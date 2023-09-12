Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин - 12.09.2023 Украина.ру
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Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин
Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин - 12.09.2023 Украина.ру
Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин
Попавшие в плен участники диверсионной группы из Украины признались, что их готовили инструкторы из Британии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
2023-09-12T12:28
2023-09-12T12:28
владимир путин
диверсанты
новости
атомная электростанция
фсб
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"ФСБ в ходе боестолкновения захватила несколько человек, (часть) была уничтожена, остальных взяли в плен, выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы, что они показывают: задача у них была - нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка", - сказал Путин.По словам президента, на допросе выяснилось, что диверсанты готовились под руководством британских инструкторов.Он также заявил, что конечный бенефициар известен, а британское руководство и премьер закрывают глаза на действия украинцев.Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
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владимир путин, диверсанты, новости, атомная электростанция, фсб
Владимир Путин, диверсанты, Новости, атомная электростанция, ФСБ

Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин

12:28 12.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Попавшие в плен участники диверсионной группы из Украины признались, что их готовили инструкторы из Британии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
"ФСБ в ходе боестолкновения захватила несколько человек, (часть) была уничтожена, остальных взяли в плен, выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб.
Идут допросы, что они показывают: задача у них была - нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка", - сказал Путин.
По словам президента, на допросе выяснилось, что диверсанты готовились под руководством британских инструкторов.

"Они вообще понимают, с чем они играют или нет? Они чего нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомным электростанциям?" - возмутился Путин.

Он также заявил, что конечный бенефициар известен, а британское руководство и премьер закрывают глаза на действия украинцев.
Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12:10
"Мы не троцкисты": Путин объяснил, почему Россия не может прекратить военные действия Президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума ответил на вопрос о возможности прекращения военных действий на Украине
 
Владимир ПутиндиверсантыНовостиатомная электростанцияФСБ
 
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