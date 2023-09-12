"Пусть лучше там работают": Путин назвал число уехавших с началом СВО деятелей культуры - 12.09.2023 Украина.ру
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"Пусть лучше там работают": Путин назвал число уехавших с началом СВО деятелей культуры
"Пусть лучше там работают": Путин назвал число уехавших с началом СВО деятелей культуры - 12.09.2023 Украина.ру
"Пусть лучше там работают": Путин назвал число уехавших с началом СВО деятелей культуры
По разным подсчетам 160-170 деятелей культуры, не согласных с позицией руководства России, выехали за рубеж. Об этом заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
2023-09-12T11:36
2023-09-12T11:36
владимир путин
культура
новости
зарубежье
россия
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"По разным подсчетам - те же журналисты подсчитывают - деятелей культуры где-то примерно 160 человек, 170 выехали за рубеж. Они не согласны с политикой российского государства", - сказал Путин.По его словам, пусть уехавшие деятели культуры лучше работают за рубежом, чем "здесь капают на мозги и продвигают нетрадиционные ценности".Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
https://ukraina.ru/20230614/1047220053.html
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владимир путин, культура, новости, зарубежье, россия
Владимир Путин, культура, Новости, Зарубежье, Россия

"Пусть лучше там работают": Путин назвал число уехавших с началом СВО деятелей культуры

11:36 12.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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По разным подсчетам 160-170 деятелей культуры, не согласных с позицией руководства России, выехали за рубеж. Об этом заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
"По разным подсчетам - те же журналисты подсчитывают - деятелей культуры где-то примерно 160 человек, 170 выехали за рубеж. Они не согласны с политикой российского государства", - сказал Путин.
По его словам, пусть уехавшие деятели культуры лучше работают за рубежом, чем "здесь капают на мозги и продвигают нетрадиционные ценности".
Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Музыкальный фестиваль Пикник Афиши Земфира - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня, 14:55
Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентовЗамоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*, просившей исключить ее из реестра иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда 14 июня
 
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