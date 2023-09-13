Даже не дали собрать вещи: руководитель "Sputnik Молдова" сообщил о своей депортации - 13.09.2023 Украина.ру
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Даже не дали собрать вещи: руководитель "Sputnik Молдова" сообщил о своей депортации
Даже не дали собрать вещи: руководитель "Sputnik Молдова" сообщил о своей депортации - 13.09.2023 Украина.ру
Даже не дали собрать вещи: руководитель "Sputnik Молдова" сообщил о своей депортации
Из Молдавии депортировали руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Об этом он сообщил коллегам из агентства "РИА Новости" 13 сентября
2023-09-13T10:11
2023-09-13T10:14
новости
sputnik
молдавия
депортация
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По словам Денисова, по месту его проживания в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые погрузили его в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации. При этом, отметил журналист, ему даже не дали возможности собрать вещи и забрать домашних животных.Денисов уточнил, что ему выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну, о чем он уже сообщил в российское посольство.Интересно, что постановление о депортации руководителю "Sputnik Молдова" было выписано еще 8 сентября, но вручили его только сегодня, когда пятидневный срок обжалования уже истек."Предположительно, имеет намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы", – так звучит официальная формулировка властей Молдавии.В конце февраля прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС будет запрещено вещание телеканала RT. Одновременно была заблокирована работа агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") и его "дочек".После этого некоторых сотрудников Sputnik начали объявлять нежелательными персонами. Так, в январе власти Польши внесли в список персон нон грата журналиста агентства Виктора Безеку, а спецслужбы Латвии параллельно задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Его обвинили в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России.
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новости, sputnik, молдавия, депортация
Новости, Sputnik, Молдавия, депортация

Даже не дали собрать вещи: руководитель "Sputnik Молдова" сообщил о своей депортации

10:11 13.09.2023 (обновлено: 10:14 13.09.2023)
 
© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель "Sputnik Молдова" Виталий Денисов
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Читать в
Из Молдавии депортировали руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Об этом он сообщил коллегам из агентства "РИА Новости" 13 сентября
По словам Денисова, по месту его проживания в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые погрузили его в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации. При этом, отметил журналист, ему даже не дали возможности собрать вещи и забрать домашних животных.
"Мне не дали собраться, хотя со мной обращались достаточно корректно и вежливо. В документе о запрете на въезд что-то было написано про информационную деятельность и так далее", - сказал Денисов.
Денисов уточнил, что ему выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну, о чем он уже сообщил в российское посольство.
Интересно, что постановление о депортации руководителю "Sputnik Молдова" было выписано еще 8 сентября, но вручили его только сегодня, когда пятидневный срок обжалования уже истек.
"Предположительно, имеет намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы", – так звучит официальная формулировка властей Молдавии.

В конце февраля прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС будет запрещено вещание телеканала RT. Одновременно была заблокирована работа агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") и его "дочек".

После этого некоторых сотрудников Sputnik начали объявлять нежелательными персонами. Так, в январе власти Польши внесли в список персон нон грата журналиста агентства Виктора Безеку, а спецслужбы Латвии параллельно задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Его обвинили в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России.
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