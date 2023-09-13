Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын - 13.09.2023 Украина.ру
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Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын
Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын - 13.09.2023 Украина.ру
Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын
Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР, сказал Ким Чен Ын на встрече с Путиным на космодроме Восточный. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-13T10:17
2023-09-13T10:17
новости
россия
кндр
владимир путин
ким чен ын
встреча
визит
приоритет
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Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.
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новости, россия, кндр, владимир путин, ким чен ын, встреча, визит, приоритет
Новости, Россия, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын, встреча, визит, приоритет

Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР – Ким Чен Ын

10:17 13.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
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Отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР, сказал Ким Чен Ын на встрече с Путиным на космодроме Восточный. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией", - сказал Ким Чен Ын.
Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.
Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров стран запланированы переговоры с делегациями, один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына, пресс-конференций не запланировано.
Ким Чен Ын
09:56
"Вместе против империализма". КНДР поддерживает все решения Путина – Ким Чен ЫнКНДР всегда поддерживала и продолжает поддерживать все решения президента России Владимира Путина и правительства России, заявил Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияКНДРВладимир ПутинКим Чен Ынвстречавизитприоритет
 
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