https://ukraina.ru/20230912/1049353330.html
Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин
Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин - 12.09.2023 Украина.ру
Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин
Попавшие в плен участники диверсионной группы из Украины признались, что их готовили инструкторы из Британии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
2023-09-12T12:28
2023-09-12T12:28
2023-09-12T12:28
владимир путин
диверсанты
новости
атомная электростанция
фсб
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"ФСБ в ходе боестолкновения захватила несколько человек, (часть) была уничтожена, остальных взяли в плен, выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы, что они показывают: задача у них была - нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка", - сказал Путин.По словам президента, на допросе выяснилось, что диверсанты готовились под руководством британских инструкторов.Он также заявил, что конечный бенефициар известен, а британское руководство и премьер закрывают глаза на действия украинцев.Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
https://ukraina.ru/20230912/1049350735.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, диверсанты, новости, атомная электростанция, фсб
Владимир Путин, диверсанты, Новости, атомная электростанция, ФСБ
Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин
Попавшие в плен участники диверсионной группы из Украины признались, что их готовили инструкторы из Британии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
"ФСБ в ходе боестолкновения захватила несколько человек, (часть) была уничтожена, остальных взяли в плен, выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб.
Идут допросы, что они показывают: задача у них была - нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка", - сказал Путин.
По словам президента, на допросе выяснилось, что диверсанты готовились под руководством британских инструкторов.
"Они вообще понимают, с чем они играют или нет? Они чего нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомным электростанциям?" - возмутился Путин.
Он также заявил, что конечный бенефициар известен, а британское руководство и премьер закрывают глаза на действия украинцев.
Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.