023

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новости, россия, кндр, владимир путин, ким чен ын, встреча, визит, приоритет