https://ukraina.ru/20230912/1049350735.html

"Мы не троцкисты": Путин объяснил, почему Россия не может прекратить военные действия

"Мы не троцкисты": Путин объяснил, почему Россия не может прекратить военные действия - 12.09.2023 Украина.ру

"Мы не троцкисты": Путин объяснил, почему Россия не может прекратить военные действия

Президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума ответил на вопрос о возможности прекращения военных действий на Украине

2023-09-12T12:10

2023-09-12T12:10

2023-09-12T12:10

владимир путин

новости

контрнаступление

военные

военные действия

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"Ну как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут конртнаступать, а мы скажем: "а мы прекращаем". Мы же не троцкисты. Движение – всё, конечная цель – ничто. Это плохая теория", - сказал Путин.Он также указал на внушительные потери украинской армии с начала контрнаступления в июне. ВСУ лишились почти 72 тысяч человек. Президент отметил, что когда киевские власти кидают украинцев в бой, у него складывается впечатление, что "это не их люди".Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.Председателя революционного военного совета Лев Троцкий сыграл значительную роль в заключении Брестского мира в 1918 году.

https://ukraina.ru/20230912/1049349466.html

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владимир путин, новости, контрнаступление, военные, военные действия