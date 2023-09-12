https://ukraina.ru/20230912/1049358219.html

"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦ

"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦ - 12.09.2023 Украина.ру

"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦ

Современные гонители Церкви на Украине "на Страшном Суде будут осуждены с теми, кто гнал христиан с первых веков христианства". Об этом заявил в беседе с паломниками афонский старец Гавриил Карейский 12 сентября, передает портал "Союз православных журналистов".

2023-09-12T14:21

2023-09-12T14:21

2023-09-12T14:21

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Отвечая на вопрос, что будет с теми, кто отбирает у верующих Украинской православной церкви (УПЦ) их храмы, старец Гавиил заявил, что "они не спасутся".Афонский старец призвал верующих УПЦ к терпению и молитве.Как сообщало издание Украина.ру, клирик раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) 5 сентября срезал замки и ворвался в Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве.

https://ukraina.ru/20230904/1049138016.html

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новости, упц мп, гонения, афон