https://ukraina.ru/20230912/1049350280.html
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин - 12.09.2023 Украина.ру
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пускай отменят официальный запрет на них, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября
2023-09-12T12:06
2023-09-12T12:06
2023-09-12T12:06
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но пойдёт на них при наличии инициативы с российской стороны.Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.
https://ukraina.ru/20230905/1049170807.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, сша, энтони блинкен
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Энтони Блинкен
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пускай отменят официальный запрет на них, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября