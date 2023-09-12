https://ukraina.ru/20230912/1049350280.html

Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин

Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин - 12.09.2023 Украина.ру

Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин

Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пускай отменят официальный запрет на них, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября

2023-09-12T12:06

2023-09-12T12:06

2023-09-12T12:06

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но пойдёт на них при наличии инициативы с российской стороны.Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.

https://ukraina.ru/20230905/1049170807.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, сша, энтони блинкен