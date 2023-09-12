https://ukraina.ru/20230912/1049353330.html

Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин

Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин - 12.09.2023 Украина.ру

Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин

Попавшие в плен участники диверсионной группы из Украины признались, что их готовили инструкторы из Британии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума

2023-09-12T12:28

2023-09-12T12:28

2023-09-12T12:28

владимир путин

диверсанты

новости

атомная электростанция

фсб

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"ФСБ в ходе боестолкновения захватила несколько человек, (часть) была уничтожена, остальных взяли в плен, выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы, что они показывают: задача у них была - нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка", - сказал Путин.По словам президента, на допросе выяснилось, что диверсанты готовились под руководством британских инструкторов.Он также заявил, что конечный бенефициар известен, а британское руководство и премьер закрывают глаза на действия украинцев.Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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владимир путин, диверсанты, новости, атомная электростанция, фсб