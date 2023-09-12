https://ukraina.ru/20230912/1049363279.html

Безпалько о выборах президента, эскалации в Закавказье, визите Ким Чен Ына и главном у Путина на ВЭФ

Безпалько о выборах президента, эскалации в Закавказье, визите Ким Чен Ына и главном у Путина на ВЭФ - 12.09.2023 Украина.ру

Безпалько о выборах президента, эскалации в Закавказье, визите Ким Чен Ына и главном у Путина на ВЭФ

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о рисках военного конфликта в... Украина.ру, 12.09.2023

2023-09-12T16:30

2023-09-12T16:30

2023-09-12T16:30

богдан безпалько

видео

россия

украина

сво

закавказье

азербайджан

армения

сша

владимир путин

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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о рисках военного конфликта в Закавказье, а также прокомментировал ряд заявлений Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023: 00:45 - Закавказье: насколько высок риск горячей фазы? 04:51 - Украинское наступление: каковы последствия неоправданных потерь; 09:19 – О президентских выборах в США; 12:39 - О вероятности временного перемирия в 2024 году; 14:50 - Визит Ким Чен Ына в Россию; 17:28 – О действиях США, ведущих к эскалации ядерного конфликта; 20:44 - Курс рубля и увеличение ключевой ставки Центробанком; 23:39 – О действиях ЦБ для стабилизации экономической ситуации.

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2023

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