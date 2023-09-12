https://ukraina.ru/20230912/1049350735.html
"Мы не троцкисты": Путин объяснил, почему Россия не может прекратить военные действия
"Мы не троцкисты": Путин объяснил, почему Россия не может прекратить военные действия - 12.09.2023 Украина.ру
"Мы не троцкисты": Путин объяснил, почему Россия не может прекратить военные действия
Президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума ответил на вопрос о возможности прекращения военных действий на Украине
2023-09-12T12:10
2023-09-12T12:10
2023-09-12T12:10
владимир путин
новости
контрнаступление
военные
военные действия
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"Ну как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут конртнаступать, а мы скажем: "а мы прекращаем". Мы же не троцкисты. Движение – всё, конечная цель – ничто. Это плохая теория", - сказал Путин.Он также указал на внушительные потери украинской армии с начала контрнаступления в июне. ВСУ лишились почти 72 тысяч человек. Президент отметил, что когда киевские власти кидают украинцев в бой, у него складывается впечатление, что "это не их люди".Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.Председателя революционного военного совета Лев Троцкий сыграл значительную роль в заключении Брестского мира в 1918 году.
https://ukraina.ru/20230912/1049349466.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, контрнаступление, военные, военные действия
Владимир Путин, Новости, контрнаступление, военные, Военные действия
"Мы не троцкисты": Путин объяснил, почему Россия не может прекратить военные действия
Президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума ответил на вопрос о возможности прекращения военных действий на Украине
"Ну как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут конртнаступать, а мы скажем: "а мы прекращаем". Мы же не троцкисты. Движение – всё, конечная цель – ничто. Это плохая теория", - сказал Путин.
Он также указал на внушительные потери украинской армии с начала контрнаступления в июне. ВСУ лишились почти 72 тысяч человек. Президент отметил, что когда киевские власти кидают украинцев в бой, у него складывается впечатление, что "это не их люди".
Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Председателя революционного военного совета Лев Троцкий сыграл значительную роль в заключении Брестского мира в 1918 году.