https://ukraina.ru/20230912/1049349466.html

"Пусть лучше там работают": Путин назвал число уехавших с началом СВО деятелей культуры

"Пусть лучше там работают": Путин назвал число уехавших с началом СВО деятелей культуры - 12.09.2023 Украина.ру

"Пусть лучше там работают": Путин назвал число уехавших с началом СВО деятелей культуры

По разным подсчетам 160-170 деятелей культуры, не согласных с позицией руководства России, выехали за рубеж. Об этом заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума

2023-09-12T11:36

2023-09-12T11:36

2023-09-12T11:36

владимир путин

культура

новости

зарубежье

россия

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"По разным подсчетам - те же журналисты подсчитывают - деятелей культуры где-то примерно 160 человек, 170 выехали за рубеж. Они не согласны с политикой российского государства", - сказал Путин.По его словам, пусть уехавшие деятели культуры лучше работают за рубежом, чем "здесь капают на мозги и продвигают нетрадиционные ценности".Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

https://ukraina.ru/20230614/1047220053.html

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владимир путин, культура, новости, зарубежье, россия