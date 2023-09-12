"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦ
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРусский Свято-Пантелеимонов монастырь на территории автономного монашеского государства Святой Горы Афон
Современные гонители Церкви на Украине "на Страшном Суде будут осуждены с теми, кто гнал христиан с первых веков христианства". Об этом заявил в беседе с паломниками афонский старец Гавриил Карейский 12 сентября, передает портал "Союз православных журналистов".
Отвечая на вопрос, что будет с теми, кто отбирает у верующих Украинской православной церкви (УПЦ) их храмы, старец Гавиил заявил, что "они не спасутся".
Афонский старец призвал верующих УПЦ к терпению и молитве.
Как сообщало издание Украина.ру, клирик раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) 5 сентября срезал замки и ворвался в Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве.
4 сентября, 09:20Украинские силовики пытаются выселить монахинь из монастыря УПЦ в Тернопольской областиСотрудники полиции оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Об этом 4 сентября сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ)