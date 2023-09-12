Безпалько о выборах президента, эскалации в Закавказье, визите Ким Чен Ына и главном у Путина на ВЭФ - 12.09.2023 Украина.ру
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Безпалько о выборах президента, эскалации в Закавказье, визите Ким Чен Ына и главном у Путина на ВЭФ
Безпалько о выборах президента, эскалации в Закавказье, визите Ким Чен Ына и главном у Путина на ВЭФ - 12.09.2023 Украина.ру
Безпалько о выборах президента, эскалации в Закавказье, визите Ким Чен Ына и главном у Путина на ВЭФ
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о рисках военного конфликта в... Украина.ру, 12.09.2023
2023-09-12T16:30
2023-09-12T16:30
богдан безпалько
видео
россия
украина
сво
закавказье
азербайджан
армения
сша
владимир путин
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о рисках военного конфликта в Закавказье, а также прокомментировал ряд заявлений Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023: 00:45 - Закавказье: насколько высок риск горячей фазы? 04:51 - Украинское наступление: каковы последствия неоправданных потерь; 09:19 – О президентских выборах в США; 12:39 - О вероятности временного перемирия в 2024 году; 14:50 - Визит Ким Чен Ына в Россию; 17:28 – О действиях США, ведущих к эскалации ядерного конфликта; 20:44 - Курс рубля и увеличение ключевой ставки Центробанком; 23:39 – О действиях ЦБ для стабилизации экономической ситуации.
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богдан безпалько, видео, россия, украина, сво, закавказье, азербайджан, армения, сша, владимир путин, экономика, форум, 2023, центробанк рф, рубль, выборы, процентная ставка, курс, видео
Богдан Безпалько, Видео, Россия, Украина, СВО, Закавказье, Азербайджан, Армения, США, Владимир Путин, экономика, форум, 2023, Центробанк РФ, рубль, выборы, процентная ставка, курс

Безпалько о выборах президента, эскалации в Закавказье, визите Ким Чен Ына и главном у Путина на ВЭФ

16:30 12.09.2023
 
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о рисках военного конфликта в Закавказье, а также прокомментировал ряд заявлений Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023:
00:45 - Закавказье: насколько высок риск горячей фазы?
04:51 - Украинское наступление: каковы последствия неоправданных потерь;
09:19 – О президентских выборах в США;
12:39 - О вероятности временного перемирия в 2024 году;
14:50 - Визит Ким Чен Ына в Россию;
17:28 – О действиях США, ведущих к эскалации ядерного конфликта;
20:44 - Курс рубля и увеличение ключевой ставки Центробанком;
23:39 – О действиях ЦБ для стабилизации экономической ситуации.
 
Богдан БезпалькоВидеоРоссияУкраинаСВОЗакавказьеАзербайджанАрменияСШАВладимир Путинэкономикафорум2023Центробанк РФрубльвыборыпроцентная ставкакурс
 
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