"Пусть лучше там работают": Путин назвал число уехавших с началом СВО деятелей культуры
По разным подсчетам 160-170 деятелей культуры, не согласных с позицией руководства России, выехали за рубеж. Об этом заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
"По разным подсчетам - те же журналисты подсчитывают - деятелей культуры где-то примерно 160 человек, 170 выехали за рубеж. Они не согласны с политикой российского государства", - сказал Путин.
По его словам, пусть уехавшие деятели культуры лучше работают за рубежом, чем "здесь капают на мозги и продвигают нетрадиционные ценности".
Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.