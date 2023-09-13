Даже не дали собрать вещи: руководитель "Sputnik Молдова" сообщил о своей депортации
10:11 13.09.2023 (обновлено: 10:14 13.09.2023)
© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель "Sputnik Молдова" Виталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Из Молдавии депортировали руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Об этом он сообщил коллегам из агентства "РИА Новости" 13 сентября
По словам Денисова, по месту его проживания в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые погрузили его в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации. При этом, отметил журналист, ему даже не дали возможности собрать вещи и забрать домашних животных.
"Мне не дали собраться, хотя со мной обращались достаточно корректно и вежливо. В документе о запрете на въезд что-то было написано про информационную деятельность и так далее", - сказал Денисов.
Денисов уточнил, что ему выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну, о чем он уже сообщил в российское посольство.
Интересно, что постановление о депортации руководителю "Sputnik Молдова" было выписано еще 8 сентября, но вручили его только сегодня, когда пятидневный срок обжалования уже истек.
"Предположительно, имеет намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы", – так звучит официальная формулировка властей Молдавии.
В конце февраля прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС будет запрещено вещание телеканала RT. Одновременно была заблокирована работа агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") и его "дочек".
После этого некоторых сотрудников Sputnik начали объявлять нежелательными персонами. Так, в январе власти Польши внесли в список персон нон грата журналиста агентства Виктора Безеку, а спецслужбы Латвии параллельно задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Его обвинили в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России.
В конце февраля прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС будет запрещено вещание телеканала RT. Одновременно была заблокирована работа агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") и его "дочек".
После этого некоторых сотрудников Sputnik начали объявлять нежелательными персонами. Так, в январе власти Польши внесли в список персон нон грата журналиста агентства Виктора Безеку, а спецслужбы Латвии параллельно задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Его обвинили в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России.