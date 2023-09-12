Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин - 12.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230912/1049350280.html
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин - 12.09.2023 Украина.ру
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пускай отменят официальный запрет на них, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября
2023-09-12T12:06
2023-09-12T12:06
новости
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
сша
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049349444_0:0:2762:1555_1920x0_80_0_0_c06c08e38b43d6c85a08271bb1d173d9.jpg
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но пойдёт на них при наличии инициативы с российской стороны.Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.
https://ukraina.ru/20230905/1049170807.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049349444_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_747fbf23f6d4eeda27468e49287d5d70.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, сша, энтони блинкен
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Энтони Блинкен

Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин

12:06 12.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пускай отменят официальный запрет на них, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября
"Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры", - заявил Путин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но пойдёт на них при наличии инициативы с российской стороны.
Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 11:00
"Не виноватая я, он сам пришел": Кулеба заявил, что переговорам Киева и Москвы кто-то мешаетПереговоры с Россией в ближайшее время невозможны. Такое заявление 5 сентября в интервью японскому телеканалу NHK сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСШАЭнтони Блинкен
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23"Медленный, но смелый": Politico пишет, что Макрон "сменил мантию" в отношении Украины
14:23Киев не намерен расследовать обстоятельства ракетного обстрела Константиновки
14:22ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении – Минобороны
14:22Балицкий осадил Борреля, раскритиковавшего выборы в новых российских регионах
14:21"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦ
14:21СБУ задержала экс-диакона УПЦ, который помогал мужчинам уехать из страны
13:52"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и Индии
13:49Боевая трансформация: как участковый и следователь стали крутыми артиллеристами. Видео
13:14Вице-премьера Украины Стефанишину заподозрили в коррупции — депутат Гончаренко
13:13Польша выдвинула Украине зерновой ультиматум
13:00Гаубицы-муляжи, языковый вопрос, Путин о переговорах. Главное на Украине на 13:00 на 12 сентября
12:49Пожилой человек "с добрыми глазами" предсказал Смольянинову* незавидную судьбу
12:28Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции — Путин
12:18Сенатор Уоррен требует расследования против Маска из-за отключения Starlink на Украине
12:14Почему война в Армении неизбежна и где будет главный удар ВСУ - Ераносян. Видео
12:14Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной горе
12:10"Мы не троцкисты": Путин объяснил, почему Россия не может прекратить военные действия
12:06Путин объяснил, почему Запад представляет Россию "империей зла"
12:06Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин
11:38"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси
Лента новостейМолния